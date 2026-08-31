Emeklinin promosyon yarışı kızıştı: 30 bin lirayı aşan para için banka değiştirilir mi? – 1

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Emeklinin banka promosyonunda rekabet yeniden kızış­tı. Bankaların emekli maaşını kendi bünye­lerine çekebilmek için sunduğu kampanyalar­da rakamlar büyürken, promosyon ve ek avan­tajlarla birlikte ciddi tutarlar konuşulmaya başlandı. Güncel kampanyalara baktığımızda promosyon tutarla­rının 30 bin lira bandını aşabildi­ğini görüyoruz. Hal böyle olunca emeklinin hesabı da değişiyor.

“Ben mevcut bankamda neden kalıyorum? Daha fazla para veren bankaya geçebilir miyim? Da­ha önce aldığım promosyonu ge­ri vermem gerekir mi? Banka de­ğiştirirsem cebimde gerçekte ne kadar para kalır?”

Özellikle geçim sıkıntısının arttığı, emekli aylığının her ku­ruşunun önem kazandığı bir dö­nemde birkaç bin liralık promos­yon farkı bile önemli.

Ancak burada büyük rakama bakıp hemen karar vermemek gerekiyor. Çünkü bankanın ilan ettiği rakam ile emeklinin cebine koşulsuz olarak girecek para her zaman aynı olmayabiliyor.

30 bin liranın üzerini görmek mümkün ama…

Bankaların kampanyalarına baktığımızda emekli promosyon­larında geniş bir makas oluştu­ğunu görüyoruz. Bazı kampanya­larda doğrudan nakit promosyon öne çıkarken bazılarında toplam avantajın yükselmesi için kredi kartı kullanımı, otomatik fatu­ra talimatı veya farklı bankacılık ürünlerinin kullanılması gereke­biliyor.

Dolayısıyla reklamda büyük puntolarla gördüğünüz rakamın tamamının hiçbir koşul olmadan hesabınıza yatırılacağını düşün­memek gerekiyor.

Örneğin kampanyada yüksek bir toplam tutar açıklanmış ola­bilir. Bunun bir bölümü maaş ta­şıma karşılığında verilen temel promosyon, diğer bölümü ise ek şartları yerine getirdiğinizde ka­zanabileceğiniz ödüllerden olu­şabilir.

* Bu nedenle emeklinin ban­kaya soracağı ilk soru şu olmalı: “Hiçbir ek koşulu yerine getir­meden hesabıma nakit olarak kaç lira yatıracaksınız?”

* İkinci soru ise: “İlan ettiği­niz toplam rakama ulaşabilmem için benden ne istiyorsunuz?”

Bu iki sorunun cevabı alınma­dan promosyon karşılaştırması yapmak sağlıklı değil.

Promosyon SGK’nın verdiği bir para değildir.

Öncelikle sistemin nasıl çalış­tığını hatırlatalım.

* Emekli promosyonu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Ge­nel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiş bir sosyal güvenlik ödemesi değil.

* Kanunda sigortalılara ve hak sahiplerine yapılacak ödemeler gelir, aylık, ödenek ve bayram ik­ramiyesi olarak belirlenmiş du­rumda. Promosyon bunların ara­sında bulunmuyor.

* Dolayısıyla promosyon ka­nuni bir sosyal güvenlik hakkı ol­madığı gibi, para SGK’nın bütçe­sinden de çıkmıyor.

* Promosyonu bankalar kendi bütçelerinden ödüyor.

* Bankaların bunun karşılı­ğında elde ettiği şey ise emekli­nin maaş müşterisi olması.

* Emekli maaşı banka açısın­dan her ay düzenli para girişi ve uzun süreli müşteri ilişkisi anla­mına geliyor. Bu nedenle banka­lar emekliyi kendi bünyelerine çekmek için promosyon yarışına giriyor.

