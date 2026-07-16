Emekli yaşı ortalaması normale dönerken, SGK açığı artıyorsa…

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

SGK, 2025 yılını gelir fazlasıyla kapattı…

Fazla, 36 milyar liraya yaklaştı…

***

Bu veri:

“Emekliler hakkını alamayınca, gelir fazlası oluştu…” şeklindeki eleştirileri/yorumları ar­tırdı…

***

Oysa…

SGK’nın gelirleri sosyal sigorta ve genel sağ­lık sigortası primlerinden, giderleri ise emekli aylıkları ile sigortalıların sağlık giderlerinden oluşuyor…

Gelirler giderleri karşılamayınca, 2008’den beri “devlet katkısı” alıyor…

***

Yani…

Bu yıl kaldırılacak devlet katkısı olmasaydı:

SGK 2025 yılını 853 milyar liralık açıkla ka­patacaktı…

***

Geçen hafta sunulan kanun teklifinde SGK’ya yapılan devlet katkısının sona erdiril­mesine ilişkin düzenlemeye de yer verildi…

SGK’nın gelirleri ile giderleri arasındaki farkın ise bütçeden karşılanacağı dillendiril­di…

***

Yıl 2022…

SSK’dan yaşlılık aylığı bağlanan emeklilerin ortalama yaşı 53’e yükselmişti…

2023 yılında EYT yürürlüğe girdi…

Yaşlılık aylığı bağlanan emeklilerin yaş or­talaması erkeklerde 49’a, kadınlarda 48’e in­di…

2024’te de ortalama düşük seyretti…

Bu gerçekleşme, SGK’nın gelir gider den­gesi için tehditti…

***

Yıl 2025:

Yaşlılık aylığı bağlanan emeklilerin yaş or­talaması tekrar 52’ye yükseldi…

VELHASIL

Yaşlılık aylığı almakta olanların ortalama yaşı…

2025 yılında:

Emekli Sandığı’nda 67;

BAĞ-KUR’da 66;

Tarım sektöründe (BAĞ-KUR) 69;

SSK’da ise tekrar 61’e yükseldi…

***

Buna rağmen, SGK’nın açıkları artıyor…

İstanbul'da yaşayan bir emeklinin, alışkanlık/ sosyalleşme gibi nedenlerle bir yılda 300 defa doktora gitmesi gibi örneklerin birçok ilde/il­çede artması; Hastanede tedavi/ameliyat sa­yısında ve ilaç tüketiminde rekorların kırıl­ması, açığın nedenini tüm gerçekliğiyle or­taya koymuyor mu?