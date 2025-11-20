Emlak vergisi rayiç değerleri düşürülüyor

2026-2029 dönemi için uygulanmak üzere çok yüksek belirlenen “emlak vergisi rayiç bedelleri” için toplumun farklı kesimlerinden gelen çeşitli tepki­ler üzerine Sayın Cumhurbaşkanı tara­fından artışa makul bir üst sınır getiril­mesi talimatı üzerine yeni bir çalışma başlatıldığı ve bu ay meclise sunulacağı açıklandı.

Bilindiği gibi, dört yılda bir takdir komis­yonlarınca belirlenen ve gelecek dört yıl için uygulanmak üzere en son 2025 yılında be­lirlenen emlak vergisi rayiç bedellerine kar­şı geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda da çok sayıda davalar açıldı ve gereksiz yeni bir yar­gı yükü oluştu.

Mevcut yasal mevzuat ne diyor?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereği, takdir komisyonlarının arsalara ve araziye ait asga­ri ölçüde birim değer tespitine ilişkin dört yılda bir yapacakları takdir, tarh ve tahakkuk işleminin (Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili maddesi dahil) yapılacağı, sürenin başlangı­cından en az altı ay önce karara bağlanarak, arsalara ait olanlar takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ziraat odalarına ve ilgili mahalle ve köy muh­tarlıkları ile belediyelere, araziye ait olanlar ise il merkezlerindeki ticaret ve ziraat odala­rına ve belediyelere imza karşılığında verilir.

Kesinleşen asgari ölçüde arsa ve arazi bi­rim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtar­lıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından Ma­yıs ayı sonuna kadar ilân edilir. Vergi Usul Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu’nun ilgili madde hükümleri gereğince, takdir komis­yonlarınca dört yılda bir belirlenen emlak vergisi değerlerinin ilgililere tebliğ edilme­si zorunludur. Maliye Bakanlığı Gelir İdare­si Başkanlığı’nca takdir komisyonlarına ilgili tebliğ işlemlerini 30 Haziran 2025 mesai bi­timine kadar yapmaları yönünde talimat ya­yımlanmıştı.

Artışlara üst sınır geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “kabul edile­mez” olarak nitelendirdiği bu artışların ar­dından, gözler Meclis’e gelecek yeni düzen­lemeye çevrildi. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru ise düzenlemenin nasıl ola­cağıdır. Konuyu değerlendiren uzmanlar, da­ha önceki yıllarda da benzer bir durum ya­şandığını ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla ar­tışlara “%50’den fazla olamaz” şeklinde bir sınırlama getirileceğini öngörmektedir.

Bize göre de dört yıllık belirlenen artışın %50 ile sınırlandırılması, akabinde ise her yıldaki artışın “yeniden değerleme oranının” yarısı olarak uygulanmasıdır. Yeni düzenle­menin Kasım ayında meclise sunulması ve en geç Aralık ayında yasalaşması bekleniliyor.

Düzenleme başka birçok vergiyi etkiliyor

Belirlenen rayiç bedellerdeki artış, sade­ce mülk sahiplerinin her yıl ödediği emlak vergisini etkilemiyor. Bu değerler, aşağıdaki başka birçok verginin artmasına da yol aça­caktır.

-Tapu alım-satım harçlarını

-Veraset ve intikal vergilerini

Değerli konut vergilerini

-Bu nedenle, yeni bir düzenlemenin bir an önce mecliste görüşülecek torba kanuna eklenmesi bekleniliyor.

Bazı kesimler ise artışın düşük olduğunu savunuyor

Bilindiği gibi; emlak satış harcı, emlak ver­gisi, değerli konut vergisi, veraset ve intikal vergisi “asgari emlak rayiç değerler” üzerin­den alınıyor. Bu değerler, uzun yıllardır çok yüksek artırılmasına rağmen gerçek değer­lere gelemiyor. Rayiç değer demek, bugünkü ederi ifade etmektedir. Ancak bugünkü rayiç değerleri tespit etmek ve uygulamaya koy­mak o kadar kolay olmadığı gibi yasal düzen­leme gerekiyor.

Gayrimenkul alım satımlarındaki düşük değerlerde (belediye rayiç bedeli) işlem ya­pılması çok yaygın bir işlem olduğu gibi harç ve vergi kaybına da yol açmaktadır. Satış be­deli 10 milyon lira olan bir gayrimenkulün satış işleminin belediye rayiç bedeli 5 milyon üzerinden yapıldığı, satış bedellerinin banka üzeri kalanının ise elden tahsil edilerek vergi kaybına yol açtığı uygulama da yaygın yapı­lan işlemler arasında yer almaktadır.

Bize göre; rayiç bedeller güncel (geçek de­ğerler) üzerinden belirlenmeli, buna karşılık emlak vergisi, alım-satım harcı ve gelir ver­gisinde indirim veya istisna getirilmelidir.

Not: Bu ay emlak vergisi 2. Taksit ödeme­lerinizi unutmayınız.