Emekli ve asgari ücret artışlarında gerçeklik testi: %31 enflasyon, beklentiler ve olası senaryolar

Türkiye enflas­yonu düşür­meye odaklı para politikasını sür­dürürken, yıl sonu enflasyon verileri ve buna bağlı ola­rak yapılacak maaş artışları toplumun en önemli gün­dem maddesi ol­maya devam ediyor. Özellikle emekliler, hızla artan hayat pahalılığı nedeniyle enflas­yon farkının ötesinde bir iyi­leştirme talep ediyor. Asgari ücretliler ise geçen yılın yük­sek artışının ardından bu yıl nasıl bir zam geleceğini me­rak ediyor.

Bu çerçevede, yıl sonunda enflasyonun %31 seviyesin­de gerçekleşmesi senaryosu altında emekliler, memurlar ve asgari ücret için nasıl bir tablo ortaya çıkacağını de­ğerlendirelim.

Enflasyonda son viraj: Yüzde 31 hedefi için aralık kritik

Türkiye’de TÜFE ilk 10 ay­da %28,62 oldu.

Buna göre:

* Kasım ayında %1,

* Aralık ayında %1

enflasyon gelirse, yıl sonu %31,2 seviyesine ulaşılacak.

Dolayısıyla hükümetin açıkladığı %31 hedefi, Aralık ayının düşük gerçekleşme­siyle yakalanabilir.

Emeklilerin Yılın İlk Ya­rısında Aldığı Zam Önemli Ama Alım Gücü Açığı Büyük

Emekliler Temmuz ayında:

* SSK–Bağkur emeklileri: %16,67

* Memur ve memur emek­lileri: %15,57

oranında artış almıştı.

Yıl sonunda TÜFE’nin %31 olması durumunda yılın ikinci yarısına ilişkin farklar şöyle oluşuyor:

* SSK–Bağkur emeklileri: %12–13

* Memur ve memur emek­lileri: %19–20 (toplu sözleş­me farkıyla) +1.000TL

Bu oranlar birleştirildiğin­de:

SSK ve Bağ-Kur Emekli­lerinin yıllık toplam artı­şı tam olarak %31’e , memur ve memur emeklilerinin ise %40’lara denk geliyor.

Ancak burada emeklilerin temel şikâyeti artış oranının değil, güncel alım gücünün yetersizliği.

En düşük emekli aylığı 16.881 TL.

Bu aylığa %12–13 zam ya­pılırsa:

* 18.900 – 19.050 TL aralı­ğına çıkıyor.

Bu seviye; kira, gıda, ula­şım ve enerji harcamaları­nın mevcut düzeyi karşısın­da emeklinin ihtiyacını kar­şılamıyor.

Bu yüzden SSK–Bağkur emeklileri ek iyileştirme (seyyanen artış) talep ediyor.

Peki bu mümkün mü?

Hükümetin mevcut eko­nomi politikaları enflasyonu düşürmeye odaklı olduğun­dan:

lEk seyyanen artış,

* Genel intibak,

* Geniş kapsamlı refah payı

ihtimalleri düşük.

Ancak memur emekli­lerinin %19–20 zam alma­sı, SSK–Bağkur emeklile­rinde 6 puanlık refah payı­nı gündeme taşıyabilir. Bu olursa en düşük emekli ay­lığı yaklaşık 20.250 TL se­viyesine yükselebilir.

Asgari Ücrette Beklenti: Teknik Olan %16–20, Gerçek Olan %25

Temmuz ayında asgari üc­rette artış yapılmadı. Mevcut net asgari ücret 22.104 TL.

Enflasyon hedefi: %16

Uluslararası tahminler: %20

Ancak sahadaki ekonomik gerçeklik farklı:

* Kiralar bir yılda %100’e yakın arttı,

* Gıda enflasyonu %70– 80 bandında,

* Giyimde çift haneli ar­tışlar var,

* Reel alım gücü ciddi bi­çimde düştü.

Bu nedenle asgari ücrete %16–20 artış sahada karşılık bulmuyor.

En güçlü beklenti %25 zam olarak öne çıkıyor.

Bu durumda yeni asgari üc­ret: 27.630 TL

Yani:

27.500 – 28.000 TL bandı en gerçekçi senaryo.

Hükümet daha yüksek bir artış yapar mı?

Evet, teknik olarak müm­kün.

Ama enflasyon hedefi ve bütçe disiplini nedeniyle %25 üzerinde bir zam olası­lığı zayıf.

Son 5 Yılda Asgari Ücret Artışları (Alt Alta – Tablo­suz)

Türkiye’de asgari ücret son 5 yılda en çok tartışılan eko­nomik göstergelerden biri ol­du. Artışlar şöyle gerçekleşti:

* 2021: Net 2.825 TL – Ar­tış oranı %21,6

* 2022: Net 4.253 TL (Ocak) - 5.500 TL (Temmuz) – Artışlar %50,5 ve %29,3

* 2023: Net 8.506 TL (Ocak) - 11.402 TL (Tem­muz) – Artışlar %54,7 ve %34

* 2024: Net 17.002 TL – Yıllık artış %49

* 2025: Net 22.104 TL – Yıllık artış %30

Bu tablo, 5 yılda asgari üc­retin yaklaşık 8 katına çıktı­ğını gösteriyor.

Ancak artışların tama­mı hayat pahalılığını geri­den takip ettiği için reel alım gücü emekli ve çalışan kesim tarafından hâlâ yetersiz bu­lunuyor.

Genel değerlendirme ve sonuç

2025 yılına girerken ortaya çıkan tablo özetle şöyle:

* SSK–Bağkur emeklile­ri: %12–13 fark, yıllık toplam %31

* Memur–memur emekli­leri: %19–20 fark +1.000TL yıllık toplam %40

* Asgari ücret: En güç­lü beklenti %25, yeni seviye 27.500 – 28.000 TL

Emeklilerin önemli bir bö­lümü bu oranlarla hayat pa­halılığına karşı korunmadı­ğını düşünüyor.

Asgari ücretliler ise %25’i makul görse de, reel alım gü­cündeki erime nedeniyle da­ha yüksek artış talep ediyor.

Sonuç olarak:

Türkiye, ücret artışlarını belirlerken enflasyon hedefi ile vatandaşın alım gücü ara­sındaki mesafeyi kapatma mücadelesi veriyor.

Önümüzdeki günlerde açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla tablo net­leşecek ve Aralık ayı sonun­da hem emeklilerin hem ça­lışanların 2025’e hangi ge­lir düzeyiyle gireceği belli olacak.