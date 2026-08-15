Emtia milliyetçiliği
Emtia milliyetçiliği, kriz anında sihirli bir koruma kalkanı gibi görünse de, aslında küresel gıda sistemini kemiren içten çökertici bir virüstür. Sınırları kapatmak, tarladaki yangını söndürmez; aksine içerideki ateşi harlarken dışarıdaki dünyayı açlığa mahkum eder.
Tarım ve gıda piyasaları, yüzyılın en çetin sınavlarından birini verirken uluslararası ticaretin kuralları sessiz ve derinden yeniden yazılıyor. Küresel iklim krizinin tetiklediği rekolte kayıpları, Orta Doğu eksenli enerji darboğazları ve tırmanan girdi maliyetleri, devletleri klasik serbest piyasa ilkelerinden hızla uzaklaştırıyor.
Şu gün itibarıyla masaya gelen küresel veriler ve uluslararası analizler, tarım politikalarında "Pazar Yönetimi" devrinin yok olmaya başladığını, yerine "Stratejik Devlet Müdahalesi ve Emtia Milliyetçiliği" döneminin başladığını gösteriyor. Ege’nin zeytinliklerinden Asya’nın pirinç tarlalarına kadar hissedilen bu kırılma, sınırların gıda güvenliği bahanesiyle kapatıldığı yeni bir küresel ekosistemi tetikliyor.
Emtia milliyetçiliği (Commodity nationalism) ülkelerin kriz dönemlerinde kritik tarım ve gıda ürünlerini (tahıl, pirinç, gübre, yağlı tohumlar) ulusal sınırları içinde tutmak, yerel enflasyonu baskılamak ve iç piyasayı korumak amacıyla dış ticaret akışlarını tek taraflı olarak kısıtlaması, vergilendirmesi veya tamamen yasaklaması refleksidir.
Geleneksel olarak madenler ve enerji için kullanılan bu kavram, günümüzde iklim şokları ve jeopolitik riskler (örneğin Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik krizler ve gübre tedarik daralmaları) nedeniyle doğrudan gıda ve tarım girdilerine evrilmiş durumdadır. Aslında buna serbest piyasadan “gıda korumacılığına" geçiş de diyebiliriz. Bir devletin "Önce kendi vatandaşımın karnını doyurayım, dünya ne hâlde olursa olsun" mantığıyla sınırları kapatması, kısa vadede yerel bir can simidi gibi görünse de küresel ölçekte domino etkisi yaratan devasa bir yangının fitilini ateşlemektedir.
2026'nın ortalarına geldiğimiz şu günlerde, emtia milliyetçiliği ile ilgili birkaç örnek vermek isterim.
Küresel pirinç pazarının baş aktörü Hindistan
Hindistan’ın pirinç ve gübre siyaseti kendinden bahsettiriyor. Küresel pirinç pazarının baş aktörü olan Hindistan, iç piyasadaki gıda enflasyonunu kontrol altında tutmak ve yerel halkı korumak amacıyla uzun süredir sürdürdüğü ihracat kısıtlarını ve lisans denetimlerini genişletiyor. Aynı zamanda tarımsal üretimde kullanılan sübvansiyonlu gübre arzını içeride tutmak için katı denetim mekanizmaları uyguluyor. Bu durum, Asya ve Afrika'daki ithalatçı ülkelerin pirinç maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor.
Çin’in tahıl stoklama ve gübre ihracat kısıtları Amerika’yı bile düşündürüyor. Dünyanın en büyük tahıl stokçusu ve gübre üreticilerinden biri olan Çin, gıda güvenliğini "milli güvenlik" ilan ederek iç stoklarını rekor seviyelere çıkardı. Çin’in azotlu ve fosfatlı gübre ihracatına getirdiği dönemsel kısıtlamalar, ihracat kontrolleri ve iç piyasayı önceleyen politikalar küresel gübre arzında belirsizlik yaratıyor; Brezilya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar pek çok üretici hammadde bulmakta zorlanıyor.
Endonezya’nın palm yağı ve tarım ürünleri kontrolleri sektörü geriyor. Güneydoğu Asya'nın dev ekonomisi Endonezya, bitkisel yağ ve stratejik tarım ürünlerinde ihracat-ithalat dengesini tamamen devlet kontrolüne alarak "biyoyakıt entegrasyonu ve iç piyasa önceliği" stratejisini derinleştirdi.
