Emeklilerin sadece yüzde 10’u 25 bin liranın üzerinde emekli aylığı alıyor
Ülkemizde son dönemlerin en çok konuşulan konusu düşük emekli aylıklarını sayı ve oranlarla anlatmaya çalışacağım. Ülkemizde emeklilerin %90’ı 25 Bin Liranın altında emekli aylığı alıyor!
En düşük emekli aylığı 20 Bin Lira olarak kabul edilir ise 5.772.223 kişi bu rakamı hatta dul yetimler bu rakamın hissesi şeklinde bu rakamın da altında emekli aylığı almak zorunda kalacak…
Dosya bazlı rakamlar – kişi bazlı gerçekler
Türkiye’de emekli aylıkları ve emekli sayıları kamuoyunda tartışılırken, rakamlar çoğu zaman dosya bazında açıklanmakta; ancak kişi bazında ortaya çıkan gerçek tablo yeterince görünür olmamaktadır. Bu durum, hem emekli aylıklarının düzeyini hem de sosyal politika tartışmalarını sağlıklı zeminden uzaklaştırmaktadır.
Bugün Türkiye’de kendi primleriyle, sağ olarak yaşlılık aylığı alan gerçek emekli sayısı 12 milyon 239 bin 971 kişidir.
Dul, yetim, malul, vazife malulü, sürekli iş görmezlik geliri, sürekli iz göremezlik ölüm aylığı alanlar ile birlikte Dosya bazında 16.168.530 dosyada, 16.973.753 kişi SGK’dan aylık almaktadır.
Dul ve yetim aylığı için 3 milyon 623 bin 54 dosya üzerinden toplam 4 milyon 396 bin 857 kişi dul ve yetim aylığı almaktadır.
Dul ve yetim aylıkları hukuken emekli aylığı değildir; ölüm sigortası kapsamında, şartlı ve süreli olarak bağlanan aylıklardır. Buna rağmen bu kişiler çoğu zaman emekli gibi gösterilerek toplam emekli sayısının içine dâhil edilmektedir.
Türkiye’de sağ emekli, dul–yetim ve diğer aylık alanlarla birlikte toplam kişi sayısı 16 milyon 973 bin 753’e ulaşmaktadır.
20 bin TL’ye tamamlanan aylıklar ve görünmeyen kişi sayısı
16.881 TL olan en düşük tamamlanan aylık rakamı 20.000 TL’ye arttırılması yönünde TBMM’de oylanacak kabul edilir ise dosya bazında 4 milyon 917 bin kişi bu tutarı, dul yetimler ise bu tutarın hisseleri oranında daha azını alacak. 4 milyon 917 bin sayısı yaşlılık aylığı dosyaları ile ölüm aylığı dosyalarının birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Ancak dosya bazlı bu sayım, kişi bazında tabloyu eksik göstermektedir. Sadece dul ve yetim aylıklarında dosya ile kişi arasında 773 bin 803 kişilik fark bulunmaktadır. Diğer aylık alanlar ile birlikte fark 805.223 kişidir.
Aynı dosya–kişi farkı düşük aylık grubuna uygulandığında, 20 bin lira ve altında gelirle yaşayan kişi sayısı yaklaşık 5 milyon 722 bin 223’e ulaşmaktadır.
20.000 TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı hükümet yetkilileri tarafından ne kadarda 4 milyon 917 bin kişi olarak açıklanmasa da aslında bu sayı dosya bazında açıklandı ancak aynı dosyada yani hayatını kaybetmiş bir kişinin emeklilik dosyasından 2-3 hatta 4 kişi emekli aylığı alabiliyor bu nedenle doya bazlı değil de kişi bazlı baktığımızda aslında 20.000TL ve altında emekli aylığı alacakların sayısı 5 milyon 722 bin 223 kişi oluyor.
