En karanlık gecenin ardından gelen aydınlık…

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ekonomisinin en önemli sermayesinin ‘’güven’’ olduğunu vurguluyor, yeni ekonomi yönetiminin serbest piyasayla uyuşmayan konulardan uzaklaşacağına dair ‘’olumlu’’ beklentisini ortaya koyuyor.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık günü DÜNYA’da yayınlanan “Güvenin adresi serbest piyasa ve hukuk” demeciyle daha aydınlık günlere dönüş de başlamış oldu. Genel Müdür Bali, bizim petrole ve yeterli tasarrufa sahip bir ülke olmadığımızın altını çizerek, güven için hukukun üstünlüğü ve güvene ihtiyacımız olduğunu belirtiyor, ben de buna tümüyle katılıyorum. Bali, Türkiye ekonomisinin en önemli sermayesinin ‘’güven’’ olduğunu vurgulayarak, yeni ekonomi yönetiminin serbest piyasayla uyuşmayan konulardan uzaklaşacağına dair ‘’olumlu’’ beklentisini ortaya koyuyor.

21 Aralık gecesinden sonra gün be gün aydınlığın artacağı bilinciyle, tüm toplum kesimlerinin ‘’olumlu’’ bakış açısı ile iyimserliği artırıcı girişimlerde bulunmalarını diliyorum. Bu dönemde 2 yeni bakanın ağzından sözel olarak gündeme gelen hukuk ve yapısal reform söyleminin siyasetin bütün taraflarının katılmasıyla sağlıklı bir şekilde hazırlanıp hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Reformların başlaması ile bir yandan toplumun üreten kesimlerinin güveninin artarak yatırımlara yöneleceğini ve üretimi/ istihdamı artıracağını umuyorum.

Hukuk reformunun gerçekleşmesine bağlı olarak dünya genelinde Türkiye’ye dönük güvenin artacağına ve yabancı sermaye girişi ile tasarruf eksikliğimizi kapatacak bir olanağın doğacağını biliyorum. Unutmayalım ki, son 20 yıl içerisinde ülkemize doğrudan yabancı sermaye girişinin yılda 20 milyar doların üzerine olduğu dönemlere tanık olduk.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin ‘’sağduyunun sesi‘’ olarak vurguladığı gibi hukuku üstün kılmak ve güven artırmak yolundaki adımların desteklenmesi, aksine girişimlere karşı çıkılması gerekiyor.

Ortaya koyduğum bu senaryoyu “pollyannacılık” olarak değil gerçekçiliğin gereği olarak görüp, siyasi karar organının da bu yönde hareket etmesini beklememiz gerekiyor.

GÜNÜN NOTU:

Afrika’nın en yoksul ülkelerinden biri olan Malawi 2020’de “hukuk devleti” uygulamasıyla, The Economist dergisince “dünyada yılın ülkesi” olarak ilan edildi.