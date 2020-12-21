En iyiler oylandı

Çoğunluğun tercihi olabilecek 2021 yılı için "satın alınması en mantıklı otomobil" seçimleri sonuçlandı. Vergiler hariç 25 bin Euro’nun altındaki yeni otomobil modellerini 13 kriter üzerinden oylayan AutoBest organizasyonundaki 31 ülkenin deneyimli otomotiv gazetecileri, tüketici avantajlarına göre objektif şekilde değerlendirme yaparak, en yüksek oylarını yeni Seat Leon için kullandılar. AutoBest 2021 ünvanına toplam 12.685 puanla kavuşan yeni LEON’u, sadece 532 puanın oluşturduğu yüzde 0,69’luk fark ile yeni Skoda Octavia takip etti. Finalistlere tahsis edilen toplam puan sayısında bin 49 puan eksikle yeni Peugeot 2008, üçüncü oldu. Yeni Toyota Yaris’in 10.649 ve yeni Citroen C4’ün 10.165 puanlarının ardından yeni Honda Jazz ve yeni Dacia Sandero ise altıncı ve yedinci olarak sıralandılar.

Bu pek çok açıdan olağanüstü dönem içinde AutoBest disiplinleri bozulmayarak gerçekleştirilen finalist testlerinde Volkswagen Grubu’ndaki Seat ve Skoda arasındaki zorlu rekabet, jüri üyelerinin kararını da zorlamıştı. Fakat, otomotivin elektrifikasyon sürecine net bir şekilde odaklanarak olağanüstü yeni modeller sunan Peugeot, Toyota, Citroen, Honda ve hatta Dacia da tüm endüstriyel kabiliyetlerini kanıtlayabildikleri için, onlarca seçenek arasından finallere kalmayı başarabilmişlerdi.

Tüketici tercihlerinde 20 yıldır dürüst bir rehber olarak görülen AutoBest, hızla değişen modern taleplere uygun teknolojileri taşıyan, en az tüketerek çevreyi en az kirleten, verimli performans, güvenli dinamizm, sağlamlık, servis ekonomisi ve tasarımda iyi fiyatta ekonomik olan, yani müşteriler için en iyi "teklifi temsil eden otomobili tavsiye etmeye çalışıyor. Servis ağı, yedek parça bulunurluluğu ve çok yönlülüğün de önemine göre katsayılarla puanlamada yer aldığı tüm kriterler, bir mantık matrisi üzerinde şeffaf oylama sistemiyle sonucu ortaya çıkarıyor. Hatta artık "kolay" bağlantı teknolojileri de, jürinin notlarını etkiliyor. Seat’ın sıradan modellerin ötesine geçme ve pazarlara tam anlamıyla farklı ürünler sunma bağlılığının sonucunda geliştirilen yeni Leon, bu dördüncü neslinde özellikle modern sürüş destek sistemlerinin entegre edilmesiyle kategorisinde en iyi otomobil ve hakkıyla Avrupa’nın "Best Buy Car"ı olarak açıklandı. Böylesine karmaşık bir yılda vaatlerini tutan ve geleneğini takip eden AutoBest organizasyonu, otomotiv endüstrisinin gösterdiği çabalara büyük önem vererek diğer yan ödüllerini de açıkladı. Yatırımlar, insanlar için yeni otomotiv iş fırsatları, "yeşil" otomobiller ve teknolojiler için fonlar, Avrupa’nın farklı bölgelerine verilen destekler, jüri üyesi gazeteciler tarafından dikkatlice kontrol edildi ve takdir anlamında ManBest, CompanyBest, EcoBest, DesignBest, TechnoBest, SafetyBest, SmartBest ve SportBest kategorilerinde en öne çıkanlara ayrıca sekiz ödül ayrıldı.

2020 yılı içindeki başarılı yükselişlerine göre; Volkswagen Grubu CEO’su Herbert Diess "En İyi Yönetici", Skoda Auto "En İyi Şirket", Honda-e "En Çevreci", Frank Stephenson "En İyi Tasarımcı", Renault E-Tech "En İyi Teknoloji", Toyota orta hava yastığı "En İyi Güvenlik", Land Rover Pivi Pro "En Zekice Sistem" ve Mercedes AMG F1 takımının patronu Torger Christian "Toto" Wolff da "En İyi Spor İnsanı" ünvanlarına oy birliğiyle layık görüldü.

2021 başlarında yapılacak AutoBest ödül töreninde ayrıca, devrim niteliğinde modern bir mobilite çözümü olan, çok uygun fiyat ve kiralama fikirleriyle sunulan, mini elektrikli yeni nesil Citroen Ami için "Bir Yıldız Doğuyor" özel kutlaması da yapılacak.