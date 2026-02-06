'En iyilerin en iyisi' seçildi
Klasik otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The Peninsula Classics Best of the Best Award, zamansız bir efsaneyi taçlandırdı. 1938 model Alfa Romeo 8C 2900B, dünyanın en seçkin klasik otomobilleri arasından sıyrılarak “en iyilerin en iyisi” unvanının sahibi oldu.
Klasik otomobil dünyasındaki koleksiyonerlik ve yatırım iştahı hız kesmeden büyürken, her hafta yeni bir müze açılıyor, her hafta bir başka nadide otomobil milyon dolarlık koleksiyonlara katılıyor. Bu küresel tutkunun merkezinde yer alan markalardan biri de İtalyan estetiğinin zirvesini temsil eden Alfa Romeo.
Bu yıl klasik otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan The Peninsula Classics Best of the Best Award’a (en iyilerin en iyisi ödülü) , 1938 model Alfa Romeo 8C 2900B layık görüldü.
Ödül töreni, Paris’in simge mekânlarından The Peninsula Paris’in görkemli atmosferinde düzenlendi. Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman’ın da aralarında bulunduğu seçkin davetlilerin katıldığı gecede ödül, The Peninsula Hotel tarafından takdim edildi. Her yıl bir önceki sezonun en saygın concours d’elegance organizasyonlarında “Best of Show” seçilen araçlar arasından titizlikle yapılan değerlendirmeyle belirlenen bu ödül için 1938 Alfa Romeo 8C 2900B, 2025 Amelia Island Concours d’Elegance’ta kazandığı büyük ödül sayesinde finale kalmıştı. Araç, 26 Ocak 2026 tarihinde bu zaferle otomotiv tarihindeki efsanevi yerini bir kez daha tescilledi.
İtalyan otomobil sanatının altın çağı
1937 yılında tanıtılan Alfa Romeo 8C 2900B, savaş öncesi dönemin hem en hızlı hem de en sofistike İtalyan otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor. Çoğu örneği Touring karoseriyle üretilmiş olsa da, ödüle layık görülen bu özel otomobil farklı ve benzersiz bir geçmişe sahip.
Aracın ilk sahibi, 1950 yılında Formula 1 tarihinin ilk resmi dünya şampiyonu olacak olan Giuseppe “Nino” Farina. Farina, ailesinin İtalyan otomotiv tasarımındaki köklü mirasını yansıtmak amacıyla otomobile özel bir gövde sipariş etti. Böylece ortaya, Nino Farina’nın 1906 yılında kurulan aile şirketi Stabilimenti Farina tarafından karoseri üretilen tek 8C 2900B çıktı. Tasarım sürecinde otomotiv dünyasının efsane isimlerinden Battista “Pinin” Farina da stil tasarımına katkıda bulundu.
Titiz restorasyon, kusursuz miras
Araç satın alındığında kısmen restore edilmiş durumdaydı. Kapsamlı ve detay odaklı restorasyon süreci 1995 yılında tamamlandı. Aynı yıl Pebble Beach Concours d’Elegance’ta sergilenen otomobil, bir yıl sonra Avrupa’ya gönderilerek birçok seçkin concours organizasyonunda boy gösterdi.
Ayrıca Monte-Carlo Rally’ye katılan araç, Hotel de Paris önünde düzenlenen Parade of Elegance’ı kazanarak zarafetini yarış pistlerinin ötesinde de kanıtladı.
Otomobilin sahibi The Keller Collection adına ödülü teslim alan Deborah Keller, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“The Peninsula Classics Best of the Best Award’ı kabul etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu eşsiz otomobil, İtalyan otomotiv tasarımı ve işçiliğinin altın çağını temsil ediyor. Her gördüğümde, bu tür otomobillerin neden korunması ve kutlanması gerektiğini bana yeniden hatırlatıyor.”
Seçkin rakipler efsanevi jüri
Bu yıl ödül için yarışan diğer finalistler arasında otomotiv tarihine damga vurmuş başka modeller de yer aldı:
* 1934 Alfa Romeo Tipo B
* 1954 Ferrari 375 MM
* 1996 Ferrari F50 GT
* 1936 Mercedes-Benz 500K Spezial Roadster
* 1926 Rolls-Royce Phantom I
* 1951 Bentley Mark VI Cresta II
2025 jürisinde ise otomotiv dünyasının en saygın isimleri vardı: Efsanevi otomobil tasarımcısı Gordon Murray, Henry Ford III, İtalyan tasarımcı Fabio Filippini, televizyon dünyasının ünlü otomobil tutkunu Jay Leno ve uluslararası kraliyet ailelerinden önemli koleksiyonerler.
