Emeklilikte kıdem tazminatının önemi: 2026’da mı, 2027’de mi emekli olmalı?

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2026 yılının sonuna yaklaşırken emeklilik planı yapan çalışan­ların gündemindeki sorulardan biri, emeklilik dilekçesini Aralık 2026’da mı yoksa Ocak 2027’de mi vermenin daha avantajlı olacağı.

Ancak bu sorunun yanıtını yalnız­ca bağlanacak emekli aylığına ba­karak vermek doğru değil. Kıdem tazminatı tavanındaki artış, asga­ri ücrette beklenen yükseliş, çalış­maya devam edilmesi halinde elde edilecek ücret ve emeklilik sonrası gelir düzeyi birlikte değerlendiril­meli. Özellikle uzun yıllardır aynı işyerinde çalışan ve brüt ücreti kı­dem tazminatı tavanının üzerinde bulunan kişiler açısından birkaç haftalık bekleme, önemli bir kı­dem tazminatı farkı yaratabilir.

Kıdem tazminatı tavanında yüzde 7 artış beklentisi

2026 yılının ikinci yarısında, 1 Temmuz–31 Aralık döneminde ge­çerli olan kıdem tazminatı tavanı­nı 73.729,87 TL olarak esas aldığı­mızda, 2027 yılının ilk yarısı için yaklaşık yüzde 7 oranında artış olacağını öngörüyoruz.

Bilindiği üzere kıdem tazminatı tavanı, devlet memurlarının ma­aş katsayılarındaki değişime bağ­lı olarak yılda iki kez, ocak ve tem­muz aylarında yeniden belirleni­yor. Ocak 2027 döneminde memur maaş katsayılarındaki artışa bağ­lı olarak kıdem tazminatı tavanı­nın yaklaşık yüzde 7 yükseleceğini öngörüyoruz. Bu varsayım gerçek­leşirse mevcut 73.729,87 TL olan tavan, yaklaşık 79.000 TL’ye çıka­cak. Böylece her bir tam çalışma yılı için ödenebilecek azami brüt kıdem tazminatı yaklaşık 5.270 TL artmış olacak.

Elbette bu rakam henüz kesin­leşmiş bir tutar değil. 2027 yılının ilk altı ayın­da uygulanacak kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayılarına iliş­kin resmî düzenlemeler sonrasında netleşecek.

10, 15 ve 20 yıl çalışanlar ne kadar fark alacak?

Kıdem tazminatı ta­vanındaki artışın etkisi, özellikle uzun hizmet süresi bulunan çalı­şanlarda daha belirgin hale geli­yor. Brüt ücreti kıdem tazminatı tavanının üzerinde olan çalışan­ların, emeklilik nedeniyle işten ayrıldıklarında alabilecekleri kı­dem tazminatını mevcut tavan ve yüzde 7 artış varsayımı üzerinden karşılaştırdığımızda yandaki tab­lo ortaya çıkıyor. Tablodan da gö­rüleceği üzere, 20 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan açısından yal­nızca kıdem tazminatı tavanında­ki yüzde 7’lik artış, yaklaşık 105 bin TL’lik bir fark oluşturuyor. Otuz yıllık kıdemi bulunan bir ça­lışan için ise bu fark 158 bin TL’ye yaklaşıyor.

Kıdem tazminatı, iş sözleşme­sinin sona erdiği tarihteki son giydirilmiş brüt ücret üzerinden ve yürürlükteki kıdem tazminatı tavanı dikkate alınarak hesapla­nıyor. Bu nedenle yalnızca emek­lilik dilekçesinin verildiği tarih değil, iş sözleşmesinin fiilen han­gi tarihte sona erdiği de önem ta­şıyor.

Asgari ücrette yüzde 25 artış olursa kıdem tazminatı nasıl etkilenir?

2027 yılına ilişkin bir diğer beklentimiz de asgari ücret artışı. Yeni yılda asgari ücretin yaklaşık yüzde 25 oranında artırılacağını öngörüyoruz. Bu artış, ücretleri asgari ücret artışına paralel ola­rak güncellenen çalışanları da il­gilendiriyor.

Kıdem tazminatına esas giydi­rilmiş brüt ücreti 40 bin TL olan bir çalışanın ücretinin yüzde 25 artırılarak 50 bin TL’ye yükseldi­ğini varsayalım. Bu çalışanın 20 yıllık kıdemi bulunuyorsa, 2026 yılında 800 bin TL olan brüt kı­dem tazminatı, 2027 yılında aynı hizmet süresi üzerinden 1 milyon TL’ye ulaşabilecek. Böylece 200 bin TL’lik bir fark oluşacak.

Ancak ücret artışı kıdem tazmi­natı tavanını aştığında yasal ta­van uygulanır. Örneğin brüt ücre­ti 90 bin TL olan bir çalışanın üc­retinin 112.500 TL’ye yükselmesi, kıdem tazminatının da yüzde 25 artacağı anlamına gelmez. Bu ça­lışan için 2027 yılının ilk yarısın­da geçerli olacak yeni tavan esas alınır.

