EMİB’de Afyon’dan iki aday yarışacak

İhracatçı birliklerinde sandık heyecanı sürüyor. Birliklerin en heyecanlı seçimi bu cuma günü EMİB’de (Ege Maden İhracatçıları Birliği) yaşanacak. Başkanlık için adaylığını açıklayan iki isim de Afyon’dan. İlk aday sektörün en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜMMER’e, 2019 yılından bu yana başkanlık yapan İbrahim Alimoğlu.

Maden sektörünün tecrübeli ve güçlü isimlerinden biri Alimoğlu... 2010-2014 yılları arasında EMİB’de Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-2019 yılları arasında ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Sektöre hakimiyeti çok yüksek. TÜMMER’deki görevinden vazgeçen Alimoğlu, sektördeki bilgi birikim ve tecrübesini, ağırlıklı olarak gençlerden oluşan listesinden aldığı güçle EMİB’e taşımak istiyor.

Diğer aday ise sektörün genç isimlerinden Marble City Mermer şirketinin sahibi Serkan Sarıçiçek... Kendisi gibi genç kuşak temsilcilerinden oluşan listesi ile iddialı bir adaylık süreci yürütüyor. Sarıçiçek, “Ortak Akıl, Ortak Yönetim” vizyonuyla, sektörde değişimin, yenilemenin ve gençleşmenin önünü açmak istediğini söylüyor.

Bin 200 üyesi bulunan birliğin üçte birini Afyonlu firmalar oluştursa da, 1999 yılında kurulan EMİB’e ilk kez Afyon’dan bir isim başkanlık yapacak. Bu açıdan seçim, sektörün taşıyıcı kolonu Afyon için ayrı bir önem taşıyor. Diğer yandan bildiğim kadarıyla EMİB’de aynı şehirden iki liste çıkması pek rastlanılan bir durum değil. Bu nedenle Afyon’un seçime tek liste ile girmesi çok arzu edilse de girişimler sonuçsuz kaldı. Adayların listesinde Ege’nin tüm illerinden temsilciler yer alıyor. Bu nedenle tansiyonu oldukça yüksek olan seçim yarışı sadece Afyon’da değil diğer illerde de yaşanıyor. İzmir Marble Fuarı’nda da başkanlık yarışı kıyasıya sürdü. Her iki aday 4 gün boyunca burada hummalı bir çalışma yürüttü.

Temposu giderek yükselen seçim yarışında İbrahim Alimoğlu, Tabii Varlıklar Bakanlığı’nın kurulması konusundaki görüşleriyle öne çıkıyor. Maden Kanunu’nun hazırlanması, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik, madencilere karşı olumsuz algının kırılması, AB projelerinin geliştirilmesi gündemindeki ana başlıklar.

Serkan Sarıçiçek de, genç kuşağın yaratacağı dinamizmin sektör açısından önemine dikkat çekiyor. Seçilmesi halinde navlun ve ekipman sorunları, nitelikli insan kaynağı, ruhsat güvenliği, yüksek enerji maliyetleri gibi sektörün ana sorunlarına odaklanacak.

Pandeminin ardından çıkan Rusya-Ukrayna savaşıyla, emtia ve tedarikte bozulan dengeler, küresel ekonomide enflasyonist baskılar ve düşük büyüme, orta ve uzun vadeli öngörülerin yapılamadığı bu dönemin süreceğine işaret ediyor. Sektörün ise yüksek navlun, konteyner, haksız rekabet, yetişmiş insan kaynağı, markalaşma, yüksek enerji maliyetleri, öz sermaye kayıpları ve finansal riskler, ruhsat güvenliği, izin süreçleri, sürdürülebilirlik ve yeşil üretim, çevre konusundaki olumsuz algı, teknoloji ve dijitalleşme altyapısı gibi acil çözüm bekleyen sorunları var. Madencilerin büyüme ve yatırım iştahı yüksek. İhracatını artırmak istiyor. Ancak bu dengeli, katma değeri yüksek üretim ve değerinde ihracatla mümkün. Bu süreçte, Egeli maden ihracatçılarına başkanlık etmek, yeni yönetim için kritik ve zor bir görev olacak. Birliğin ilgili diğer STK’larla işbirliği içinde olması, ortak karar mekanizmaları oluşturması, bürokrasi ve kanun yapıcılarla yürüteceği süreçler önemli.

“Kaptanın hüneri, dalgalı denizde belli olur” atasözüne bağlayıp, doğal taşa gönül vermiş, ekmeğini taştan çıkaranların şehri Mermerin Başkent’i Afyon’dan seçime giren her iki adaya şans, EMİB’de dümene geçecek isme de şimdiden başarılar dileyelim.