Saat dünyasında yeni cazibe: Taş kadranlar yükseliyor
Lüks saat piyasasında taş kadranlara yönelik eğilim, yalnızca estetik bir tercih değil; aynı zamanda zanaat, mühendislik ve nadirlik üzerine kurulu yeni bir değer anlayışını da temsil ediyor.
Geçtiğimiz hafta dünyanın en eski saat üreticilerinden biri olarak kabul edilen, kökleri 1737’ye uzanan Lavre Leuba’nın modellerini incelerken taş kadranların neden bu kadar dikkat çektiği bir kez daha netleşti. Saat dünyası giderek büyük gruplardan ziyade bağımsız markalara doğru kayarken, üreticiler de kendilerini ayrıştıracak benzersiz malzemeler arıyor. Doğada sınırlı bulunan materyalleri tedarik etmek, bunları işlemek ve milimetrik hassasiyetle kadran haline getirmek başlı başına bir sanat olarak görülüyor.
Bu trendin öncülerinden olan markalar, meteor taşı, kaplan gözü, mermer ve benzeri doğal taşları kadranlarında kullanarak hem görsel hem de teknik anlamda fark yaratıyor. Madenlerden çıkarılan kıymetli taşlar ya da uzaydan dünyaya ulaşan meteor parçaları, saat tutkunlarına bileklerinde benzersiz bir doğa parçası taşıma hissi sunuyor.
Sektörün en köklü isimlerinden Rolex’in de uzun süredir taş kadranlara yer vermesi bu eğilimin kalıcılığını gösteriyor. Özellikle GMT modellerinde kullanılan meteor taşı kadranlar, koleksiyonerlerin ve saat meraklılarının her zaman ilgisini çekmeyi başarıyor.
Bunun yanı sıra küçük üretim yapan bağımsız markalar da bu akıma hızla adapte oldu. Dennison, Baltic ve benzeri pek çok marka, sınırlı sayıda üretilen taş kadranlı modelleriyle dikkat çekiyor. Bu markalar için taş kadranlar, yalnızca bir tasarım unsuru değil; aynı zamanda kimliklerini güçlendiren ayırt edici bir imza haline gelmiş durumda.
Piyasanın bu yönde evrilmesi, önümüzdeki dönemde taş kadranların daha da çeşitleneceğine işaret ediyor. Koleksiyonerler ve meraklılar ise şimdiden saatlerdeki yeni trendlerin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.
Türk sosyetesi Ice Moritz’i sevdi
Dünyanın en önemli klasik otomobillerinin buz üstündeki şöleni olarak kabul edilen ve 2019 yılından bu yana gelişerek devam eden Ice Moritz’e dört yıl önce ilk kez gittiğimde bu etkinlikten çok az sayıda Türk haberdardı. Bu yıl ise İsviçre’nin Saint Moritz Gölü Türklerin adeta çekim merkezi oldu. Türkiye’den çok sayıda otomobil sever ya da gezgin bu seneki etkinlikte yer aldı.
Otomobillerin güzellik yarışması olarak adlandır Concours Elegance’dan farklı olarak buz üstünde klasik otomobillerin ve süper spor arabaların balesi olarak adlandırılan Ice Moritz’de değeri 10 milyon euro’lara ulaşan klasik otomobiller, katılımcılara benzersiz anlar yaşattı. Klasiklerin egzoz seslerini duymak, çivili lastiklerine dokunmak gerçekten eşsizdi. Bu yılın güzelleri 1976 Lancia Stratos, Maserati 4CLT, Jaguar XJ220, Ferrari 750 Monza, 1955 Barchetta gibi müthiş otomobiller olurken en güzel ses ödülünü ise 1965 Pontiac Vivant aldı.
Bu otomobilleri en büyük artısı müzede sergilenmek yerine kullanılıyor olmaları. Etkinliğe son iki yıldır IWC yerine Richard Millle sponsorluk yapıyor. Loro Piano da eşsiz bir destekle organizasyondaki yerini aldı. İsviçre Hava Kuvvetleri’nin gösterisi de festivale ayrı bir renk kattı. Festivalin 2027 yılı için rezervasyon listeleri ise şimdiden yapılmaya başlanmış durumda.
|Borsa
|13.589,14
|-2,17 %
|Dolar
|43,6124
|0,18 %
|Euro
|51,4225
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1780
|0,00 %
|Altın (GR)
|6.685,55
|-0,70 %
|Altın (ONS)
|4.777,60
|-0,67 %
|Brent
|67,1900
|-0,27 %