Emeklilikte “büyük kırılma”: Bir sonsuz oyunun iflasından küresel varlık dağılımına
“Hayat ancak geriye doğru bakarak anlaşılabilir; fakat sadece ileriye doğru yaşanmak zorundadır.” Sören Kierkegaard
Ankara’nın arka sokaklarında bir anlam arayışı
Geçtiğimiz hafta Oksijen gazetesinde emeklileri konu alan ve beni derinden etkileyen sarsıcı haber, aslında sadece bir yoksulluk hikâyesi anlatmıyordu; bir ömrün emeğiyle kurulmuş güven ilişkisinin sessizce bozulduğunu, “yarın” vaadiyle ayakta tutulan bir toplumsal kontratın, kimse fark etmeden enkaza dönüştüğü gerçeğini yüzümüze çarpıyordu. Ankara’da, günlüğü 200-300 TL arasında oda fiyatları olan köhne otellerde, kuru ekmeğe talim ederek hayata tutunmaya çalışan 65-80 yaş arasındaki emekliler... Viktor Frankl’ın meşhur “İnsanın Anlam Arayışı” kitabında vurguladığı o trajik boşluk, bugün bu otel odalarında somut bir gerçek olarak karşımızda duruyor.
1981 yılında ABD’de yeni uygulanmaya başlanan 401(k) (bireysel emeklilik benzeri bir sistem) planına dahil olan ve bir otomobil fabrikasından teknisyen olarak emekli olan Robert, maaşından küçük bir kesintiyi sadece Amerikan tahvillerine değil, o dönem yeni palazlanan teknoloji şirketlerine ve küresel endekslere yönlendirdi. Chicago’lu Robert bugün dünyayı gezerek keşfederken; bizim Ahmet amcamız, bir ömür verdiği emeğin karşılığında insan onuruna aykırı bir dar boğaza mahkûm ediliyor. Bu fark, sadece bir coğrafya meselesi değil; emeklilik sistemini bir “bitiş çizgisi” (sonlu oyun) olarak gören zihniyet ile onu bir “nesiller arası refah transferi” (sonsuz oyun) olarak kurgulayan zihniyet arasındaki uçurumdur.
Türkiye’nin demografik kışı: 1,61 çıkmazı ve emeğin erimesi
Türkiye’de ise durum çok daha çıplak bir matematiksel gerçeklikle karşımızda duruyor. Bir zamanlar “genç nüfus” ile övünen bizler, bugün yaşlanan ama zenginleşemeyen bir toplumun sancılarını çekiyoruz. Üstelik bu sancı, son 5 yılda emeğin GSMH’dan aldığı payın dramatik şekilde erimesiyle perçinleniyor; bu erime, bireylerin kendi başlarına birikim yapma kapasitesini felç ediyor.
Aktif/Pasif Oranı: İdeal sistem 4 çalışana 1 emekli öngörürken, Türkiye’de bu oran EYT sonrası 1,61’e geriledi.
Sonsuz Oyunun Sonu: Eğer sistemde 1,6 kişi 1 kişiye bakıyorsa, o sistem artık bir "yatırım" değil, bir "sosyal yardım" mekanizmasına dönüşmüş demektir. Aylık Bağlama Oranları (ABO) düştükçe, bugün çalışan her bir genç, yarının Ankara otellerindeki amcası olmaya adaydır.
Küresel varlık fonları: Norveç’in “akıncı” modeli
Ücretlerin baskılandığı bu tabloda birikim yapmak zorlaşsa da, eldeki kaynağın yönetimi "hayat-memat" meselesidir. Bugün Norveç gibi ülkeler, yerel kaynaklarını ve tasarruflarını sadece kendi sınırları içinde tutmayarak dünyanın en büyük varlık fonlarından birini inşa ettiler. Norveç, Apple›dan Microsoft›a, küresel enerji devlerinden teknoloji şampiyonlarına kadar dünya çapında binlerce şirkete ortak olarak küresel katma değerden pay alıyor. Elde edilen bu muazzam getiriyi emeklilerine bir kaynak olarak aktaran Norveç modeli, refahın sadece yerel üretimle değil, küresel verimliliğe eklemlenerek sağlanabileceğini de kanıtlıyor.
Stratejik çıkış: Finansal genelkurmay ve küresel akıncılar
Ankara’daki otel odasından kurtulmanın yolu, pasif bir bekleyişten ziyade, aktif bir “Finansal Yaratıcılık” hamlesidir. 2020 yılında aramızdan ayrılan ve eğitim konusuna kendini adayan, Sir Ken Robinson’ın vurguladığı gibi, dünün sanayi devrimi kafasıyla yarının krizlerini çözemeyiz.
Bunun için sürekli değişen koşullar karşısında çevik ve yaratıcı olmalı ve ilk adımda şunları gerçekleştirmeliyiz.
Liyakatli portföy yönetimi: Emeklilik fonlarını yönetmek için dünyadaki Toplam Faktör Verimliliği (TFV) artışını kovalayan uzmanlardan oluşan bir “Finansal Genelkurmay” şarttır.
Doğu’nun teknolojik hegemonyası ve portföy çeşitlendirmesi: Her ne kadar gayrimenkul sektörünün problemleri ile uğraşıyor olsa da Çin’in yapay zeka ve yeşil enerjideki "sonsuz oyun" hamlesi, Batı’nın borç yorgunluğuna karşı önemli bir alternatiftir. Fonlarımız, Güney Kore’nin yarı iletken verimliliğine veya Doğu’nun teknoloji devlerine ortak değilse, geleceğin refahından pay alması mümkün olamaz.
Birikim ve küresel ortaklık: Milli gelirden aldığı pay azalan çalışanın kısıtlı birikimi, küresel katma değer üreten devlerin kârlarına ortak edilerek belirli bir oranda korunabilir.
Sonuç: Yarının Ahmetleri için yeni bir sosyal kontrat
Kierkegaard’ın dediği gibi, Ahmet amcanın dramına geriye bakarak anlam veriyoruz. Ancak yarının Ahmetlerini kurtarmak için hayatı ileriye doğru kurgulamak zorundayız. Ankara’nın ucuz otellerinde kuru ekmeğe ve bir tas çorbaya talim eden emekli, toplumun vicdanında kanayan bir yaradır. Bu yara, çalışanın emeğini Norveç örneğinde olduğu gibi küresel pazarların verimliliğiyle eşitleyen uzman bir akılla iyileşir. Türkiye, kendi vatandaşını dünya devlerinin hissedarı haline getirecek o vizyoner adımı atmalı, ülkeden sermaye çıkışı olacak korkusunu yenecek cesareti göstermelidir. Gelecek, kendi vatandaşının birikimlerini yaptığı ekonomik yanlışları örtmek için kullanmaktan vazgeçip, onu dünyanın “sonsuz oyununa” dahil edenlerin olacaktır.
