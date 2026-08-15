Emtia milliyetçiliği, kriz anında sihirli bir koruma kalkanı gibi görünse de, aslında küresel gıda sistemini kemiren içten çökertici bir virüstür. Sınırları kapatmak, tarladaki yangını söndürmez; aksine içerideki ateşi harlarken dışarıdaki dünyayı açlığa mahkum eder.

Tarım ve gıda piyasaları, yüzyılın en çetin sınav­larından birini verirken uluslararası ticaretin kuralları sessiz ve derinden yeniden yazılı­yor. Küresel iklim krizinin tetik­lediği rekolte kayıpları, Orta Do­ğu eksenli enerji darboğazları ve tırmanan girdi maliyetleri, dev­letleri klasik serbest piyasa ilke­lerinden hızla uzaklaştırıyor.

Şu gün itibarıyla masaya gelen küre­sel veriler ve uluslararası analizler, tarım politikalarında "Pazar Yö­netimi" devrinin yok olmaya baş­ladığını, yerine "Stratejik Devlet Müdahalesi ve Emtia Milliyetçili­ği" döneminin başladığını gösteri­yor. Ege’nin zeytinliklerinden As­ya’nın pirinç tarlalarına kadar his­sedilen bu kırılma, sınırların gıda güvenliği bahanesiyle kapatıldığı yeni bir küresel ekosistemi tetik­liyor.

Emtia milliyetçiliği (Commo­dity nationalism) ülkelerin kriz dönemlerinde kritik tarım ve gı­da ürünlerini (tahıl, pirinç, güb­re, yağlı tohumlar) ulusal sınırla­rı içinde tutmak, yerel enflasyonu baskılamak ve iç piyasayı korumak amacıyla dış ticaret akışlarını tek taraflı olarak kısıtlaması, vergilen­dirmesi veya tamamen yasakla­ması refleksidir.

Geleneksel olarak madenler ve enerji için kullanılan bu kavram, günümüzde iklim şokları ve jeopo­litik riskler (örneğin Hürmüz Bo­ğazı'ndaki lojistik krizler ve güb­re tedarik daralmaları) nedeniyle doğrudan gıda ve tarım girdileri­ne evrilmiş durumdadır. Aslında buna serbest piyasadan “gıda ko­rumacılığına" geçiş de diyebiliriz. Bir devletin "Önce kendi vatanda­şımın karnını doyurayım, dünya ne hâlde olursa olsun" mantığıy­la sınırları kapatması, kısa vadede yerel bir can simidi gibi görünse de küresel ölçekte domino etkisi ya­ratan devasa bir yangının fitilini ateşlemektedir.

2026'nın ortalarına geldiğimiz şu günlerde, emtia milliyetçiliği ile ilgili birkaç örnek vermek isterim.

Küresel pirinç pazarının baş aktörü Hindistan

Hindistan’ın pirinç ve gübre si­yaseti kendinden bahsettiriyor. Küresel pirinç pazarının baş ak­törü olan Hindistan, iç piyasadaki gıda enflasyonunu kontrol altın­da tutmak ve yerel halkı korumak amacıyla uzun süredir sürdürdü­ğü ihracat kısıtlarını ve lisans de­netimlerini genişletiyor. Aynı za­manda tarımsal üretimde kulla­nılan sübvansiyonlu gübre arzını içeride tutmak için katı denetim mekanizmaları uyguluyor. Bu du­rum, Asya ve Afrika'daki ithalatçı ülkelerin pirinç maliyetlerini doğ­rudan yukarı çekiyor.

Çin’in tahıl stoklama ve güb­re ihracat kısıtları Amerika’yı bi­le düşündürüyor. Dünyanın en bü­yük tahıl stokçusu ve gübre üre­ticilerinden biri olan Çin, gıda güvenliğini "milli güvenlik" ilan ederek iç stoklarını rekor seviyele­re çıkardı. Çin’in azotlu ve fosfatlı gübre ihracatına getirdiği dönem­sel kısıtlamalar, ihracat kontrol­leri ve iç piyasayı önceleyen poli­tikalar küresel gübre arzında be­lirsizlik yaratıyor; Brezilya'dan Güneydoğu Asya'ya kadar pek çok üretici hammadde bulmakta zor­lanıyor.

Endonezya’nın palm yağı ve ta­rım ürünleri kontrolleri sektörü geriyor. Güneydoğu Asya'nın dev ekonomisi Endonezya, bitkisel yağ ve stratejik tarım ürünlerinde ih­racat-ithalat dengesini tamamen devlet kontrolüne alarak "biyoya­kıt entegrasyonu ve iç piyasa önce­liği" stratejisini derinleştirdi.

