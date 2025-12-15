Emeklilikte 2025–2026, kıdem tazminatı ve borçlanma dengesi
2025 yılının sonuna yaklaşırken emeklilik planlaması yapan sigortalılar için yalnızca yaş ve prim günü değil, hangi yılda emekli olunacağı da doğrudan gelir seviyesini belirleyen kritik bir unsur haline gelmiş durumda. 2025– 2026 geçişi; emekli aylıkları, kıdem tazminatı ve borçlanma maliyetleri açısından çok önemli bir finansal eşik niteliği taşıyor.
EYT kapsamı kimleri kapsıyor?
8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT kapsamındadır.
Bu kişiler için emeklilikte yaş şartı bulunmamaktadır.
EYT’liler:
* İlk işe başlama tarihlerine göre,
* 5.000 gün ile 5.975 gün arasında değişen prim gününü tamamladıklarında,
* Yaş şartı aranmaksızın emekli olabilmektedir.
Burada altı çizilmesi gereken nokta şudur: İstenen prim günü sayısı, kişinin ilk sigortalı olduğu tarihe göre belirlenir.
EYT dışında kalanlar için emeklilik şartları
8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlar EYT kapsamında değildir.
Bu grupta:
* 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar,
* Kadınlar 58 yaşında,
* Erkekler 60 yaşında,
* SSK’da 7.000 gün,
* Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nda 9.000 gün
şartıyla emekli olabilmektedir.
Dolayısıyla bu dönemde sigortalı olanlar için hem yaş, hem de yüksek prim günü şartı birlikte aranmaktadır.
EYT’liler için borçlanma büyük avantaj
Özellikle EYT kapsamında olup:
* Yaş şartı bulunmamasına rağmen,
* İlk işe giriş tarihine göre kendilerinden istenen 5.000– 5.975 gün prim şartını tamamlamakta zorlananlar, için borçlanma imkânları önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Askerlik, doğum, yurtdışı çalışmaları ve benzeri borçlanmalar yoluyla prim günü artırılabilmekte ve daha erken emeklilik mümkün olabilmektedir.
Borçlanmalarda 2026’da yüksek oranda artış olacak
Borçlanma yapacaklar açısından 2026 yılı son derece kritik bir eşiktir.
2026 itibarıyla:
* Doğum borçlanmasında oran değişmiyor: %32 olarak devam edecek.
* Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranında doğum borçlanması tutarı artacak.
* Diğer borçlanmalarda (askerlik, yurtdışı, Bağ-Kur ihyası vb.):
* Oran %45’e çıkacak,
* Aynı zamanda asgari ücret artışı da bu tutarların üzerine eklenecek.
Bu iki unsur birlikte değerlendirildiğinde, 2026 yılında yapılacak borçlanmaların çok daha yüksek maliyetli olacağı açıkça görülmektedir.
Başvuru tarihi esas, ödeme tarihi değil
Burada hayati önemde bir teknik detaya özellikle dikkat çekmek gerekir:
Borçlanmalarda ödemenin yapıldığı tarih değil, müracaat tarihi esas alınır.
Yani:
* 31 Aralık 2025 tarihine kadar borçlanma için Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edenler,
* Ödemeyi 2026 yılında yapsalar dahi,
* Borçlanma tutarlarını 2025 yılı şartlarına göre öderler.
Borç tahakkuku tebliğ edildikten sonra:
* Yurtdışı borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında 90 gün,
* Diğer borçlanmalarda 30 gün ödeme süresi bulunmaktadır.
2026’ya kalan emeklilikte aylık düşüşü de var
2025 yılında emekli olmayıp müracaatını 2026’ya bırakanlar için bir başka önemli teknik detay daha bulunuyor.
SSK, Bağ-Kur ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak göreve başlayanlar açısından, emekli aylığı hesaplamasında yaklaşık %2 civarında bir düşüş söz konusu olacak.
Bu düşüş:
* Geçici değil,
* Emeklilik süresi boyunca kalıcı bir gelir kaybı anlamına geliyor.
Ancak karar sadece yüzde 2’ye göre verilmemeli!
Emeklilik kararını yalnızca “%2 daha yüksek aylık” üzerinden vermek, eksik bir yaklaşım olur. Özellikle çalışanlar için emeklilikle birlikte gündeme gelen kıdem tazminatı da mutlaka hesaba katılmalıdır.
Bugün itibarıyla:
* Kıdem tazminatı tavanı: 53.919 TL
* Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL
2026 yılı için beklentiler:
* Asgari ücrette yaklaşık %25 artış,
* Brüt asgari ücretin 32.500 TL civarına yükselmesi,
* Kıdem tazminatı tavanının da yaklaşık 64.000 TL seviyelerine çıkması yönündedir.
Bu artışlar, 2026’ya kadar çalışmaya devam edenler için daha yüksek kıdem tazminatı anlamına gelmektedir.
2025 yılı:
* Emekli aylıkları,
* Borçlanma maliyetleri,
* Kıdem tazminatı açısından önemli olacak.
Özellikle:
* EYT kapsamında olup prim günü eksiği bulunanlar,
* Borçlanma veya Bağ-Kur ihyası yapacak olanlar,
31 Aralık 2025 tarihini kritik bir son tarih olarak görmeli ve planlamalarını bu tarihe göre yapmalıdır.
Emeklilikte doğru karar, hesap yapılarak verilen karardır.
