Emirates, HSBC’yi alsa bile Deniz, farkı kapatamayacak

DenizBank’ın sahibi BAE’li Emirates NBD’nin HSBC Türkiye’ye talip olduğu iddia edildi. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanır ve HSBC ile birleşirse DenizBank’ın sıralamadaki yeri pek değişmeyecek. Hatta hesaba enpara dahil edildiğinde QNB Finansbank’ı geçmesi zor.

Bankacılık sektörü için bu yaz hareketli geçiyor. Ka­zakistanlı milyarder Timur Turlov'un kurduğu Freedom Hol­ding, Turkish Bank hisselerinin büyük çoğunluğunu devralmak için gerekli yasal onayları tamam­ladığını öğrendiğimiz bugünler­de yeni bir satın alma haberi daha gündeme geldi. Uluslararası haber ajansları, DenizBank’ın da sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri’n­den (BAE) Emirates NBD, İngiliz bankacılık devi HSBC’nin Türki­ye’deki birimini satın almak üzere görüşmeler yaptığını bildirdi. Ha­berde görüşmelerin henüz erken aşamada olduğu ve bir anlaşma ile sonuçlanmayabileceği ifade edildi.

Anlaşma sağlanırsa Türkiye’ye veda edecek

Anlaşmanın sağlanması halin­de HSBC, 25 yıl faaliyet gösterdiği Türkiye pazarına veda etmiş ola­cak. HSBC, 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrasında Ta­sarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Demirbank’ı satın alarak Türkiye pazarına gi­riş yapmıştı. Geçen sürede HSBC, şube sayısını azaltarak özellikle perakende bankacılık alanında Türkiye’deki faaliyetlerinde kü­çülmeye gitti. 2013 yılında 315 olan şube sayısı 36’ya indi. 2015 yılında HSBC Türkiye’nin ING’ye satışı sonuçlanmamıştı.

Türk bankalarına Körfez ilgisi

Bir dönem Avrupalı bankala­rın ilgi gösterdiği Türk bankacı­lık sektörüne son dönemde Kör­fez sermayesinin radarına girdiği dikkat çekiyor. Son olarak 2024 yılının ilk yarısında BAE’li Emi­rati Bank’ın Yapı Kredi Bankası’nı satın almak için Koç Holding ile görüşmeler yaptığı basına yansı­mıştı. Ancak görüşmeler sonra­sında bir anlaşmaya varılamamış­tı. Emirates NBD de 2019 yılında DenizBank’ı Rus Sberbank’tan satın almıştı.

Qatar Natioal Bank (QNB) 2016 yılında Finans­bank’ın çoğunluk hissesini Yunan NBG’den almıştı. Sektörde Ka­tarlıların sahibi olduğu bir diğer banka Alternatifbank. Kuveytliler ise Kuveyt Türk Katılım Bankası, Burgan Bank ve Turkishbank his­selerinin çoğunluğuna sahip. Kör­fez ve çevresindeki ülkelerin Türk bankacılık sektöründe sahip oldu­ğu bankaların toplam aktifler içe­risindeki payı yüzde 15 civarında.

DenizBank yerinde sayacak

Suudi sermayeli Türkiye Finans, Bahreyn sermayeli Albaraka Türk, İran sermayeli Bank Mellat, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer Körfez sermayeli bankalar. Bölgeye yakın ülkelerden Lübnan’ın da Odea Bank ve Turkland Bank’ta hissesi var.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, HSBC Türkiye mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü açısından sektörde 15’inci sırada. HSBC Türkiye’ye talip olan Emirates NBD’nin Türkiye’deki bankası DenizBank, aktif büyüklüğü sıralamasında 9’uncu. Mart sonu itibarıyla 578 şubesi ve 12 bin 50 çalışanı bulunan DenizBank, kredilerde pazar payı yüzde 4,5, mevduatta yüzde 4,1 seviyesinde.

Eğer Emirates NBD, HSBC Türkiye’yi alır ve DenizBank ile birleştirirse DenizBank aktif büyüklüğü sıralamasında QNB Finansbank’ı geride bırakarak 8’inci sıraya tırmanacak. QNB Finansbank’ın dijital banka olarak faaliyet gösteren enpara bu rakamlara dahil değil. Olası birleşmeye rağmen DenizBank 9’uncu sırada kalıyor.