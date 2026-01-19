Emekli sayıları, dul-yetim aylıkları ve 20 bin lira gerçeği: Rakamların ardındaki gerçek
Türkiye’de emeklilik sistemi konuşulurken, en fazla kafa karışıklığı yaratan başlıklardan biri emekli sayıları ve emekli aylıklarıdır. Kamuoyunda sıkça dile getirilen “yaklaşık 17 milyon emekli var” söylemi, teknik olarak doğru gibi görünse de sosyal güvenlik mevzuatı açısından gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır.
Çünkü dul ve yetim aylıkları, emekli aylıkları gibi görünse de aslında bir emekli aylığı değildir.
Gerçek emekli sayısı ne kadar?
Bugün Türkiye’de kendi primleriyle çalışmış, hayatta olan ve kendi emekli aylığını alan gerçek emekli sayısı 12 milyon 239 bin 971 kişidir. Bu kişiler, uzun yıllar çalışarak prim ödemiş ve kendi sigortalılıkları üzerinden emekli olmuştur.
Bunun dışında kalan milyonlarca kişi ise, emekli değil; hak sahibi sıfatıyla sosyal güvenlik sisteminden gelir veya aylık almaktadır.
Dul ve yetim aylıkları emekli aylığı değildir!
Dul ve yetim aylıkları; sigortalı bir çalışanın vefatı sonrasında, onun ödediği primler üzerinden hesaplanan emekli aylığının, hayatta kalan eş ve çocuklara belirli hisseler oranında paylaştırılmasıyla ödenir. Bu aylıklar;
Ölüm aylığıdır
Yardım niteliği taşır
Sürekli ve koşulsuz değildir
Türkiye’de bugün 3 milyon 623 bin 54 dosyada, toplam 4 milyon 396 bin 857 kişi dul ve yetim aylığı almaktadır. Ancak bu kişiler çoğu zaman emekli gibi gösterilerek toplam emekli sayısının içine dahil edilmektedir.
Bu yaklaşım, hem istatistikleri hem de sosyal politikaları yanlış yönlendirmektedir.
Diğer Aylık Türleri de Emekli Aylığı Değildir
Emekli sayıları açıklanırken çoğu zaman şu gruplar da aynı sepete konulmaktadır:
Malullük aylığı alanlar
Vazife malullüğü aylığı alanlar
Sürekli iş göremezlik geliri alanlar
İş göremezlik ölüm geliri alanlar
Sürekli iş göremezlik ölüm geliri alanlar
Bu aylıkların hiçbiri klasik anlamda emekli aylığı değildir. Üstelik bu gelirler:
* Daha düşüktür
* Şartlıdır
* Belirli durumlarda tamamen kesilmektedir
Dul ve yetim aylıkları sürekli değildir
Dul ve yetim aylığı alan kişilerin büyük bir kısmı, bu aylıkları ömür boyu alamamaktadır. Mevzuata göre:
* Dul eş yeniden evlendiğinde aylık kesilir
* Yetim kız çocuğu evlendiğinde veya sigortalı çalışmaya başladığında aylık kesilir
Erkek çocuklar:
* Lise eğitimi varsa 20 yaşına kadar
* Üniversite eğitimi varsa en fazla 25 yaşına kadar aylık alabilir
%60 ve üzeri malul olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklar, yaş şartı aranmaksızın aylık almaya devam eder
Dolayısıyla bu kişileri “sürekli emekli aylığı alan bireyler” gibi değerlendirmek doğru değildir.
En düşük emekli aylığı 20 bin lira ama henüz kimse almadı
Ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile en düşük tamamlanan emekli aylığı 16.881 liradan 20.000 liraya yükseltilmiştir. Ancak kamuoyunda sıkça dile getirilen bu artış, Ocak ayında fiilen emeklilerin cebine girmemiştir.
Çünkü söz konusu düzenleme:
Ocak ayı maaş ödeme dönemine yetişmemiştir
Yasal ve teknik işlemler henüz tamamlanmamıştır
Bu nedenle Ocak ayında emeklilere hâlâ 16.881 lira üzerinden ödeme yapılmıştır. Aradaki farkların ise Şubat ayına doğru yatırılması beklenmektedir.
Dul ve Yetimler Bu Artışı da Henüz Alamadı
Aynı durum dul ve yetim aylığı alanlar için de geçerlidir. En düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması, dul ve yetim aylıklarının da 20 bin lira üzerinden hisselere bölünmesi anlamına gelmektedir. Ancak: Ocak ayında bu tutarlar hesaplara geçmemiştir. Dul ve yetimler de henüz bu artıştan yararlanmamıştır.
Yasal düzenlemeler tamamlandıktan sonra, 2026 yılı Şubat ayında; Emekliler 20.000 liraya tamamlanan aylıklarını Dul ve yetimler ise hisseleri oranında (5.000 – 10.000 – 15.000 TL) aylıklarını ayrıca Ocak ayına ait fark ödemelerini birlikte alacaklardır
Dolayısıyla bugün “en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu” denilmesine rağmen, ne emeklilerin ne de dul ve yetimlerin hesabına henüz 20 bin lira yatmamıştır.
20 bin lira yetmezken, dul ve yetimler daha da geride
Türkiye’de bugün 20 bin liranın bile geçim için yetersiz olduğu konuşulurken, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi:
5 bin lira
10 bin lira
15 bin lira
gibi tutarlarla yaşam mücadelesi vermektedir. Bu tablo, sosyal güvenlik sisteminin en kırılgan kesiminin dul ve yetimler olduğunu açıkça göstermektedir.
Sosyal devletin görmesi gereken gerçek
Bizim örf, adet, gelenek ve toplumsal yapımızda; yalnız kalan bir kadın, yetim kalan bir kız çocuğu, yetim kalan bir erkek çocuğu her zaman daha fazla korunması gereken gruplar olarak görülmüştür.
Ancak mevcut sistemde, bu grupların en düşük gelir seviyesinde bırakıldığı görülmektedir. Bu nedenle: Emekli sayıları açıklanırken kategoriler net biçimde ayrılmalıdır. Dul ve yetim aylıkları ayrı başlıkta değerlendirilmelidir.
Bu kesime yönelik özel iyileştirme düzenlemeleri yapılmalıdır
Sosyal güvenlik sistemi yalnızca rakamlarla değil, insan hayatlarıyla değerlendirilmelidir. Rakamlar kadar, o rakamların hangi koşullarda yaşandığı da önemlidir.
