Emekliler için 2026 gerçeği enflasyon kadar artış, beklenti kadar belirsizlik
Sosyal güvenlik gündeminde beklenti yüksek, ancak uygulamalar temkinli. 2026 yılı emekliler açısından “enflasyon kadar artış” yılı olarak ilerliyor.
Sorulması gereken soru şu: Enflasyon kadar artış gerçekten yeterli mi?
2026’nın ilk yarısı: Sadece enflasyon
2025 yılının ilk döneminde emekli aylıklarına yalnızca enflasyon farkı yansıtıldı.
-En düşük tamamlanan aylık: %18,4
-Diğer emekli aylıkları: %12,19
Bunun dışında herhangi bir refah payı ya da ilave iyileştirme yapılmadı.
Ekonomi yönetimi bütçe disiplini ve maliyet kontrolü vurgusunu öncelik haline getirmiş durumda. Emekli aylıklarının kamu bütçesine yükü sık sık dile getiriliyor.
Ancak burada dikkat çekici bir durum var:
Enflasyon kadar artış, alım gücünü korumaya yetmeyebiliyor. Çünkü resmi enflasyon oranı ile hane halkının hissettiği enflasyon arasında ciddi bir fark oluşabiliyor.
Dolayısıyla “enflasyon kadar artış” teknik olarak bir koruma mekanizması gibi görünse de, fiilen gelir seviyesini iyileştirmiyor.
2026 Temmuz ayında da benzer bir uygulamanın devam etmesi kuvvetle muhtemel. İlave artış sinyali verilmiş değil.
Bayram ikramiyesi: Rakam artıyor, değer azalıyor
Bayram ikramiyesi 2018’de 1.000 TL olarak başladı. O dönemde net asgari ücret 1.603 TL idi. Yani ikramiye, net asgari ücretin %62,36’sına karşılık geliyordu.
Bugün net asgari ücret 28.075 TL.
Aynı oran korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesinin yaklaşık 17.500 TL olması gerekirdi.
Mevcut tutar ise 4.000 TL.
Gündemde 5.000 – 5.500 TL aralığında bir artış konuşuluyor. Bu artış gerçekleşse bile, ikramiyenin başlangıçtaki oransal gücüne yaklaşması mümkün değil.
Bu tablo şunu gösteriyor:
Nominal artışlar yapılırken, reel değer kaybı yeterince telafi edilmiyor.
En düşük aylık – ikramiye dengesi bozuldu
2019’da en düşük emekli aylığı 1.000 TL’ye tamamlandığında, bayram ikramiyesi de 1.000 TL idi. İkramiye neredeyse bir aylık gelir anlamına geliyordu.
Bugün en düşük tamamlanan aylık 20.000 TL iken, bayram ikramiyesi 4.000 TL.
Aradaki fark dramatik biçimde açılmış durumda.
Bu noktada daha sistematik bir model, örneğin her iki bayramda birer emekli aylığı tutarında ödeme yapılması, gelir dengesini daha adil bir noktaya taşıyabilir.
Ancak mevcut ekonomi politikası çerçevesinde bu tür bir uygulamanın kısa vadede gündeme gelmesi zor görünüyor.
“Maliyet” söylemi ve sosyal politika dengesi
Ekonomi yönetimi, sosyal harcamaların bütçeye yükünü sıklıkla vurguluyor. Bu yaklaşım mali disiplin açısından anlaşılabilir.
Ancak sosyal güvenlik sistemi yalnızca maliyet kalemi değildir; aynı zamanda bir sosyal sözleşmedir.
Uzun yıllar prim ödemiş milyonlarca vatandaş açısından mesele yalnızca bütçe dengesi değil, emeklilikte gelir güvenliğidir.
Bu nedenle maliyet vurgusunun yanında, gelir dağılımı ve yaşam standardı boyutunun da güçlü şekilde tartışılması gerekiyor.
Emekli aylığı hesaplama sistemi: kimleri etkileyecek?
Gündemde bir diğer başlık, emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik yapılabileceği yönündeki tartışmalar.
Burada önemli bir teknik ayrım var:
Eğer yalnızca hesaplama yöntemi değiştirilirse, bu düzenleme bundan sonra emekli olacakları kapsar.
Mevcut emeklilerin aylıkları değişmez.
Mevcut emeklilerin etkilenebilmesi için ayrıca bir intibak düzenlemesi gerekir. Bu da ciddi maliyet anlamına gelir.
Dolayısıyla kısa vadede kapsamlı bir intibak düzenlemesi beklentisi düşük görünüyor.
2027 perspektifi
2026 yılı bütçe disiplininin önceliklendirildiği bir dönem olarak ilerliyor. Ancak 2027 yılına yaklaşıldıkça sosyal politikaların yeniden şekillenmesi ihtimali artabilir.
Seçim takviminin yaklaşması, sosyal düzenlemelerin zamanlamasını da etkileyebilir.
Bu çerçevede:
-2026’da temkinli artış politikası,
-2027’de daha kapsamlı düzenlemeler olasılık dahilinde değerlendirilebilir.
Sonuç: Beklenti yüksek, adımlar sınırlı
Bugün emeklilerin beklentisi yüksek. Ancak ekonomi yönetiminin mesajı net: kısa vadede maliyeti artıracak büyük ölçekli düzenlemeler planlanmıyor.
Bu tablo, sosyal güvenlik sisteminin bir yol ayrımında olduğunu gösteriyor.
Soru şu:
Enflasyon kadar artış, emeklilerin yaşam standardını korumaya gerçekten yetiyor mu?
Ve mali disiplin ile sosyal adalet arasındaki denge nasıl kurulacak?
Önümüzdeki dönem bu soruların daha güçlü şekilde tartışılacağı bir dönem olacak gibi görünüyor.
Ayrıca düşük emekli aylıklarına çözüm olarak kira ve benzeri yardımların yapılmasından söz ediliyor. Bu durum emekli aylıklarını etkilemez, sosyal yardımlarla emekli aylıklarını birleştirmek sosyal güvenlik sisteminde prim=emekli aylığına ters bir durum yaratır.
Emekli aylığı yıllarca ödenen primlerin karşılığıdır. Emekli aylıkları ile sosyal yardım farklı bir durumdur.
Emekli aylıklarına sosyal yardım ilavesi emeklilik sistemine zarar verir.
Öncelikle emekli aylıklarının reel değerine ulaşması hedeflenmelidir.
