Emekli olduktan sonra çalışmak: Maaş avantajı, tazminat ve yasal haklar
Emeklilik artık çalışma hayatının sonu değil. Özellikle yüksek ücretle çalışanlar için emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek ciddi bir gelir planlaması konusu haline gelmiş durumda.
Ancak burada en sık yapılan hata şu:
Karar yalnızca “emekli aylığım ne kadar olacak?” sorusuna göre veriliyor.
Oysa doğru soru şudur:
Emekli olup çalışırsam toplam gelirim ne olur?
Emekli olmazsam ne olur?
Aradaki fark ne kadar?
Bu yazıda emekli çalışanın maaş farkını, asgari ücret ve tavan ücret örneklerini, kıdem ve ihbar tazminatı haklarını, yıllık izin durumunu ve karar verirken yapılması gereken toplam gelir hesabını birlikte ele alıyoruz.
Emekli çalışanın statüsü: Haklar devam eder
Emekli olup çalışan kişi hâlâ işçidir. İş Kanunu hükümleri aynen uygulanır.
Bu nedenle emekli çalışan:
-Kıdem tazminatına hak kazanabilir
-İhbar tazminatına hak kazanabilir
-Yıllık ücretli izin hakkına sahiptir
-Fazla mesai alacağı talep edebilir
-Hafta tatili ve resmi tatil ücretine hak kazanır
Emekli olmak işçi haklarını ortadan kaldırmaz.
Kıdem tazminatı: Emeklilik sonrası ikinci dönem
Çalışan emekli olduğunda iş sözleşmesi sona erer ve kıdem tazminatı ödenir.
Eğer emekli olduktan sonra aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlarsa, hukuken yeni bir sözleşme kurulmuş olur.
Bu ikinci dönemde:
-İşveren haksız fesih yaparsa kıdem hakkı doğabilir.
-Çalışan haklı nedenle ayrılırsa yine kıdem gündeme gelebilir.
-Ancak istifa halinde kıdem hakkı oluşmaz.
Dolayısıyla ikinci dönem kıdem hakkı, fesih şekline bağlıdır.
İhbar tazminatı
Emekli çalışan için özel bir ihbar düzeni yoktur.
Bildirim sürelerine uyulmazsa:
-İşveren feshederse ihbar öder.
-İşçi bildirimsiz ayrılırsa ihbar tazminatı gündeme gelir.
Statü değişmez, kurallar aynıdır.
Emekli olduktan sonra yıllık izinler sıfırlanır mı?
Emeklilik nedeniyle iş sözleşmesi sona erdiğinde ve tüm haklar tasfiye edildiğinde, önceki çalışma dönemi kapanmış sayılır.
Aynı kişi yeniden işe başlarsa:
Yıllık izin hesabı sıfırdan başlar.
Önceki hizmet süresi yeni dönem için otomatik olarak devam etmez.
Yıllık izin süreleri
Hizmet süresine göre asgari izin süreleri şöyledir:
1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil): En az 14 gün
5 yıldan fazla 15 yıldan az: En az 20 gün
15 yıl ve üzeri: En az 26 gün
Ancak önemli bir kural vardır:
50 yaş ve üzerindeki çalışanların yıllık izin süresi 20 günden az olamaz.
Bu nedenle emekli olup yeniden işe başlayan 50 yaş üzerindeki bir çalışan, ilk izin yılında 14 gün değil en az 20 gün izin kullanır.
Kullanılmayan izinler emeklilik sırasında ücrete dönüşür ve ödenir. Yeni dönem için izin hakkı yeniden oluşur.
Asgari Ücret 28.075 TL’dir ancak emekli çalışanlarda Asgari Ücret 30.18,16 TL’dir.
Asgari ücretle emekli çalışmak
Brüt asgari ücret: 30.030 TL
Emekli çalışan (SGDP’li) için:
Brüt ücret: 30.030 TL
SGK primi işçi payı:
2.477,25 TL
İşsizlik primi: 0 TL
Gelir vergisi: 371,59 TL
Damga vergisi: 0 TL
Toplam kesinti: 2.848,84 TL
Net ele geçen: 30.181,16 TL
Normal çalışan net asgari ücret ise daha düşüktür.
Sebep açıktır:
Emekli çalışandan işsizlik primi kesilmez.
Sigorta primi oranı daha düşüktür.
Asgari ücrette brüt sabit olduğu için fark otomatik ortaya çıkar.
Emekli olduktan sonra brüt ücretle çalışanların ücret avantajı vardır!
Tavan ücretle çalışanlarda fark büyüyor
Asgari ücretin tavanı (9 kat): 297.270 TL
Brüt ücret aynı olsa bile kesinti yapısı değiştiği için net maaş ciddi şekilde farklılaşır.
Ocak Ayı
Emekli çalışan net: 231.685,54 TL
Normal çalışan net: 213.849,34 TL
Fark: 17.836,20 TL
Aralık Ayı
Emekli çalışan net: 182.343,11 TL
Normal çalışan net: 167.851,19 TL
Fark: 14.491,92 TL
Vergi dilimi yükseldikçe her iki çalışanın da neti düşer. Ancak prim kesintisi farkı nedeniyle emekli çalışan avantajını korur.
Brüt yükseldikçe fark büyür.
Emekli aylığı artar mı?
Sosyal Güvenlik Destek Primi ile çalışmada:
-Emekli aylığı kesilmez.
-Emekli aylığı artmaz.
Normal sigortalı gibi çalışmada:
-Emekli aylığı kesilir.
-Çalışma bittikten sonra yeniden hesaplanır.
Bu ayrım karar verirken önemlidir.
En kritik hesap:
Toplam gelir
Örnek verelim.
Yüksek brüt ücretle çalışan bir kişinin emekli aylığı 30.000 TL olsun.
Aynı işyerinde tavan brütle çalışmaya devam edecek.
Ocak ayı hesabıyla:
Emekli aylığı: 30.000 TL
Net maaş (emekli çalışan): 231.685 TL
Normal Çalışan 213.849,34 TL
Emekli olup çalışır ise emekli aylığı dışında net ücreti de 17.836 TL artar.
Bazı durumlarda emekli olup çalışmak, birkaç yıl daha çalışarak aylığı artırmaktan daha avantajlı olabilir.
Sonuç
Emekli olduktan sonra çalışmak yalnızca sosyal güvenlik meselesi değildir; aynı zamanda bir gelir planlaması konusudur.
Asgari ücrette fark sınırlı ama nettir.
Brüt yükseldikçe avantaj büyür.
Tavan ücrette aylık 15–18 bin TL bandında net fark oluşabilir.
Kıdem, ihbar ve yıllık izin hakları devam eder.
Ancak yıllık izin hesabı yeni sözleşmeyle sıfırlanır; 50 yaş üstü için en az 20 gün kuralı uygulanır.
Emeklilik kararı:
Sadece bağlanacak aylığa bakılarak değil, toplam gelir hesabı yapılarak verilmelidir.
Yanlış hesap, yıllık bazda ciddi gelir kaybına yol açabilir.
|Borsa
|13.809,88
|-1,71 %
|Dolar
|43,8670
|0,00 %
|Euro
|51,9148
|0,18 %
|Euro/Dolar
|1,1809
|0,02 %
|Altın (GR)
|7.285,18
|0,26 %
|Altın (ONS)
|5.165,24
|0,26 %
|Brent
|70,7200
|-0,76 %