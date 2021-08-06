Elif Çoban: Şölen’i lider yapan iş kadını

Elif Çoban, Şölen Çikolata’nın CEO’su… Şölen’in bir dünya markası olması yolunda önemli adımlar attı. 120 ülkeye ihracat yapmanın formülünü ‘’hayallerin peşinde ısrarla gitmek ve yenilikçi olmak‘’ şeklinde veriyor. Başarıları gençlere yol gösterici nitelikte...

Elif Çoban, 7 çocuklu bir ailenin 4’üncü çocuğu olarak Gaziantep’te dünyaya geldi. Gaziantep Kız Lisesi’nin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü’nü ‘’şeref derecesi’’ alarak bitirdi.

Üç yıl Bilkent Üniversitesi’nde Ekonomi Bölümü’nde asistanlık yaptı. Doktora çalışmalarına başladı ama yarıda bıraktı ve iş hayatına girdi. Farklı firmalarda dış ticaret elemanı olarak çalıştı, deneyim kazandı, Yunus Emre deyimiyle pişti. Sıra, aile şirketi Şölen’e gelmişti, oraya geçti.

Şölen, 1989’da Gaziantep’te Sivaslı iş insanı İmam Çoban ile çocuklarının gıda alanında kurduğu bir şirketti. 50 çalışanla 10 ton ürün kapasitesi ile yola çıkmıştı. Sovyetlerin dağılmasının ardından bu coğrafyaya ürün pazarlaması yaparak ilk büyüme ivmesini kazanmıştı.

Elif hanım, Şölen’in ihracat müdürü oldu, şirketin rotasını genişletti, ufk unu açtı. Şölen marjinal pazarlardan uzaklaştı. Önce Ortadoğu, sonra Avrupa ülkelerine yöneldi. İhracat yaptığı ülke sayısı 66’ya yükseldi. Şölen, 2005’de Gaziantep’te ikinci fabrikayı kurdu, kapasite yüzde 30 arttı.

2010 yılında yeniden yapılanma kararı aldığında, erkek kardeşlerin ortak kararıyla Şölen‘in CEO’luğuna Elif Çoban getirildi. Şölen, çeşitli coğrafyalarda 120 ülkeye 200’ün üzerinde ürün ihraç ederek önemli bir boyuta ulaştı. Şekerleme ürünleri listesi Candy ilk 100’de 53’üncü sıraya kadar yükseldi. Şölen’in Silivri’de 120 bin metrekarelik alanda kurduğu fabrikayı Elif Çoban “Rüyam” şeklinde tanımlıyor. Çoban, Fortune dergisinin ‘’En Güçlü 50 Kadın‘’ listesine girdi.

‘’Endüstri 4.0’’ üretimiyle Şölen, 15 farklı markada ve 66 farklı üründe bir ‘’dünya markası’’ oldu. Bunda Elif hanımın katkısı ve en önemlisi vizyonunun büyük payı var. Elif Çoban, başarı sırrını ‘’hayallerin peşinde ısrarla gitmek ve yenilikçi olmak‘’ şeklinde veriyor.

DÜNYA olarak Elif Çoban‘a daha uzun yıllar başarılı örnekler yaratacak ortamlar diliyorum.

GÜNÜN NOTU:

Dünya Sağlık Örgütü, zenginlere “Ülkenizde 3. aşıyı erteleyin, ürettiğiniz aşıları az gelişmiş ülkelere yollayın‘’ çağrısı yaptı. ABD anında bu çağrıyı reddetti.