Elektrikte rekor sizin, fiyatlarda rekor bizim

Sosyal medyanın da etkisiyle herkes kendisini gazeteci, medyacı, halkla ilişkilerci, reklamcı, özetle iletişimci sayar hale geldi. Hiç sorun değil, mesleki kıskançlık gösterecek değilim. Yeter ki iş iyi yapılsın.

Zaten sosyal medya mecraları geliştikçe medyanın eski medya olmayacağını herkesten önce biz söylemiyor muyduk? Alın işte, öyle de oldu, medya farklı bir noktaya geldi.

Gazetecilerin bilgi kaynakları konumundaki kurum ve kuruluşlar da yeni döneme uyum sağladı. Herkes kendi bilgisini, kendi görüş ve değerlendirmesini kendi imkanlarıyla yayabileceğini gördü.

Peki bu durum medya organlarını gereksiz hale mi getirdi? Hayır. Sadece mecralar görünüm ve karakter değiştirdi. Yani habercilik mesleği ölmedi ve görünen o ki, ölmez de.

Peki bu kadar lafı niye söylüyoruz? Çünkü kamudaki ve özel sektördeki pek çok kurum ve kuruluş halkı o kadar çok seviyor ki, ne kadar moral verici, sevindirici haber varsa hepsini duyurmakta birbiriyle yarışıyor. En tepeden en alttakine herkeste bir heyecan bir heyecan...

Dev gaz rezervi bulduk: Ne bulsak sevinmeyecek müzmin muhalifleri saymazsak, herkesin eli telefon tuşlarında, paylaş babam paylaş.

Dünya birincisi olduk: Yine aynı refleks, paylaş ha paylaş. Hem bizim hem de takipçilerimizin morale ihtiyacı var çünkü.

Son vereceğim örnek çok taze: Türkiye, 29 Haziran 2021 tarihinde 10 milyar 36 milyon kilovatsaat (kWh) ile tüm zamanların en yüksek günlük elektrik üretimini gerçekleştirdi. Başta enerji yönetimi olmak üzere herkes bunu büyük bir heyecanla paylaştı. Haber değeri de taşıyan bu bilgiyi hemen herkes yeniden yeniden paylaşmaya koyulurken biz de haberlerimizi yazıp kendi mecralarımızda yayınladık yayınlıyoruz elbette. Tam bunlarla uğraşırken Enerji Günlüğü’nde bir haber gözüme ilişti: Spot elektrik fiyatları tavan yaptı! Yani 1 Temmuz için geçerli piyasa takas fiyatları, günün 18 saatlik kısmı için Temmuz ayı boyunca geçerli 617 TL/MWh’lik tavan seviyesinde oluşmuştu.

Elbette enerji fiyatlarındaki artış, bunu satanlar hariç hiç kimseyi memnun etmez. Sosyal medyada alkış da getirmez, beğeni de almaz, siyasetçilere oy da getirmez. Ama gazetecilerin görevi gerçeği yansıtmaktı değil mi? Evet.

Sevindirici, moral düzeltici, alkış getirecek iyi haberleri paylaşma konusunda yarışa giren “yeni medyacılar” ortalıkta yok tabii ki.

Alkış, beğeni ve belki de siyasiler açısından oy getirmeyecek türden bilgileri paylaşıp da ne yapacaklar ki zaten, değil mi?

Her neyse…

Peki bunları duyurma görevi bulunan meslek mensupları olarak işimizin hakkını verebiliyor muyuz?

Mecradan mecraya, kişiden kişiye değişir elbette. Ama genel duruma baktığımızda halimiz pek acınası…

Maalesef...

Özetle, elektrik üretiminde rekor haberi sizin ama elektrik fiyatlarının tavan yapması bizim...

Yani size sevdanın yolları, bize kurşunlar…