Arjantin tarım ürünlerine yönelik ağır vergileri ve dönemsel kısıtlamaları sektörde endişe uyandırıyor. (2026 yılı ortası itibarıyla bu politikada radikal bir değişim sürecine girmiş olsa da vergilerin etkileri günlük yaşamda hala hissediliyor.) Soya fasulyesi, soya yağı, küspesi ve mısır küresel ihracatında dünyanın lider aktörlerinden olan Arjantin, kronik yüksek enflasyon ve döviz krizleriyle başa çıkabilmek için tarım ürünleri ihracatına uyguladığı ağır vergiler (retenciones) ve dönemsel miktar kısıtlamalarıyla tanınıyor. Arjantin’in soya ve mısır ihracatında vites düşürmesi, dünya yem ve bitkisel yağ fiyatlarını doğrudan yukarı çeker. Çiftçinin marjinal kârı eridiği için üretim alanları daralır ve küresel tedarik zinciri sarsılır.
Rusya tahılı jeopolitik silaha dönüştüren güç
Rusya tahıl ve gübreyi jeopolitik bir silaha dönüştüren bir güç olarak öne çıkıyor. Rusya; buğday, arpa, ayçiçek yağı ihracatında dünya lideri; azotlu ve potaslı gübre ile amonyak tedarikinde ise küresel pazarın kilit aktörüdür. Rusya, gıda ve gübreyi yalnızca bir ticaret kalemi değil, aynı zamanda dış politikada stratejik bir baskı ve koruma aracı olarak kullanmaktadır. Özellikle gübre ihracatına getirdiği kısıtlamalar, tarımın küresel maliyet dengesini altüst etmektedir. Rusya’nın sınırladığı her ton buğday veya gübre, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada doğrudan ekmek fiyatlarını ve tarımsal maliyetleri patlatarak küresel gıda enflasyonunun ana tetikleyicisi olur.
Emtia milliyetçiliği beşlisi
Hindistan, Çin, Endonezya, Arjantin ve Rusya birleştiğinde, küresel gıda ve girdi ticaretinin kaderini elinde tutan "emtia milliyetçiliği beşlisi" ortaya çıkmaktadır. Bu ülkelerin her biri "önce kendi vatandaşım" diyerek sınırları daralttığında, dünyadaki tarımsal maliyet krizi katlanarak artmaktadır.
Tarih boyunca hep aynı sonuçlandı
Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) ve FAO verilerine göre, ihracat kısıtlarının tarihi boyunca hep aynı ironik sonla sonuçlandığı görülmektedir:
●Panik alımları ve fiyat patlaması: Bir ülke ihracatı kısıtladığında, küresel piyasada "arz kıtlığı" algısı yaratır. Bu durum, ithalatçı ülkelerin ve tüccarların panik alımlarına (hoarding) yönelmesine yol açarak küresel fiyatları tırmandırır.
●Çiftçinin cezalandırılması: İhracatın uzun süreli ve öngörülemez biçimde sınırlandırılması iç piyasada üretici fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. Bu da tarladaki üreticinin kazancını eritir. Kazanamayan çiftçi, ertesi sezon ekim yapmaktan vazgeçer; sonuçta bir sonraki yıl kriz daha da derinleşir.
●Kartopu etkisi: Tarihsel krizlerde (2007-2008 gıda krizi ve pandemi dönemi) görüldüğü üzere, bir ülkenin başlattığı yasak dalgası komşu ülkelere yayılır ve küresel gıda fiyat endekslerinde yüzde 30-50'ye varan yapay sıçramalara yol açar.
Önümüzdeki dönemde (2026 sonu ve 2027 projeksiyonlarında) emtia milliyetçiliği eğiliminin hafiflemeyeceği, aksine daha da kurumsal bir hal alacağı öngörülmektedir.
Devletler, ticari depolardan ziyade ulusal egemenlik garantisi altında dev stratejik gıda ve gübre rezervleri kurmaya devam edecek ve stratejik stokçuluk artacak.
Gıda güvenliği ve çevresel uyum kılıfı altında, tarife dışı engeller, lisans zorunlulukları ve bürokratik engeller artacak; bu da gıda ticaretini yavaşlatacak. Ülkeler dışa bağımlılığı azaltmak için kendi topraklarında iklim dirençli tarım teknolojilerine, yerel tohumlara ve yerli gübre üretim tesislerine devasa bütçeler ayıracak. Yerlileşme ve ontonomi yükselen trend olmaya devam edecek.
Tarımın; ulusal sınırların çok ötesinde, küresel bir vicdan ve ortak akıl işi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çözüm korumacılık duvarları örmek değil; adil paylaşım, bilime dayalı verimlilik, akıllı su yönetimi ve uluslararası dayanışmadır. Toprak ve gıda siyasetin veya ülkelerin tekeline düşürülemeyecek kadar kutsaldır!
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