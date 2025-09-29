Emeklilikte planlamanın önemi: Cebinizden çıkacak paraya dikkat edin

Emeklilik, sade­ce “gün doldur­mak” değildir. Hangi sürenin borçlanıla­bileceğini, hangi gü­nün ihya edilebilece­ğini, hangi statüden emekli olunacağı­nı bilmeden atılan adımlar hem emek­liliği geciktirir hem de yüz binlerce lira­lık gereksiz maliyet yaratır. Yanlış bir borçlanma, yıllar sonra SGK tarafından ip­tal edilebilir ve tüm emekli­lik hakkınızı riske sokabilir. Bu nedenle emeklilik plan­laması, maaşınızın gelece­ği kadar, cebinizden çıkacak parayı da belirler. 1976 do­ğumlu bir kadın üzerinden emeklilik alternatiflerini inceleyelim.

Örnek profil:

* Doğum: 01.01.1976

* İlk sigorta (SSK): 01.01.1994

* Mevcut gün: 1.800 (SSK)

* Şirket ortaklığı: 01.01.2006 – 30.06.2012 (Bağ-Kur ödenmemiş)

* Çocuk doğum tarihi: 01.01.2012

1) Bağ-Kur ihya

Toplam ortaklık süresi: 2.339 gün.

Ama yasa gereği 01.10.2008’den öncesi ihya edilemez.

İhya edilebilecek gün: 1.349

* Maliyet: 403.432 TL

2) Doğum borçlanması

Normalde 2 yıl = 720 gün.

Ama 01.01.2012 – 30.06.2012 arası şirket or­taklığı olduğu için bu dö­nem borçlanılamaz.

SGK bu döneme yanlış­lıkla borçlanma yapılır­sa, yıllar sonra bile “geçer­siz” diyerek emekliliği iptal edebilir.

* Kullanılabilir gün: 540

* Maliyet: 149.791 TL

3) SSK+Bağ-Kur İhya+Doğum borçlanması sonrasında prim gün toplamı

* SSK: 1.800

* Bağ-Kur ihya: 1.349

* Doğum: 540 = 3.689 gün

Toplam maliyet: 553.223 TL

4) Emeklilik alternatifleri

A) EYT – 5.675 gün

* Eksik: 1.986 gün (≈ 5 yıl 6 ay 6 gün)

* 01.10.2025’te SSK’lı olursa 07.04.2031’de günle­rini tamamlar.

* Emeklilik yaşı: 55 yıl 3 ay 6 gün (EYT’de yaş yok ama gün eksiği bu tarihe yönlendirir).

B) 3.600 gün + 58 yaş

1. * Toplam: 3.689 gün

* Ama son 1.261 gün şartı nedeniy­le fazladan 721 gün SSK gerekir.

* Sonuç: 4.410 gün + 58 yaş

* Maliyet : 553.223 TL

2. İhya yapma­dan

* 1.800 (SSK) + 540 (doğum) = 2.340

* Eksik: 1.260 gün tama­mı SSK çalışarak dolduru­lur.

* Sonuç: 3.600 gün + 58 yaş

* Maliyet: Sadece doğum borçlanması = 149.791 TL

* 403.432 TL’lik ihya ödemesinden kurtulur.

C) 5.400 gün + 56 yaş (Bağ-Kur)

* Mevcut: 3.689 gün

* Eksik: 1.711 gün (isteğe bağlı ödenebilir)

* 6 yaşında Bağ-Kur’dan emeklilik.

5) Sonuç

* Bağ-Kur’un tamamı ödenemiyor sadece 1.349 gün ihya edilebiliyor.

* Doğum borçlanması­nın tamamı kullanılamı­yor sadece 540 gün.

* Son 1.261 gün han­gi statüdeyse, emeklilik o statüden geliyor.

Mesaj: Emeklilik planla­ması yapılmazsa, 149 bin TL’lik bir borçlanma ile emekli olabilecekken 553 bin TL ödeyip yıllar kaybe­debilirsiniz. Yani mesele yalnızca günü doldurmak değil; hangi gün, hangi sta­tü, hangi sırayla dolduru­lacak…