Toplam emekli sayısı olarak açıklanan 16.973.753 kişinin yaklaşık %34’ü en düşük tamamlanan aylık ve onun altında aylşık almak zorunda…
Gelir dilimlerine göre aylık dağılımı (kişi bazında)
Mevcut veriler ve yapılan son artışlar birlikte değerlendirildiğinde, emekli ve dul–yetim aylığı alanların gelir dağılımı üç ana grupta toplanmaktadır:
20.000 liranın altında aylık alanlar:
Yaklaşık 5 milyon 722 bin 223 kişi, yani toplamın yaklaşık yüzde 34’ü, 20 bin liranın altında aylıkla yaşamaktadır. Her 3 emekliden 1’i 20.000 TL dul yetimlerde 20.000TL’nin hissesine göre 5.000TL, 10.000TL, 15.000 TL gibi aylıklar almak zorundalar.
20.000–25.000 lira arasında aylık alanlar:
Yaklaşık 9 milyon 300 bin, yani toplamın yüzde 56’sı, 20 ile 25 bin lira arasında dar bir gelir bandında sıkışmış durumdadır.
25.000 liranın üzerinde aylık alanlar:
Emekli aylıklarına yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası 25 bin liranın üzerinde aylık alanların oranı yaklaşık yüzde 10 olarak değerlendirilmektedir. Bu da yaklaşık 1 milyon 650 kişiye karşılık gelmektedir.
Bu dağılım, toplamda yüzde 100’e ulaşmaktadır ve emekli aylıklarının büyük çoğunluğunun alt ve orta bantta yoğunlaştığını açıkça göstermektedir.
Ortalama emekli aylıklarındaki erime
Sorun yalnızca en düşük aylıkta değil, ortalama emekli aylıklarının yıllar içinde hızla tabana yaklaşmasındadır.
Resmî verilere göre:
-2019 yılında, en düşük emekli aylığı ile ortalama aylık arasındaki fark yüzde 109 idi. 2019’da en düşük emekli aylığının 1.000TL’ye tamamlanması belirlendiğinde ortalama emekli aylığı 2.090 TL’idi.
-2025’te bu fark yüzde 24’e düştü. 2025 Temmuzda en düşük emekli aylığı 16.881 TL’ye tamamlandığında ortalama emekli aylığı 20.992 TL’ye düşmüştü.
-2026’da ise yüzde 18’e kadar gerilemiştir. 2026’da tamamlanan aylık 20.000TL
Ortalama emekli aylıkları ise 23.551 TL’ye kadar geriledi.
Bu tablo, prim gün sayısı ve çalışma süresi farklarının emekli aylıklarına giderek daha az yansıdığını; uzun yıllar çalışanla daha kısa süre çalışan arasındaki maaş farkının hızla kapandığını göstermektedir. Başka bir ifadeyle, emekliler düşük gelir seviyesinde eşitlenmektedir.
Üst gelir diliminin darlığı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda paylaşılan veriler, üst gelir diliminin ne kadar dar olduğunu da ortaya koymaktadır. Zam öncesinde 25 bin liranın üzerinde aylık alan emekli sayısı sadece 640 bin idi. Yapılan artışa rağmen, bu grubun toplam içindeki payı en fazla yüzde 10 seviyesine çıkabilmiştir.
Genel değerlendirme ve sonuç
Ortaya çıkan tablo nettir:
-Yaklaşık 5,7 milyon kişi, 20 bin lira ve altında aylıkla yaşamaktadır.
-Aylık alanların yarıdan fazlası, 20–25 bin lira bandında sıkışmıştır.
-Sadece onda birlik bir kesim, 25 bin liranın üzerinde aylık alabilmektedir.
-Dul ve yetimler ise bu tablonun en kırılgan ve en düşük gelirli kesimini oluşturmaktadır.
Dosya bazlı açıklamalar, kişi bazında yaşanan yoksulluğun boyutunu tam olarak yansıtmamakta; rakamlar kâğıt üzerinde sınırlı görünürken, gerçek hayatta çok daha geniş bir kesim düşük gelirle yaşam mücadelesi vermektedir.