Bugünkü sistemin teme­li de SGK ile bankalar arasın­da 2017 yılında imzalanmaya başlanan “Promosyon Proto­kolü”ne dayanıyor.

Para peşin, taahhüt üç yıllık!

Promosyon sistemindeki en önemli ayrıntılardan biri üç yıl­lık taahhüt.

Emekli, promosyon karşılığın­da aylığını üç yıl boyunca tercih ettiği bankadan almayı taahhüt ediyor.

Banka ise promosyonu tek se­ferde ve peşin ödüyor.

Emekli aylığının SGK tarafın­dan ilgili bankaya gönderilme­si ve promosyon taahhütname­sinin imzalanmasının ardından promosyonun en geç üç iş günü içerisinde hesaba yatırılması ge­rekiyor.

Fakat üç yıllık taahhüt konu­sunda önemli bir yanlış anlaşıl­ma var.

“Promosyonu aldım, üç yıl bo­yunca bu bankadan ayrılamam” düşüncesi doğru değil.

Daha fazla para veren bankaya geçilebilir

Emekli bugün bankasıyla pro­mosyon anlaşması yaptıktan bir­kaç ay sonra başka bir bankanın çok daha yüksek bir kampanya­sıyla karşılaşabilir.

Bu durumda üç yılın dolma­sını beklemek zorunda değil.

SGK’nın Emekli Promosyo­nu ve Banka Değişikliği Rehberi­ne göre gerekli şartları sağlayan emekli, daha yüksek promosyon veren başka bir bankaya aylığını taşıyabiliyor.

Ancak eski bankadan alınan promosyonun kalan taahhüt sü­resine karşılık gelen kısmının ia­de edilmesi gerekiyor.

İşte promosyon yarışında emeklinin yapması gereken en önemli hesap burada başlıyor.

12 bin lira aldınız, bir yıl son­ra ayrıldınız: Hesap nasıl yapıla­cak?

Basit bir örnek üzerinden gide­lim.

Bir emeklinin bankasından 12 bin lira promosyon aldığını dü­şünelim.

Karşılığında 36 aylık taahhüt verdi.

Aradan 12 ay geçti ve emekli başka bir bankanın çok daha ca­zip kampanyasını gördü.

36 aylık taahhüdün 12 ayı ta­mamlandığına göre geriye 24 ay kalıyor.

Basit oransal hesapla 12 bin li­ralık promosyonun kalan 24 aya karşılık gelen bölümü 8 bin lira olacaktır.

Dolayısıyla emekli yaklaşık 8 bin liralık cayma bedelini ödeye­rek eski promosyon taahhüdün­den çıkabilir.

Yeni bankanın 30 bin lira pro­mosyon verdiğini varsayalım.

O zaman emeklinin hesabı şöy­le olacak:

30 bin lira yeni promosyon – 8 bin lira eski bankaya iade = 22 bin lira.

Elbette bu örnek yalnızca he­saplama mantığını göstermek için.

Gerçek cayma tutarı ve yeni kampanyanın koşulları banka­dan öğrenilmeli.

Ama temel mantık değişmiyor.

Emeklinin bakacağı rakam ye­ni bankanın reklamında yazan para değil, banka değişikliğinden sonra cebinde kalacak net para olmalı.

Kredi kullanan emekli dikkat!

Banka değiştirmek isteyen emekliler açısından önemli en­gellerden biri de kredi.

SGK’nın açıklamasına göre, emekli aylığı karşılığında kredi kullanılmış olması banka deği­şikliğine engel.

Bunun yanında emeklinin ken­di isteği ve rızasıyla buna iliş­kin taahhütname, virman-ta­kas-mahsup talimatı imzalamış olması veya bankacılık işlemle­rinden kaynaklanan başka bir so­runun bulunması da taşıma işle­mini etkileyebiliyor.

Kredi kartı ile kullanılmamış kredili mevduat hesabı ise bu kapsamın dışında tutuluyor…