En kolay taklit, en zor tahlil edilen tek gıda maddesi: Bal

- Özen Altıparmak: Bal rekoltesi son 40 yılın en düşük düzeyinde

Arılar, yeryüzünün en eski sakinlerinden. Yapılan araştırmalara göre en az 300 bin yıldır varlar, besinlerini elde etmek amacıyla çiçekten çiçeğe konuyor, bal yapıyorlar. Arılar, aynı zamanda bitkilerdeki tozlaşmaya da aracılık ediyor, rüzgâr ve kuşlarla birlikte bu konuda rol oynuyorlar. Aslında bitkilerin üremesindeki en önemli yükü, arılar üstleniyor. Faaliyetleri, insanlar tarafından en sık tüketilen besinlerin yüzde 70’inin üretilmesini sağlıyor. Yok olmaları durumunda bitkilerin tozlaşmasında yüzde 80’e kadar azalma olacağı tahmin ediliyor. Bu da çiçekli bitkiler (meyve, sebze vb.) başta olmak üzere pek çok flora üyesinin soylarının hızla tükeneceğini gösteriyor.

İklim değişikliği, zirai ilaçlamalar gibi nedenlerle arılar tehlike altında. Bir de orman yangınları. Geçen yıl yaşanan yangınlar çam balı üretimine ciddi bir darbe vurdu. Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle son birkaç yıldır zaten düşük olan çam balı rekoltesi, yangınların ardından daha da azaldı. Yalnız çam balı değil, diğerlerinin üretiminde de düşüş söz konusu.

Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak 2020 ve 2021 yılları bal rekoltesinin son 40 yılın en düşük düzeyinde olduğunu söylüyor. Özen Bey, “ancak, bal kıtlığı olmasına rağmen, piyasada bal hiçbir zaman yok olmadı. Çünkü, dünyada en kolay taklit edilen, en zor tahlil edilen tek gıda maddesi baldır. Tüketim, talep söz konusu olunca sahte bal üreticileri sahneye çıkıyor. Balın olmadığı dönemler, rafların bal kavanozlarıyla en dolu olduğu zamanlar oluyor. Tıpkı bu seneki gibi” diyor.

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- Çikolatada favorimiz ne bitter ne beyaz; sütlü olanı!

Çikolata sadece bayramların değil gündelik hayatın da vazgeçilmez lezzetlerinden… Kahve Dünyası “Çikolatayı ne kadar tüketiyoruz? Ne zaman çikolata yemeye ihtiyaç duyuyoruz? En çok hangi çeşidini tercih ediyoruz?” gibi sorulara yanıt bulmak için bir araştırma yaptı. Araştırmaya katılanların yüzde 65’i her zaman çikolata yediğini, yüzde 99,5’i ise çikolata yemenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

“Hangi tür çikolatayı tercih ediyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53,73’ü sütlü çikolata yanıtı verirken; yüzde 31,54 bitter, yüzde 10,1’u ise beyaz çikolatayı tercih ettiğini ifade etti.

- TAV Bodrum Primeclass özel yolcu salonunda Devrim Erbil sergisi

TAV İşletme Hizmetleri, yakın zamanda yenilediği Bodrum Primeclass özel yolcu salonunda misafirlerini sanatla buluşturuyor. Bodrum Primeclass Lounge’da resim sanatımızın önemli isimlerinden Devrim Erbil ile gerçekleştirilen işbirliği sonucunda, sanatçının daha önce görücüye çıkmamış eserleri sergilenecek. Erbil’in eserlerini daha sonra New York ve Paris’teki Primeclass özel yolcu salonlarında da sergilenmeye başlanacak.

- Enka Sanat’ta “Metin Akpınar ile Muhabbet” ve “Bulutsuzluk Özlemi” konseri

ENKA Sanat, 27 Haziran Pazartesi izleyicileri Metin Akpınar ile buluşturuyor. Moderatörlüğünü Zeynep Miraç’ın yaptığı Metin Akpınar ile Muhabbet’te, usta oyuncu mizahtan siyasete, müzikten yemeğe, umuttan aşka kadar birçok konuda seyircileriyle sohbet edecek. 1 Temmuz Cuma akşamı ise temeli Nejat Yavaşoğulları tarafından atılan Bulutsuzluk Özlemi, sevilen şarkılarını hayranlarıyla bir arada söylemek için sahne alacak.

- Tema’sı, “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” oldu

Bu yıl 7. kez düzenlenecek Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvuru süreci başladı. Teması “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Genç Kadınlar” olarak belirlenen yarışma, “Başrolde İlk Kez… Hayattaki rollerine kendileri karar vermek isteyen tüm kadınlar için şimdi başrolde olma zamanı!” sloganı ile gerçekleştirilecek. Toplumsal konuları sanatın gücüyle ve yaratıcı bakış açısı ile buluşturan Kısa Film Yarışması’na başvurular 18 Kasım tarihine kadar yapılabilecek.

- İyilik İçin Sanat Derneği “Sanat Buluşmaları”nın son durağı, sanatçı Jackie Arditty’ydi

İyilik İçin Sanat Derneği üyelerinin her hafta düzenledikleri “Sanat Buluşmaları”nın 358’inci durağı, ressam ve heykeltraş Jackie Arditty oldu. İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, dernek üyeleri ve sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilen sanat buluşmasında, Jackie Arditty’den hikâyesi ve eserleri hakkında bilgi alındı.

- Türk Telekom Lounge, Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı

Türk Telekom ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi’nde, tüm ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmelerini amaçlayan ve yapının ruhuna uygun şekilde özel olarak tasarlanan Türk Telekom Lounge alanını hizmete sundu. Lounge alanında Türk Telekom’un dijital okuma platformu e-dergi, dijital müzik platformu Muud ve dijital televizyon platformu Tivibu’yu deneyimlenebilecek ziyaretçiler, Tivibu aracılığıyla sunulacak özel içerikler ile AKM programları ve çeşitli kültür sanat etkinlikleri hakkında da bilgi alabilecekler.