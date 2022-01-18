Eli taşın altındaki üreticilerin feryadı…

Çatısı altında 30 federasyon, 284 dernek ve 50 bini aşkın şirketi barındıran TÜRKONFED’in temsilcileri, kur atağı ile başlayan dönemde yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini DÜNYA ziyaretinde anlattılar.

Çatısı altında 30 federasyon, 284 dernek ve 50 bini aşkın şirketin yer aldığı TÜRKONFED’in başkanı Orhan Turan ve Anadolu’daki 5 federasyonun temsilcileriyle, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine gerçekçi bir sohbet yaptık. İçinde bulundukları durumu “Geçici pansuman nitelikli kısa vadeli çözümler o an nefes almamızı sağlasa da, genelde nefesimizi daraltıyor. Orta ve uzun vadede hedef kalıcı tedaviler ve hastalığı bitirmekten geçiyor” şeklinde dile getiriyorlar. İşte o toplantıdan çarpıcı yorumlar:

*Eskiden yatırım için finansmana gerek duyulurdu, şimdi hayatta kalmak için işletme sermayesine ihtiyaç duyuluyor. TL’nin değer kaybı ile hammadde fiyatları çok daha fazla olumsuzluğa neden oluyor. Bu durum sürdürülemez noktada. Finansmana erişim ve ödeme sorunları artıyor/artacak.

*İki-üç yıldır yaşadığımız kur-enflasyon- döviz sarmalı salgınla birlikte yapısal hale geldiği için sorunlarla boğuşuyoruz. Pansuman nitelikli geçici önlemler yerine uzun vadeli kalıcı tedavilere ihtiyaç var.

*Yapısal reformlar, kalıcı ve kapsayıcılık, şeffaf bir yönetim tarzı, hesap verebilirlik ve liyakat ilkesinin tesisi gerekir.

*İhracata çalışan firmalar bile mutsuz. Çünkü 100 dolarlık ihracat için 70 dolarlık ithalat yapmak zorundalar. Biz ithalata bağlı ülkeyiz. 7.5 liradan 18 liraya yükselen dolar kuru, bir gecede 11 liraya geriledi, bir hafta sonra 14 lira oldu. Bu oynaklık, öngörü yapmayı ve fiyatlamayı zorlaştırıyor.

*Eskiden 120 gün vadeyle satan, bugün peşine dönüyor. Bu gelişmeler iç piyasada alışverişi ve dış ticareti durma noktasına getirdi. Bu karmaşık sürecin sağlıklı işleyişi ve katma değer yaratması için bir tek şart var: Öngörülebilirlik.

*Firmalar işletme sermayesi için bankalarca desteklenmeli. KGF destekli mekanizmalar devreye girmeli. Eximbank destekleri artmalı ve doğrudan teminat mektupsuz ihracat desteği gündeme geçmeli.

*Maç oynanırken kural değişmez, taktik değiştirilir. Şimdi kural yok, faize takıldık. İş dünyası ilk kez Merkez Bankası faizinin artmasını istiyor. Kurlar geriledi ama hammadde fiyatları geri gelmedi.

GÜNÜN NOTU:

Putin–NATO atışması uluslararası çekişmenin ve gerilimin boyutunu çok net ortaya koyuyor