Eller yukarı halkım; bu bir enflasyondur!

Aslında lafın doğrusu; “bu bir soygundur” olacaktı ama enflasyon zaten nitelikli soygunun diğer adı değil mi? Son 10 yıldır dünya; yedi, içti, gezdi, tozdu, balo havasında yaşadı. Ve önce salgın sonra enerji, emtia krizleriyle fatura; tüm dünya halklarının önüne konuluverdi.

Öyle ya, mademki balo bitti; birinin bulaşığa girmesi, diğerlerinin de faturayı ödemek için evdeki gümüşleri satması gerekecek. Peki, bu senaryoda kim, kimdir sizce? Balo; har vurup harman savurmamız, bulaşığa girecek olan yoksul kesim ve gümüşleri satacak olan ise halkın tamamı…

ÇEHOV’UN SİLAHI

Ünlü Rus yazar Anton Çehov; “ilk bölümde duvarda asılı bir tüfek olduğunu söylüyorsanız, ikinci veya üçüncü bölümde o tüfek patlamalıdır. Eğer patlamayacaksa o tüfek orada asılı olmamalıdır” der. “Çehov’un Silahı” denen bu olgu, daha oyunun başında, sona dair senaryonun tasarlandığının ifadesi…

Bu öykünün enflasyonla ilgisi nedir? Şudur; 9 trilyon $’ı FED olmak üzere tüm dünya merkez bankaların 20 trilyon $’ı aşan fazladan para basımı, (varlık genişlemesi) bir şekilde geri alınacaktı. Enflasyon tam da bu işe yarayacak ve ulus devletler, faturayı kendi halklarına enflasyonla ödetecek.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Dünyanın başına enflasyon belasını kim açtı?

Tabii ki para otoriteleri yani merkez bankaları… Öyle ki ABD’de ve AB’de yıllarca enflasyon duasına çıkıldı, “hiç değilse %2 enflasyon olsun ki ekonomi canlansın” diyerek beklenti oluşturup para bastılar, dünyaya saçtılar. Bu süreçte enflasyon kontrolden çıktı ve bu ülkelerde çift haneyi, bizde ise 3 haneyi devirdi.

Enflasyon ile ödeme nasıl olacak?

Şöyle ki nitelikli soygun dediğimiz enflasyon ile insanların varlıkları eritilecek, anlamsızlaştırılacak ve imkânı olan ülke, bir diğerine enflasyonunu aktaracak. Tıpkı bizde enflasyonu bir diğerine aktarmaya çalışan rantiyeler, varsıllar gibi. Olan, halka olacak zira uzun süreli, kalıcı fakirleşmeyi yaşayacak.

NOT

KUR KORUMASI YETMEDİ SIRADA HANGİ KORUMALAR VAR?

Enflasyonun ateşleyicisi kuru frenlemek için KKM (Kur Korumalı Mevduat) gerekliydi. Doların hızını kesti ama %13 artışı engelleyemedi. Daha 1,5 trilyon lira, vadesinden çözülmedi. KKM bir yere kadar koruyabildi. Borsa, altın, döviz, kripto derken, Hükümet; enflasyon korumalı tahvil tasarımında…

Ancak bunların tümü, sonuçlarla mücadele… Tedavi değil, morfinle liraya düşme acısı hissettirmeme… Çare; enflasyonu düşürmek ve bu da seçim sürecinde bu hükümetin işi değil.

Soruyu unutmadım, sıradakiler; TÜFE, ÜFE korumalı mevduat, döviz ve altın alım satımda süreçlerin uzaması, vergilerin artırılması, kısıtlamalar, daha birçok “irrasyonel” tedbir…