Aralık ayında mı, ocak ayında mı emekli olmak avantajlı?

Emeklilik tarihiyle ilgili tartış­malarda genellikle emekli aylığı­nın hangi yılda daha yüksek bağ­lanacağı üzerinde duruluyor. Ön­ceki yıllarda başvuru yılına göre aylık hesaplamalarında ortaya çıkan farklılıklar çalışanların ka­rarlarını etkiledi.

2026 yılından 2027 yılına ge­çişte geçmiş yıllarda yaşanan dü­zeyde bir emekli aylığı kaybı or­taya çıkacağını öngörmüyoruz. Bununla birlikte kesin değerlen­dirme için 2026 yılı enflasyon ve­rilerinin, güncelleme katsayısı­nın ve aylık hesaplama paramet­relerinin netleşmesi gerekiyor.

20 yıllık kıdemi bulunan ve kı­dem tazminatı tavanının üzerin­de brüt ücret alan bir çalışanın Ocak 2027’de işten ayrılması ha­linde, yüzde 7’lik tavan artışı var­sayımıyla yaklaşık 105 bin TL da­ha fazla brüt kıdem tazminatı al­ması mümkün olabilecek. Ancak bu avantaj emekli aylığındaki farklılıklar ve diğer mali sonuç­larla birlikte değerlendirilmeli.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilecek mi?

Emekli olduktan sonra çalış­maya devam edecek kişilerle ta­mamen çalışma hayatından ayrı­lacak kişilerin mali koşulları aynı değil. Hâlihazırda kıdem tazmi­natı tavanının üzerinde ücretle çalışan bir kişinin emekli oldu­ğunda alacağı aylık, mevcut ücre­tinin oldukça altında kalabilir.

Çalışan; mevcut ücretini bırak­tığında emekli aylığıyla geçinip geçinemeyeceğini, yeniden çalı­şıp çalışamayacağını, ne kadar üc­ret elde edeceğini ve emekli aylı­ğıyla çalışma gelirini birlikte alıp alamayacağını değerlendirmeli. Sigortalılık statüsü ve ilk sigorta­lılık tarihi bu noktada önem taşır.

Emeklilik nedeniyle işten ayrı­lıp aynı işyerinde yeniden çalış­maya başlayacak kişilerin kıdem tazminatı ve sonraki çalışma dö­nemine ilişkin hakları ayrıca de­ğerlendirilmelidir.

Uzun süre çalışanlarda kıdem tazminatı farkı

Beş yıllık kıdemi bulunan bir çalışan için tavan artışından kay­naklanan fark yaklaşık 26 bin TL düzeyindeyken, 30 yıllık kıdemi bulunan bir çalışan için yaklaşık 158 bin TL’ye ulaşıyor.

Brüt ücreti tavanın altında ka­lan çalışanlar açısından belirle­yici olan ücret artışı; tavanın üze­rinde olanlar açısından ise yeni kıdem tazminatı tavanıdır. Ücret artışının hesaba yansıması için iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte geçerli olması gerekir.

Emeklilik kararı verilmeden önce finansal analiz yapılmalı

Her iki dönemde bağlanabile­cek emekli aylıkları, işten ayrılma tarihine göre alınabilecek kıdem tazminatı, çalışmaya devam edil­mesi halinde elde edilecek ücret, olası ücret artışları ve emeklilik sonrasındaki çalışma planı birlik­te değerlendirilmelidir.

Kıdem tazminatında elde edi­lecek 105 bin TL’lik ilave avantaj, her çalışan için tek başına Ocak ayında emekli olmayı daha doğru hale getirmeyebilir. Benzer şekil­de emekli aylığındaki sınırlı bir farklılık da kıdem tazminatı far­kının göz ardı edilmesini gerek­tirmez.

Sonuç: Emeklilikte yalnızca aylığa değil, toplam kazanca bakılmalı

2027 yılının ilk yarısında kı­dem tazminatı tavanının yaklaşık yüzde 7 artması halinde, özellikle uzun yıllardır çalışan ve brüt üc­reti tavanın üzerinde bulunan ki­şiler açısından hesaplanan fark­lar ortaya çıkabilecek. Asgari üc­rette beklenen yüzde 25’lik artış ise ücretleri buna paralel artırı­lan ve kıdem tazminatı tavanının altında kalan çalışanları ilgilen­diriyor. Herkes için geçerli tek bir doğru emeklilik tarihi bulunmu­yor. Emeklilikte doğru karar, yal­nızca bağlanacak aylığın değil, alı­nacak toplu paranın ve emeklilik sonrasında sürdürülebilecek ya­şam standardının birlikte değer­lendirilmesiyle verilebilir.

Editoryal not: 2027 yılına iliş­kin yüzde 7 kıdem tazminatı ta­vanı ve yüzde 25 asgari ücret artı­şı tahmin niteliğindedir. 2026 yılı tavanı ve ilgili mevzuat yayımla­ma öncesinde resmî kaynaklar­dan doğrulanmalıdır.