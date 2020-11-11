Elvan & Ağbal ikilisine güvenelim zaman verelim

Biri Maliye ve Hazine’nin başında, diğeri Merkez’in yeni Guvernörü… Her ikisi de köklü, geleneği bilen ve geleceği öngörebilen değerli insanlar… Gerek birikimleri, gerek eğitimleri ve gerek duruşlarıyla şu anda ekonomi yönetiminin en fazla ihtiyaç duyduğu değerlerimiz…

Ekonomi yönetimi dememin sebebi; uzun süredir piyasaları belirsizlik ve güvensizlik yönetiyordu. Sorunu sadece doların zıplaması üzerinden okumak, bize yanlış yaptırıyordu. Oysa bizlerin 1- gerçekçi tedbir, 2-kapsayıcı çözüm ve 3- güvenilir uygulayıcılara ihtiyacımız vardı.

Oysa uzun süredir nimet külfet dengesi bozulmuş, piyasa gerçekleriyle uyuşmayan ve toplumun beklentisinden uzak bir süreçten geçiyorduk. Belirsizlik tüm dünyanın olduğu gibi bizim de başımıza bela idi. Ancak ilave olarak ekonominin güvene ihtiyacı vardı.

Bence bu güven tazeleme gerçekleşmiştir. Nitekim bakanın gidişini, Cumhurbaşkanı’ndan 27 saat önce piyasa onaylamış ve doları 8,50’den alıp 8,00’e indirebilmişti. Bu da sıkıntılı süreçte umut olmuş, ekonominin istikrar beklentisini göstermişti.

Şimdi yapılacak olan; gerçekçi tedbirleri, kapsayıcı çözümlerle ve bu güvenilir 2 uygulayıcıyla hayata geçirmek. Onlara zaman tanımalı, kredi açmalıyız. Daha şimdiden eleştiri yağmuruna tutmak gereksizdir. Bekleyelim, gözlemleyelim, ekonomi yönetimindeki normalleşme sürecine şans tanıyalım.

GERÇEKÇİ TEDBİR KAPSAYICI ÇÖZÜM GÜVENİLİR UYGULAYICI



Lütfi Elvan ve Naci Ağbal, gerçekçi tedbirler almada rüştünü ispatlamış iki değerli yönetici. Kapsayıcı çözüm için kavga yerine diyalog içinde olacakları da biliniyor. Güvenilir uygulayıcı elinde ekonomi, bu salgın ve küresel kriz vadisinden az hasarla geçebilir.



Yeter ki onlara şans tanıyalım, kredi açalım, kamuoyu desteği verelim. En azından 19 Kasım’ı bekleyelim derim.