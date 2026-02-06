'En iyilerin en iyisi' seçildi

Klasik otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The Peninsula Classics Best of the Best Award, zamansız bir efsaneyi taçlandırdı. 1938 model Alfa Romeo 8C 2900B, dünyanın en seçkin klasik otomobilleri arasından sıyrılarak “en iyilerin en iyisi” unvanının sahibi oldu.

Klasik otomobil dünya­sındaki koleksiyoner­lik ve yatırım iştahı hız kesmeden büyürken, her hafta yeni bir müze açılıyor, her haf­ta bir başka nadide otomobil milyon dolarlık koleksiyonla­ra katılıyor. Bu küresel tutku­nun merkezinde yer alan mar­kalardan biri de İtalyan este­tiğinin zirvesini temsil eden Alfa Romeo.

Bu yıl klasik otomobil dünya­sının en prestijli ödüllerinden biri olan The Peninsula Classi­cs Best of the Best Award’a (en iyilerin en iyisi ödülü) , 1938 model Alfa Romeo 8C 2900B layık görüldü.

Ödül töreni, Paris’in simge mekânlarından The Peninsu­la Paris’in görkemli atmosfe­rinde düzenlendi. Oscar ödül­lü oyuncu Nicole Kidman’ın da aralarında bulunduğu seç­kin davetlilerin katıldığı ge­cede ödül, The Peninsula Ho­tel tarafından takdim edil­di. Her yıl bir önceki sezonun en saygın concours d’elegan­ce organizasyonlarında “Best of Show” seçilen araçlar ara­sından titizlikle yapılan de­ğerlendirmeyle belirlenen bu ödül için 1938 Alfa Romeo 8C 2900B, 2025 Amelia Island Concours d’Elegance’ta kazan­dığı büyük ödül sayesinde fina­le kalmıştı. Araç, 26 Ocak 2026 tarihinde bu zaferle otomotiv tarihindeki efsanevi yerini bir kez daha tescilledi.

İtalyan otomobil sanatının altın çağı

1937 yılında tanıtılan Alfa Romeo 8C 2900B, savaş önce­si dönemin hem en hızlı hem de en sofistike İtalyan otomobil­lerinden biri olarak kabul edili­yor. Çoğu örneği Touring karo­seriyle üretilmiş olsa da, ödüle layık görülen bu özel otomobil farklı ve benzersiz bir geçmi­şe sahip.

Aracın ilk sahibi, 1950 yılın­da Formula 1 tarihinin ilk resmi dünya şampiyonu olacak olan Giuseppe “Nino” Farina. Fari­na, ailesinin İtal­yan otomotiv tasarımındaki köklü mirasını yansıtmak ama­cıyla otomobile özel bir gövde sipariş etti. Böylece ortaya, Ni­no Farina’nın 1906 yılında ku­rulan aile şirketi Stabilimenti Farina tarafından karoseri üre­tilen tek 8C 2900B çıktı. Tasa­rım sürecinde otomotiv dün­yasının efsane isimlerinden Battista “Pinin” Farina da stil tasarımına katkıda bulundu.

Titiz restorasyon, kusursuz miras

Araç satın alındığında kıs­men restore edilmiş durum­daydı. Kapsamlı ve detay odaklı restorasyon süreci 1995 yılın­da tamamlandı. Aynı yıl Pebb­le Beach Concours d’Elegan­ce’ta sergilenen otomobil, bir yıl sonra Avrupa’ya gönderile­rek birçok seçkin concours or­ganizasyonunda boy gösterdi.

Ayrıca Monte-Carlo Rall­y’ye katılan araç, Hotel de Pa­ris önünde düzenlenen Parade of Elegance’ı kazanarak zara­fetini yarış pistlerinin ötesin­de de kanıtladı.

Otomobilin sahibi The Kel­ler Collection adına ödülü tes­lim alan Deborah Keller, tören­de yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“The Peninsula Classics Best of the Best Award’ı kabul etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu eşsiz oto­mobil, İtalyan otomotiv tasa­rımı ve işçiliğinin altın çağını temsil ediyor. Her gördüğüm­de, bu tür otomobillerin neden korunması ve kutlanması ge­rektiğini bana yeniden hatır­latıyor.”

Seçkin rakipler efsanevi jüri

Bu yıl ödül için yarışan diğer finalistler arasında otomotiv tarihine damga vurmuş başka modeller de yer aldı:

* 1934 Alfa Romeo Tipo B

* 1954 Ferrari 375 MM

* 1996 Ferrari F50 GT

* 1936 Mercedes-Benz 500K Spezial Roadster

* 1926 Rolls-Royce Phantom I

* 1951 Bentley Mark VI Cresta II

2025 jürisinde ise otomotiv dünyasının en saygın isimle­ri vardı: Efsanevi otomobil tasarımcısı Gordon Murray, Henry Ford III, İtalyan ta­sarımcı Fabio Filippini, televizyon dünyasının ün­lü otomobil tutkunu Jay Leno ve uluslararası kraliyet ailele­rinden önemli koleksiyonerler.

