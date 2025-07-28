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  4. Emekliye, memura, evleneceğe de sosyal konut yapılmalı; Ama, “öğrenci/tekniker/ işçi” mutlaka öncelikli olmalı… Neden?

Emekliye, memura, evleneceğe de sosyal konut yapılmalı; Ama, “öğrenci/tekniker/ işçi” mutlaka öncelikli olmalı… Neden?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Emeklinin de… Memurun da… Evlilerin de evleneceklerin de…

Alım gücünü artırabilmenin tek yolu:

Vatandaşın çoğunluğunu geliştirmeye/ üretmeye yönlendirebilmektir…

***

Bu nedenle…

Bir kesime avantaj/ayrıcalık sağlanacak­sa, öncelik:

Geliştirecek/üreteceğe (öğrenci, kursi­yer vb…);

Ve,

Geliştiren/üretene (mühendis, teknis­yen, tekniker, işçi vb…) verilmelidir…

***

Gençlerimizin yeteneklerini geliştire­mediğimiz;

Çalışana/üretene hakkını veremediği­miz;

Bu nedenle:

Temel ihtiyaçlarımızı dahi üretemediği­miz;

Üretmekten uzaklaşmaya başladığımız;

Dünyanın ihtiyacı olan/olabilecek ürün­leri/teknolojiyi geliştiremediğimiz;

İthalata/borçlanmaya bağımlı hale gel­diğimiz;

İsraf/kamudan geçinme gibi kültürleri geliştirdiğimiz;

Kazançları düşürüp, vergilendiremedi­ğimiz (vb) için…

Bütçemizin, emeklimizin, memuru­muzun (vb) “sıkıntıda” olduğunu bil­meliyiz…

***

Meslek lisesinde, üniversitede okuyan;

Geliştirmede/üretimde çalışanlar (vb)…

Geleceğine, yani mesleğine ve yetenekle­rini geliştirmeye odaklanabilmelidir…

***

Bunun yollarından biri:

Bu kesime ayrıcalıklı davranıp; eğitim, konaklama, ulaşım, bakım, iş/eğitim seya­hati gibi maliyetlerini düşürmektir…

VELHASIL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişik­liği Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere, büyük şehirlerde, “kiralık sos­yal konut” için çalışıldığını açıkladı…

Emeklilere, yeni evleneceklere ve memurlara ayrıcalık/öncelik ta­nınacağına da vurgu yaptı…

***

Tabi ki:

Emekli, memur, evlenecekler de sosyal konutlardan yararlanmalı…

Ama:

Önceliğimiz sanayide, tarımda emek verenler olmalı…

***

Yani;

Öncelikle geliştirerek/üretenler kazanmalı, devlete/çalışanlarına/ çevresine kazandırmalı;

Sonra o kazançlar sayesinde, borç­lanmadan, gönül rahatlığıyla harca­malı

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