Elektromekanikten inşaata geçti, ABD ve İngiltere’de proje için kolları sıvadı

VEFA Lisesi mezunu Şevket Bilal Irmak, Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki eğitimini yarım bırakıp, ticarete atılmıştı. Babası Faruk Irmak, o dönemde Tahtakale’de ambalaj işleri yapıyordu.

Çok geçmeden üniversite diploması alması gerektiğine karar verdi. Daha kolay olacağını düşünerek Polonya’daki üniversiteleri araştırdı. Delta Mühendislik’in kurucusu eniştesiRıfat Bender müdahale etti:

- Git İngiltere’de daha iyi bir eğitim al.

New Castle Üniversitesi’nde elektrik-elektromekanik mühendisliğini bitirdi. Imperial College’da finans eğitimi aldı. 2015’te Türkiye’ye döndü. Eniştesi 2013’te vefat etmiş, Delta Mühendislik’te işler şirketin ortağı babası Faruk Irmak’a kalmıştı:

- Aslında Delta Mühendislik’i 2012’de satmışlardı. Bir süre aile şirketimizde çalıştım. Bazı sıkıntılar vardı, onların aşılmasına çaba harcadım. Alacaklar vardı, onların bir anlamda temizlenmesi için uğraş verdim.

Daha sonra Anka Proje adlı şirketlerinde görev aldı:

- Elektromekanik taahhüt üzerine işler yapmayı sürdürdüm. Anka Proje’nin İstanbul’daki birçok projenin elektromekanik mühendislik tarafında imzası, damgası vardır. Biz tamamıyla elektromekanik ve zayıf akım broadcast çalışıyorduk.

2018 yılında kendi rotasını çizme yolunu seçti:

- Katar ve Kuveyt piyasasına girdim. Üniversite arkadaşlarımdan dolayı iki ülkede iyi bir çevrem vardı. Onların desteğiyle işler aldım.

Katar’da kurduğu “2B Global”i ana şirket olarak belirledi:

- Katar’da elektromekanik lisansı olan bir şirketi devraldım. İstanbul’daki şirketimin adı da “2B Global” oldu.

Sonra Özbekistan’da iş fırsatı çıktı:

- Özbekistan’da bir bankaya ait iş merkezinin elektromekanik taahhüt işlerini yaptım. Ardından Saltanat Sarayı’nın işlerini doğrudan davetle aldım.

Pandemiyle birlikte işlerinde duraksama oldu:

- Hedefimde yokken yeniden iç piyasaya dönme yolunu seçtim. Radikal bir kararla gayrimenkule girdim. Ramadan Kumova rahmetli eniştemin kuzenidir,“Pandemi bitene kadar hiç satış yapmayacak gibi hesap yap” dedi.

Karşısına “Dünya Şehir” adlı kooperatif yapısında bir proje çıktı:

- 360 dairelik bir projeydi. Devraldım ve işe başladık. Markasını da değiştirmedik. “Dünya Şehir”in tescilini de aldık. Markayı büyütme yoluna gittik. Devraldığımız proje “Dünya Şehir Kartal” oldu. 360 daireyi 6 ay içinde teslim edeceğiz.

Dünya Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak’la elektromekanikten gayrimenkule uzanan işlerini konuştuk:

- Dünya Şehir Kartal’ın 300 milyon liralık bir yatırım bedeli var. Bu proje ile birlikte adımız müteahhite çıkmış oldu. Yeni projeler gelmeye başladı. Nitekim Maltepe’de de bir proje devraldık. Ardından Beykoz ve Merter’de de projelere devam edeceğiz.

Gayrimenkul projeleriyle ABD ve İngiltere’ye de uzanma planı yaptıklarını paylaştı:

- Atlanta’da bir arsa aldık. Orada bir villa projesi yapacağız. New York ve New Jersey’e de bakıyoruz. Londra’da da (İngiltere) 3’üncü bölgede bir proje için görüşmelerimiz sürüyor.

“Dünya Şehir”in yüzde 51’ini aynı zamanda avukatı olan Ahmet Yum’a devrettiğini bildirdi:

- Ahmet Yum ile aramızda, “Projenin yüzde 51’ini devrettim ama senin payını da ben satacağım” şeklinde bir sözleşme var.

Yüksek lisans eğitiminde “girişimcilik” dersini aldığı öğretim üyesini anımsadı:

- Hocamı sürekli, “Çıkış planı yapmadan hiçbir işe girmeyin” derdi. Gayrimenkulde bir çıkış planım var. Yani, “Gayrimenkul işim çocuklarıma, torunlarıma kalsın” diye düşünmüyorum. Zamanla halka arz veya bir fona devretmek gündeme gelebilir.

Elektromekanik projeleriyle iş hayatına atılan Şevket Bilal Irmak, pandemi krizini fırsata çevirip gayrimenkule girdi. Kısa sürede ABD ve İngiltere’ye uzanma planı yaptı.

Ancak, anlattıklarına bakılırsa gayrimenkul Irmak için “atlama taşı” rolü oynayacak…

Hayat Kart’a ortak oldu, cirosu 130 milyon liraya çıktı

DÜNYA Şehir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Bilal Irmak, inşaat-gayrimenkul sektörünü pandemide kaldıraç gibi kullandığını belirtti:

- Hayat Kart adlı şirketin yüzde 56’sını satın aldım. Ben ortak olduğumda cirosu 25 milyon liraydı. Belbim’den İstanbul Kart işleri adlı, cirosu 130 milyon liraya çıktı.

Ankara merkezli Ekspa adlı şirketin de yüzde 50’sini aldığını kaydetti:

- Ekspa, bilgisayar şirketi. Ancak, orada hedeflediğim başarıyı yakalayamadım.

Bu yıl 60 milyonu 2023’te 68 milyon yolcuyu yakalarız

İSTANBUL Havalimanı’nın işletmecisi İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu, “Routes World” zirvesine katıldığı Las Vegas’taki sohbet sırasında yolcu sayısı üzerinde durdu:

- 2019’da Atatürk Havalimanı ile birlikte toplam 68 milyon yolcuya ulaşmıştık. Pandemi nedeniyle 2020’de 24 milyona düştük. 2021’de 37 milyon yolcuya hizmet verdik.

Bu yıl 60 milyon yolcuya ulaşacaklarını belirtti:

- 2023’te İstanbul Havalimanı 68 milyon yolcuya ulaşacak.

İstanbul Havalimanı’ndan geçen yolcuların yüzde 25’inin iç hatlarda olduğunu kaydetti:

- Yolcularımızın yüzde 75’ini dış hatlar oluşturuyor. Bunun yüzde 50’si transit yolcu. Yüzde 50’si de İstanbul’a giriş yapıyor.

Yolcu başına bedelle ilgili bilgiyi paylaştı:

- İstanbul’a giriş yapan yolcu başına 20 Euro alıyoruz. Transit yolcu için 10 Euro söz konusu. Yolcu başına duty free harcaması yüzde 50 arttı.

Samsunlu, bir soru üzerine İstanbul Havalimanı’ndaki otelin doluluk oranının çok yükseldiğini, fiyatın da arttığını bildirdi:

- İstanbul Havalimanı’nda iki otel daha devreye girecek. Biri havalimanının dışında olacak.