Emekli yaşı ortalaması normale dönerken, SGK açığı artıyorsa…
SGK, 2025 yılını gelir fazlasıyla kapattı…
Fazla, 36 milyar liraya yaklaştı…
***
Bu veri:
“Emekliler hakkını alamayınca, gelir fazlası oluştu…” şeklindeki eleştirileri/yorumları artırdı…
***
Oysa…
SGK’nın gelirleri sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primlerinden, giderleri ise emekli aylıkları ile sigortalıların sağlık giderlerinden oluşuyor…
Gelirler giderleri karşılamayınca, 2008’den beri “devlet katkısı” alıyor…
***
Yani…
Bu yıl kaldırılacak devlet katkısı olmasaydı:
SGK 2025 yılını 853 milyar liralık açıkla kapatacaktı…
***
Geçen hafta sunulan kanun teklifinde SGK’ya yapılan devlet katkısının sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeye de yer verildi…
SGK’nın gelirleri ile giderleri arasındaki farkın ise bütçeden karşılanacağı dillendirildi…
***
Yıl 2022…
SSK’dan yaşlılık aylığı bağlanan emeklilerin ortalama yaşı 53’e yükselmişti…
2023 yılında EYT yürürlüğe girdi…
Yaşlılık aylığı bağlanan emeklilerin yaş ortalaması erkeklerde 49’a, kadınlarda 48’e indi…
2024’te de ortalama düşük seyretti…
Bu gerçekleşme, SGK’nın gelir gider dengesi için tehditti…
***
Yıl 2025:
Yaşlılık aylığı bağlanan emeklilerin yaş ortalaması tekrar 52’ye yükseldi…
VELHASIL
Yaşlılık aylığı almakta olanların ortalama yaşı…
2025 yılında:
Emekli Sandığı’nda 67;
BAĞ-KUR’da 66;
Tarım sektöründe (BAĞ-KUR) 69;
SSK’da ise tekrar 61’e yükseldi…
***
Buna rağmen, SGK’nın açıkları artıyor…
İstanbul'da yaşayan bir emeklinin, alışkanlık/ sosyalleşme gibi nedenlerle bir yılda 300 defa doktora gitmesi gibi örneklerin birçok ilde/ilçede artması; Hastanede tedavi/ameliyat sayısında ve ilaç tüketiminde rekorların kırılması, açığın nedenini tüm gerçekliğiyle ortaya koymuyor mu?
|Borsa
|14.079,97
|-0,09 %
|Dolar
|47,0380
|0,00 %
|Euro
|53,9343
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1465
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.148,04
|-0,15 %
|Altın (ONS)
|4.060,61
|0,18 %
|Brent
|84,7170
|0,15 %