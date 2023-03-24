En hüzünlü Ramazan’da dayanışma iklimi yaşanacak

Türkiye "on bir ayın sultanı" Ramazan’ın ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için yeniden seferber oldu. İllerin valilikleri, belediyeler, STK’lar, iş dünyası ve gönüllü kuruluşlar depremin yıktığı hüzün bölgesinde Ramazan ayının birlik beraberlik ve manevi ruhunu yaşatacak dayanışma iklimi için harekete geçti.

Başta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep ile ilçeleri olmak üzere depremin etkilediği bölgelere iftar ve sahur çadırları kuruldu. Ramazan kolilerinin bölgede dağıtımına başlanırken ulaşımın zor olduğu köy ve kasabalara mobil araçlarla erzak ulaştırılıyor. Kurulan gönül sofralarının dışında

Ramazan’ın ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için çocuklara yönelik Hacivat-Karagöz ve meddah gibi geleneksel Türk oyunları ile film gösterimlerinin yanı sıra eğlenceli, eğitici ve sanatsal atölyeler düzenleyecek. Yetişkinler için de manevi içerikli sohbet ve söyleşiler organize edilecek. Başta İstanbul’da olmak üzere tüm Büyükşehir, şehir ve ilçe belediyelerinin kurduğu Ramazan çadırları bu yıl depremden etkilenen bölgelerde kurulacak.

İş dünyası deprem bölgesinde

TOBB Türkiye Hizmetler Meclis Başkanı ve Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, 7 Şubat’tan beri deprem bölgesinde kurdukları aş evleri ile 3.5 milyon depremzedeye hizmet verdiklerini ve Ramazan ayında da TOBB koordinasyonunda İskenderun, Kırıkhan, İslahiye, Elbistan ve Adıyaman’da iftar ve sahur ikramlarını sürdüreceklerini belirterek, “TOBB öncülüğünde bir çok sivil toplum kuruluşu ile belirlenen bölgelerde yüzbinlerce insanımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İş dünyası deprem bölgesinde Azim Un Yönetim Kurulu üyesi Yunus Emre İlhan da MÜSİAD çatısı altında bugüne kadar deprem bölgesine verdikleri desteğin Ramazan ayında süreceğini belirterek, dayanışma ikliminin mübarek ayın ruhuna uygun şekilde yaşatılacağını belirtti. İlhan, “Acıları unutturamayız ama Ramazan ayının paylaşma ruhunu tüm bölgede yaşatacağız” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi de deprem bölgesinde Ramazan kolisi ve erzak yardımı yanında kurulacak çadırlarda iftar ve sahur verecek. Birçok işadamı derneği önceki yıllarda verdiği iftar davetleri yerine bölge için erzak ve Ramazan kolisi kampanyası başlattı.