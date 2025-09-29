Emeklilikte planlamanın önemi: Cebinizden çıkacak paraya dikkat edin
Emeklilik, sadece “gün doldurmak” değildir. Hangi sürenin borçlanılabileceğini, hangi günün ihya edilebileceğini, hangi statüden emekli olunacağını bilmeden atılan adımlar hem emekliliği geciktirir hem de yüz binlerce liralık gereksiz maliyet yaratır. Yanlış bir borçlanma, yıllar sonra SGK tarafından iptal edilebilir ve tüm emeklilik hakkınızı riske sokabilir. Bu nedenle emeklilik planlaması, maaşınızın geleceği kadar, cebinizden çıkacak parayı da belirler. 1976 doğumlu bir kadın üzerinden emeklilik alternatiflerini inceleyelim.
Örnek profil:
* Doğum: 01.01.1976
* İlk sigorta (SSK): 01.01.1994
* Mevcut gün: 1.800 (SSK)
* Şirket ortaklığı: 01.01.2006 – 30.06.2012 (Bağ-Kur ödenmemiş)
* Çocuk doğum tarihi: 01.01.2012
1) Bağ-Kur ihya
Toplam ortaklık süresi: 2.339 gün.
Ama yasa gereği 01.10.2008’den öncesi ihya edilemez.
İhya edilebilecek gün: 1.349
* Maliyet: 403.432 TL
2) Doğum borçlanması
Normalde 2 yıl = 720 gün.
Ama 01.01.2012 – 30.06.2012 arası şirket ortaklığı olduğu için bu dönem borçlanılamaz.
SGK bu döneme yanlışlıkla borçlanma yapılırsa, yıllar sonra bile “geçersiz” diyerek emekliliği iptal edebilir.
* Kullanılabilir gün: 540
* Maliyet: 149.791 TL
3) SSK+Bağ-Kur İhya+Doğum borçlanması sonrasında prim gün toplamı
* SSK: 1.800
* Bağ-Kur ihya: 1.349
* Doğum: 540 = 3.689 gün
Toplam maliyet: 553.223 TL
4) Emeklilik alternatifleri
A) EYT – 5.675 gün
* Eksik: 1.986 gün (≈ 5 yıl 6 ay 6 gün)
* 01.10.2025’te SSK’lı olursa 07.04.2031’de günlerini tamamlar.
* Emeklilik yaşı: 55 yıl 3 ay 6 gün (EYT’de yaş yok ama gün eksiği bu tarihe yönlendirir).
B) 3.600 gün + 58 yaş
1. * Toplam: 3.689 gün
* Ama son 1.261 gün şartı nedeniyle fazladan 721 gün SSK gerekir.
* Sonuç: 4.410 gün + 58 yaş
* Maliyet : 553.223 TL
2. İhya yapmadan
* 1.800 (SSK) + 540 (doğum) = 2.340
* Eksik: 1.260 gün tamamı SSK çalışarak doldurulur.
* Sonuç: 3.600 gün + 58 yaş
* Maliyet: Sadece doğum borçlanması = 149.791 TL
* 403.432 TL’lik ihya ödemesinden kurtulur.
C) 5.400 gün + 56 yaş (Bağ-Kur)
* Mevcut: 3.689 gün
* Eksik: 1.711 gün (isteğe bağlı ödenebilir)
* 6 yaşında Bağ-Kur’dan emeklilik.
5) Sonuç
* Bağ-Kur’un tamamı ödenemiyor sadece 1.349 gün ihya edilebiliyor.
* Doğum borçlanmasının tamamı kullanılamıyor sadece 540 gün.
* Son 1.261 gün hangi statüdeyse, emeklilik o statüden geliyor.
Mesaj: Emeklilik planlaması yapılmazsa, 149 bin TL’lik bir borçlanma ile emekli olabilecekken 553 bin TL ödeyip yıllar kaybedebilirsiniz. Yani mesele yalnızca günü doldurmak değil; hangi gün, hangi statü, hangi sırayla doldurulacak…