Saat dünyasında yeni cazibe: Taş kadranlar yükseliyor

Lüks saat piyasasında taş kadranlara yö­nelik eğilim, yalnızca estetik bir tercih değil; aynı zamanda zanaat, mühendislik ve nadirlik üzerine kurulu yeni bir değer anlayı­şını da temsil ediyor.

Geçtiğimiz hafta dünyanın en eski saat üreticilerinden biri olarak kabul edilen, kök­leri 1737’ye uzanan Lavre Leuba’nın model­lerini incelerken taş kadranların neden bu kadar dikkat çektiği bir kez daha netleşti. Sa­at dünyası giderek büyük gruplardan ziyade bağımsız markalara doğru kayarken, üretici­ler de kendilerini ayrıştıracak benzersiz mal­zemeler arıyor. Doğada sınırlı bulunan ma­teryalleri tedarik etmek, bunları işlemek ve milimetrik hassasiyetle kadran haline getir­mek başlı başına bir sanat olarak görülüyor.

Bu trendin öncülerinden olan markalar, meteor taşı, kaplan gözü, mermer ve benzeri doğal taşları kadranlarında kullanarak hem görsel hem de teknik anlamda fark yaratıyor. Madenlerden çıkarılan kıymetli taşlar ya da uzaydan dünyaya ulaşan meteor parçaları, saat tutkunlarına bileklerinde benzersiz bir doğa parçası taşıma hissi sunuyor.

Sektörün en köklü isimlerinden Rolex’in de uzun süredir taş kadranlara yer vermesi bu eğilimin kalıcılığını gösteriyor. Özellik­le GMT modellerinde kullanılan meteor taşı kadranlar, koleksiyonerlerin ve saat meraklı­larının her zaman ilgisini çekmeyi başarıyor.

Bunun yanı sıra küçük üretim yapan ba­ğımsız markalar da bu akıma hızla adapte ol­du. Dennison, Baltic ve benzeri pek çok mar­ka, sınırlı sayıda üretilen taş kadranlı model­leriyle dikkat çekiyor. Bu markalar için taş kadranlar, yalnızca bir tasarım unsuru değil; aynı zamanda kimliklerini güçlendiren ayırt edici bir imza haline gelmiş durumda.

Piyasanın bu yönde evrilmesi, önümüzdeki dönemde taş kadranların daha da çeşitlene­ceğine işaret ediyor. Koleksiyonerler ve me­raklılar ise şimdiden saatlerdeki yeni trend­lerin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

Türk sosyetesi Ice Moritz’i sevdi

Dünyanın en önemli kla­sik otomobillerinin buz üstündeki şöleni olarak ka­bul edilen ve 2019 yılından bu yana gelişerek devam eden Ice Moritz’e dört yıl önce ilk kez gittiğimde bu etkinlikten çok az sayıda Türk haberdar­dı. Bu yıl ise İsviçre’nin Saint Moritz Gölü Türklerin ade­ta çekim merkezi oldu. Tür­kiye’den çok sayıda otomobil sever ya da gezgin bu seneki etkinlikte yer aldı.

Otomobillerin güzellik ya­rışması olarak adlandır Con­cours Elegance’dan fark­lı olarak buz üstünde klasik otomobillerin ve süper spor arabaların balesi olarak ad­landırılan Ice Moritz’de değe­ri 10 milyon euro’lara ulaşan klasik otomobiller, katılım­cılara benzersiz anlar yaşat­tı. Klasiklerin egzoz sesleri­ni duymak, çivili lastiklerine dokunmak gerçekten eşsizdi. Bu yılın güzelleri 1976 Lancia Stratos, Maserati 4CLT, Ja­guar XJ220, Ferrari 750 Mon­za, 1955 Barchetta gibi müthiş otomobiller olurken en güzel ses ödülünü ise 1965 Pontiac Vivant aldı.

Bu otomobilleri en büyük artısı müzede sergilenmek yerine kullanılıyor olmaları. Etkinliğe son iki yıldır IWC yerine Richard Millle spon­sorluk yapıyor. Loro Piano da eşsiz bir destekle organi­zasyondaki yerini aldı. İsviç­re Hava Kuvvetleri’nin göste­risi de festivale ayrı bir renk kattı. Festivalin 2027 yılı için rezervasyon listeleri ise şim­diden yapılmaya başlanmış durumda.