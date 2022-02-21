Emlakçı enflasyonunu ancak meslek yasası önleyebilir

İstanbul Emlak Brokerleri Kulübü (İSTEB) Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Özcan; emlakçılığın bir meslek kolu olması gerektiğini savunuyor; “Her önüne gelen, avukatlık, doktorluk, eczacılık yapamıyorsa, emlakçılığın da bir meslek tanımı olmalı. Meslek yasası olmayınca ortalık emlakçıdan geçilmiyor.

Her önüne gelen emlakçı olabilir mi? Evet. Ama sorun şu ki emlakçı diye bir yasal tanım yok ve kim olduğu, yetkinlikleri belirsiz. Ayrıca ne yaptığı belli değil, bir standart yok. Halen taşınmaz ticaretinde perakendeye bağlı olarak kayıtlılar. Oysa bir yasaları olmalı.

HER KÖŞEBAŞINDA EMLAKÇI TABELASI

İstanbul 16 milyon. 6 bin kayıtlı emlakçı var fakat ortalıkta 20 binden fazla emlakçı dolaşıyor. Dolaşıyor dediğime bakmayın, mahalle aralarında, sokak başlarında, hemen her yerde küçücük bir dükkânda emlakçı tabelası görmek mümkün.

Ulvi Özcan; bunun yıkıcı rekabete yol açtığını söylüyor ve ekliyor; “aynı yerde, hatta aynı zincire ait emlakçı görmek mümkün.” Parayı veren, düdüğü çalıyor, mesleki tanımı olmadığından dileyen kafasına göre emlakçı olabiliyor.”

İKİ SORU İKİ CEVAP

Denetim neden yetersiz?

İl Ticaret Müdürlüğü, istese de 39 ilçedeki bu emlakçı enflasyonuyla baş edemiyor. Market denetlemesine dahi yetişemeyince bu alanda hizmet kalitesi de düşüyor.

Hangi hizmetleri vermeli?

1-Kiralama, 2- Satın alma ve 3-Danışmanlık… Kiralamada 1 aylık kira bedeli, satın almada %3 ev sahibinden %3 alıcıdan komisyon talebi var. İşlemlerin fatura ile olması gerek ama kaçak çok.

NOT

EMLAKÇILIK ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENMELİ

Tıpkı serbest mesleklerde misal avukatlık, doktorlukta olduğu gibi emlakçılıkta da asgari ücret belirlenmeli ve her yıl ilan edilmeli… Yasa ve tanım olmadığından bu alanda uzmanlaşmış olanlar ne yazık ki işi bırakıyor ve piyasa çakallara kalıyor.

Ortalıkta, “gayrımenkul uzmanıyım” diye dolaşanları şikâyet edebileceğimiz yer de yok… Vergi kaybı ve hizmet kalitesi düşüklüğü yüzünden nicelik var fakat nitelik yok ne yazık ki…

Oysa franchising sistemine standart gelmeli, emlak portalleri ve yabancı emlakçılar denetlenmeli, eğitim ve sınav şartı getirilmeli.