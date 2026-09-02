Emeklinin promosyon yarışı kızıştı: 30 bin lirayı aşan para için banka değiştirilir mi? (2)

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Emekli olmadan önce çekilen kredide ise durum farklı.

Emeklilik öncesinde kullanılan kredi tek ba­şına banka değişikliğine engel oluşturmuyor. Ancak kredi sözleşmesinde aylık taahhüdü, otomatik ödeme talimatı veya banka değişik­liğini etkileyebilecek başka özel şartlar bulu­nabilir.

Dolayısıyla kredi borcu bulunan emeklinin promosyon hesabından önce kredi sözleşme­sine bakması gerekiyor.

Promosyon blokesi maaşa değil, banka değişikliğine

Emeklilerin en çok kafasını karıştıran konu­lardan biri de promosyon nedeniyle aylığa ko­nulduğu düşünülen bloke.

Burada önemli bir ayrım var.

Promosyon nedeniyle konulan bloke, emekli aylığının ödenmesini engelleyen bir bloke de­ğil.

Bloke, aylığın başka bankaya taşınması işle­miyle ilgili.

Üç yıllık taahhüt devam ederken banka de­ğiştirmek isteyen emekli, kalan süreye göre hesaplanan promosyon cayma bedelini öder ve bankacılık işlemleri açısından başka bir sorun bulunmazsa söz konusu bloke kaldırılabiliyor.

Yani promosyonu aldığınız banka sizi üç yıl boyunca çıkışı olmayan bir sözleşmeye hap­setmiş olmuyor.

Bedelini ödeyerek çıkmak mümkün.

Banka değişikliği e-Devlet’ten yapılabiliyor

Gerekli koşulları sağlayan emeklinin banka değişikliği için mutlaka SGK müdürlüğüne ve­ya banka şubesine gitmesi de gerekmiyor.

Aylık taşıma talebi e-Devlet üzerinden ger­çekleştirilebiliyor.

Ancak işlemin yapıldığı tarih önemli.

SGK emekli aylıklarını her ay belirli tarih­lerde bankalara gönderiyor. Eğer o aya ait aylık mevcut bankaya gönderildikten sonra banka değişikliği talebinde bulunulmuşsa değişiklik aynı ay gerçekleştirilemiyor.

Yeni bankaya geçiş sonraki ay gerçekleşiyor.

Bu nedenle banka değiştiren emeklilerin ge­çiş döneminde hem eski hem de yeni banka he­saplarını kontrol etmelerinde fayda var.

En yüksek promosyon, en kazançlı promosyon olmayabilir

İşte işin belki de en önemli noktası bu.

Bir banka 20 bin lira, diğeri 25 bin lira, bir başkası 30 bin liranın üzerinde bir rakam te­laffuz edebilir.

Fakat bunları doğrudan karşılaştırmak ya­nıltıcı olabilir.

Çünkü birinin açıkladığı rakam koşulsuz na­kit promosyon olabilirken diğerinin toplam ra­kamının içerisinde kredi kartı harcaması, oto­matik fatura talimatı veya başka ürünlere bağlı ödüller bulunabilir.

Üstelik mevcut bankanızdan erken ayrıla­caksanız bir de cayma bedeliniz var.

O nedenle emeklinin önüne kâğıdı kalemi alıp üç rakamı yazması gerekiyor:

Eski bankaya kaç lira iade edeceğim?

Yeni banka hiçbir ek koşul olmadan kaç lira verecek?

Ek koşulları yerine getirirsem gerçekten el­de edebileceğim toplam avantaj kaç lira ola­cak?

Sonra hesabı yapmak kolay.

Yeni bankadan elde edilecek gerçek toplam avantaj – eski bankaya ödenecek cayma bedeli = banka değişikliğinin net getirisi.

Büyük rakama değil, cebinizde kalacak paraya bakın

Emekli promosyonunda rekabetin artması kuşkusuz emeklinin lehine.

Bankalar emekli müşteriyi kazanmak için kesenin ağzını açtıkça promosyon tutarlarının ve ek avantajların yükselmesi de doğal.

Ancak rekabetin yükselmesiyle kampanya­ların şartları da çeşitleniyor.

Bu nedenle üç yıllık taahhüdünüz var diye daha iyi bir fırsatı baştan reddetmeyin. Ama reklamda büyük bir rakam gördünüz diye de hemen bankanızı değiştirmeyin.

Önce eski bankadan çıkış maliyetinizi öğre­nin.

Sonra yeni bankanın koşulsuz vereceği para­yı sorun.

Ek avantajların şartlarını okuyun.

Kredi ve diğer taahhütlerinizi kontrol edin.

Ve en sonunda tek bir rakama bakın:

Bütün işlemler bittikten sonra cebimde faz­ladan kaç lira kalacak?

Promosyon yarışının gerçek kazananını bankaların ilan ettiği büyük rakam değil, işte bu hesap belirleyecek.