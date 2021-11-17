Emtialara bakış

Brent petrol fiyatı, üç hafta önce gördüğü zirve seviyeden yüzde 5 aşağıda işlem görüyor. Kömür fiyatı yirmi günde yüzde 50 düştü. Doğal gaz fiyatı, 2021 zirvesinden yüzde 25 civarında geriledi. Sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatı, yılın en yüksek seviyesinden yüzde 18 aşağıda bulunuyor. Demir cevheri fiyatı, 2016-2020 döneminde, yılın son bölümünde yükselişe başlayıp, ertesi yılın başında hareketine devam etti. Yılsonu yaklaşırken, demir cevheri fiyatındaki düşüş en yüksek seviyeden yüzde 65’i buldu. 2021’de performans bakımından geride kalan altın ve gümüş fiyatları, son haftalarda atak yaptı. Geçen haftaki yazıda, altın için kasım-aralık döneminin iyi olabileceğini belirtmiştim. Sanayideki kullanımı altından fazla olmasına rağmen, endüstriyel metal fiyatlarındaki yükseliş hareketine gümüş katılmadı. Değerli metal kontenjanından altının peşine takıldı. Zaten gümüşün ne yapacağını kestirmek zordur.

Petrol fiyatının Türkiye ekonomisi açısından önemi malum. Bazı bankaların 3-6 ay için fiyat tahminleri yüksek gözüküyor. En son Bank of America, hava trafiğinin hızlanacağı, uluslararası uçuşların sayısının artacağı, Asya talebinin geri geleceği öngörüsüyle, brent petrol fiyatının 2022’nin ilk yarısında 120 dolara çıkabileceğini belirtti. Makul beklentilerdir. OPEC ülkelerinin arzı artırmaları, Amerikan kaya petrolü şirketlerinin de üretimi yükseltmeleri, hızı kesebilir. Son 30 yılda, petrol fiyatının en güçlü performansı gösterdiği ayın eylül, en zayıf performansı gösterdiği ayın mart olduğunu vurgulayayım. Dönemler incelendiğinde, fiyatta belirgin gerileme olasılığının en yüksek olduğu zaman dilimi aralık-nisan olarak görülüyor. Zaman parçacıklarını tabii ki kendi koşullarında değerlendirmek gerekir. Umarım bu kez de aynı senaryo gerçekleşir. Çünkü dünyada enflasyon en azından 2022’nin ortasına kadar yüksek kalacak. Petrol fiyatı üzerinden gelecek ek bir baskıyı kimse istemez.