Emekli sayıları, dul-yetim aylıkları ve 20 bin lira gerçeği: Rakamların ardındaki gerçek

Türkiye’de emeklilik sistemi konuşulurken, en fazla kafa karışıklığı yaratan başlıklardan biri emekli sayıları ve emekli ay­lıklarıdır. Kamuoyunda sıkça di­le getirilen “yaklaşık 17 milyon emekli var” söylemi, teknik ola­rak doğru gibi görünse de sos­yal güvenlik mevzuatı açısından gerçeği tam olarak yansıtma­maktadır.

Çünkü dul ve yetim aylıkları, emekli aylıkları gibi görünse de aslında bir emekli aylığı değildir.

Gerçek emekli sayısı ne kadar?

Bugün Türkiye’de kendi prim­leriyle çalışmış, hayatta olan ve kendi emekli aylığını alan gerçek emekli sayısı 12 milyon 239 bin 971 kişidir. Bu kişiler, uzun yıllar çalışarak prim ödemiş ve kendi sigortalılıkları üzerinden emek­li olmuştur.

Bunun dışında kalan milyon­larca kişi ise, emekli değil; hak sahibi sıfatıyla sosyal güvenlik sisteminden gelir veya aylık al­maktadır.

Dul ve yetim aylıkları emekli aylığı değildir!

Dul ve yetim aylıkları; sigorta­lı bir çalışanın vefatı sonrasında, onun ödediği primler üzerinden hesaplanan emekli aylığının, ha­yatta kalan eş ve çocuklara belir­li hisseler oranında paylaştırıl­masıyla ödenir. Bu aylıklar;

Ölüm aylığıdır

Yardım niteliği taşır

Sürekli ve koşulsuz değildir

Türkiye’de bugün 3 milyon 623 bin 54 dosyada, toplam 4 milyon 396 bin 857 kişi dul ve yetim aylığı almaktadır. Ancak bu kişiler çoğu zaman emekli gibi gösterilerek top­lam emekli sayısının içine dahil edilmektedir.

Bu yaklaşım, hem istatistikleri hem de sosyal politikaları yanlış yönlendirmektedir.

Diğer Aylık Türleri de Emekli Aylığı Değildir

Emekli sayıları açıklanır­ken çoğu zaman şu gruplar da aynı sepete konulmaktadır:

Malullük aylığı alanlar

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Sürekli iş göremezlik geliri alanlar

İş göremezlik ölüm geliri alanlar

Sürekli iş göremezlik ölüm ge­liri alanlar

Bu aylıkların hiçbiri klasik anlamda emekli aylığı değil­dir. Üstelik bu gelirler:

* Daha düşüktür

* Şartlıdır

* Belirli durumlarda tama­men kesilmektedir

Dul ve yetim aylıkları sürekli değildir

Dul ve yetim aylığı alan kişile­rin büyük bir kısmı, bu aylıkları ömür boyu alamamaktadır. Mev­zuata göre:

* Dul eş yeniden evlendiğinde aylık kesilir

* Yetim kız çocuğu evlendi­ğinde veya sigortalı çalışmaya başladığında aylık kesilir

Erkek çocuklar:

* Lise eğitimi varsa 20 yaşına kadar

* Üniversite eğitimi varsa en fazla 25 yaşına kadar aylık alabilir

%60 ve üzeri malul olduğu sağ­lık kurulu raporuyla belgelenen çocuklar, yaş şartı aranmaksızın aylık almaya devam eder

Dolayısıyla bu kişileri “sü­rekli emekli aylığı alan birey­ler” gibi değerlendirmek doğ­ru değildir.

En düşük emekli aylığı 20 bin lira ama henüz kimse almadı

Ocak ayında yapılan yasal dü­zenleme ile en düşük tamamla­nan emekli aylığı 16.881 liradan 20.000 liraya yükseltilmiştir. An­cak kamuoyunda sıkça dile getirilen bu artış, Ocak ayın­da fiilen emeklilerin cebine girmemiştir.

Çünkü söz konusu düzen­leme:

Ocak ayı maaş ödeme dö­nemine yetişmemiştir

Yasal ve teknik işlemler henüz tamamlanmamıştır

Bu nedenle Ocak ayında emeklilere hâlâ 16.881 lira üzerinden ödeme yapılmıştır. Ara­daki farkların ise Şubat ayına doğ­ru yatırılması beklenmektedir.

Dul ve Yetimler Bu Artışı da He­nüz Alamadı

Aynı durum dul ve yetim aylığı alanlar için de geçerlidir. En dü­şük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılması, dul ve yetim aylıkları­nın da 20 bin lira üzerinden hisse­lere bölünmesi anlamına gelmek­tedir. Ancak: Ocak ayında bu tu­tarlar hesaplara geçmemiştir. Dul ve yetimler de henüz bu artıştan yararlanmamıştır.

Yasal düzenlemeler tamam­landıktan sonra, 2026 yılı Şu­bat ayında; Emekliler 20.000 li­raya tamamlanan aylıklarını Dul ve yetimler ise hisseleri oranında (5.000 – 10.000 – 15.000 TL) ay­lıklarını ayrıca Ocak ayına ait fark ödemelerini birlikte alacaklardır

Dolayısıyla bugün “en düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu” de­nilmesine rağmen, ne emeklilerin ne de dul ve yetimlerin hesabına henüz 20 bin lira yatmamıştır.

20 bin lira yetmezken, dul ve yetimler daha da geride

Türkiye’de bugün 20 bin lira­nın bile geçim için yetersiz ol­duğu konuşulurken, dul ve yetim aylığı alan milyonlarca kişi:

5 bin lira

10 bin lira

15 bin lira

gibi tutarlarla yaşam mücade­lesi vermektedir. Bu tablo, sosyal güvenlik sisteminin en kırılgan kesiminin dul ve yetimler oldu­ğunu açıkça göstermektedir.

Sosyal devletin görmesi gereken gerçek

Bizim örf, adet, gelenek ve top­lumsal yapımızda; yalnız kalan bir kadın, yetim kalan bir kız çocuğu, yetim kalan bir erkek çocuğu her zaman daha fazla korunması gere­ken gruplar olarak görülmüştür.

Ancak mevcut sistemde, bu grupların en düşük gelir seviye­sinde bırakıldığı görülmektedir. Bu nedenle: Emekli sayıları açık­lanırken kategoriler net biçimde ayrılmalıdır. Dul ve yetim aylıkları ayrı başlıkta değerlendirilmelidir.

Bu kesime yönelik özel iyileş­tirme düzenlemeleri yapılmalıdır

Sosyal güvenlik sistemi yalnızca rakamlarla değil, insan hayatlarıy­la değerlendirilmelidir. Rakamlar kadar, o rakamların hangi koşullar­da yaşandığı da önemlidir.