Arjantin tarım ürünlerine yöne­lik ağır vergileri ve dönemsel kı­sıtlamaları sektörde endişe uyan­dırıyor. (2026 yılı ortası itibarıyla bu politikada radikal bir değişim sürecine girmiş olsa da vergilerin etkileri günlük yaşamda hala his­sediliyor.) Soya fasulyesi, soya ya­ğı, küspesi ve mısır küresel ihra­catında dünyanın lider aktörlerin­den olan Arjantin, kronik yüksek enflasyon ve döviz krizleriyle ba­şa çıkabilmek için tarım ürünleri ihracatına uyguladığı ağır vergiler (retenciones) ve dönemsel miktar kısıtlamalarıyla tanınıyor. Arjan­tin’in soya ve mısır ihracatında vi­tes düşürmesi, dünya yem ve bitki­sel yağ fiyatlarını doğrudan yukarı çeker. Çiftçinin marjinal kârı eri­diği için üretim alanları daralır ve küresel tedarik zinciri sarsılır.

Rusya tahılı jeopolitik silaha dönüştüren güç

Rusya tahıl ve gübreyi jeopolitik bir silaha dönüştüren bir güç ola­rak öne çıkıyor. Rusya; buğday, ar­pa, ayçiçek yağı ihracatında dün­ya lideri; azotlu ve potaslı gübre ile amonyak tedarikinde ise küresel pazarın kilit aktörüdür. Rusya, gı­da ve gübreyi yalnızca bir ticaret kalemi değil, aynı zamanda dış po­litikada stratejik bir baskı ve ko­ruma aracı olarak kullanmaktadır. Özellikle gübre ihracatına getir­diği kısıtlamalar, tarımın küresel maliyet dengesini altüst etmekte­dir. Rusya’nın sınırladığı her ton buğday veya gübre, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya, Avrupa’dan As­ya’ya kadar geniş bir coğrafyada doğrudan ekmek fiyatlarını ve ta­rımsal maliyetleri patlatarak kü­resel gıda enflasyonunun ana te­tikleyicisi olur.

Emtia milliyetçiliği beşlisi

Hindistan, Çin, Endonezya, Ar­jantin ve Rusya birleştiğinde, kü­resel gıda ve girdi ticaretinin kade­rini elinde tutan "emtia milliyetçi­liği beşlisi" ortaya çıkmaktadır. Bu ülkelerin her biri "önce kendi va­tandaşım" diyerek sınırları daralt­tığında, dünyadaki tarımsal mali­yet krizi katlanarak artmaktadır.

Tarih boyunca hep aynı sonuçlandı

Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) ve FAO verilerine göre, ihracat kısıt­larının tarihi boyunca hep aynı iro­nik sonla sonuçlandığı görülmek­tedir:

●Panik alımları ve fiyat pat­laması: Bir ülke ihracatı kısıtla­dığında, küresel piyasada "arz kıt­lığı" algısı yaratır. Bu durum, itha­latçı ülkelerin ve tüccarların panik alımlarına (hoarding) yönelmesi­ne yol açarak küresel fiyatları tır­mandırır.

●Çiftçinin cezalandırılması: İhracatın uzun süreli ve öngörüle­mez biçimde sınırlandırılması iç piyasada üretici fiyatları üzerinde baskı yaratabilir. Bu da tarladaki üreticinin kazancını eritir. Kaza­namayan çiftçi, ertesi sezon ekim yapmaktan vazgeçer; sonuçta bir sonraki yıl kriz daha da derinleşir.

●Kartopu etkisi: Tarihsel krizlerde (2007-2008 gıda kri­zi ve pandemi dönemi) görüldüğü üzere, bir ülkenin başlattığı yasak dalgası komşu ülkelere yayılır ve küresel gıda fiyat endekslerinde yüzde 30-50'ye varan yapay sıçra­malara yol açar.

Önümüzdeki dönemde (2026 sonu ve 2027 projeksiyonların­da) emtia milliyetçiliği eğiliminin hafiflemeyeceği, aksine daha da kurumsal bir hal alacağı öngörül­mektedir.

Devletler, ticari depolardan zi­yade ulusal egemenlik garantisi al­tında dev stratejik gıda ve gübre re­zervleri kurmaya devam edecek ve stratejik stokçuluk artacak.

Gıda güvenliği ve çevresel uyum kılıfı altında, tarife dışı engeller, lisans zorunlulukları ve bürokra­tik engeller artacak; bu da gıda ti­caretini yavaşlatacak. Ülkeler dı­şa bağımlılığı azaltmak için kendi topraklarında iklim dirençli tarım teknolojilerine, yerel tohumlara ve yerli gübre üretim tesislerine de­vasa bütçeler ayıracak. Yerlileşme ve ontonomi yükselen trend olma­ya devam edecek.

Tarımın; ulusal sınırların çok ötesinde, küresel bir vicdan ve or­tak akıl işi olduğunu bilmemiz ge­rekiyor. Çözüm korumacılık du­varları örmek değil; adil paylaşım, bilime dayalı verimlilik, akıllı su yönetimi ve uluslararası dayanış­madır. Toprak ve gıda siyasetin ve­ya ülkelerin tekeline düşürüleme­yecek kadar kutsaldır!