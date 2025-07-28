Emekliye, memura, evleneceğe de sosyal konut yapılmalı; Ama, “öğrenci/tekniker/ işçi” mutlaka öncelikli olmalı… Neden?
Emeklinin de… Memurun da… Evlilerin de evleneceklerin de…
Alım gücünü artırabilmenin tek yolu:
Vatandaşın çoğunluğunu geliştirmeye/ üretmeye yönlendirebilmektir…
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Bu nedenle…
Bir kesime avantaj/ayrıcalık sağlanacaksa, öncelik:
Geliştirecek/üreteceğe (öğrenci, kursiyer vb…);
Ve,
Geliştiren/üretene (mühendis, teknisyen, tekniker, işçi vb…) verilmelidir…
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Gençlerimizin yeteneklerini geliştiremediğimiz;
Çalışana/üretene hakkını veremediğimiz;
Bu nedenle:
Temel ihtiyaçlarımızı dahi üretemediğimiz;
Üretmekten uzaklaşmaya başladığımız;
Dünyanın ihtiyacı olan/olabilecek ürünleri/teknolojiyi geliştiremediğimiz;
İthalata/borçlanmaya bağımlı hale geldiğimiz;
İsraf/kamudan geçinme gibi kültürleri geliştirdiğimiz;
Kazançları düşürüp, vergilendiremediğimiz (vb) için…
Bütçemizin, emeklimizin, memurumuzun (vb) “sıkıntıda” olduğunu bilmeliyiz…
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Meslek lisesinde, üniversitede okuyan;
Geliştirmede/üretimde çalışanlar (vb)…
Geleceğine, yani mesleğine ve yeteneklerini geliştirmeye odaklanabilmelidir…
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Bunun yollarından biri:
Bu kesime ayrıcalıklı davranıp; eğitim, konaklama, ulaşım, bakım, iş/eğitim seyahati gibi maliyetlerini düşürmektir…
VELHASIL
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerde, “kiralık sosyal konut” için çalışıldığını açıkladı…
Emeklilere, yeni evleneceklere ve memurlara ayrıcalık/öncelik tanınacağına da vurgu yaptı…
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Tabi ki:
Emekli, memur, evlenecekler de sosyal konutlardan yararlanmalı…
Ama:
Önceliğimiz sanayide, tarımda emek verenler olmalı…
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Yani;
Öncelikle geliştirerek/üretenler kazanmalı, devlete/çalışanlarına/ çevresine kazandırmalı;
Sonra o kazançlar sayesinde, borçlanmadan, gönül rahatlığıyla harcamalı…