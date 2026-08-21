En kötüsü geride mi kaldı?

Piyasalarda bü­yük sıkışmaların sonlarına doğru ya­şanan süreç, herke­sin kendine bir baro­metre tayin ettiği ve sonucu diğerlerin­den önce tahmin et­me çabasının kaçı­nılmaz yanılsamala­rının gözlendiği bir dönemdir.

ABD pi­yasaları uzun zamandan bu yana tarihi zirve seviyeleri yenileyerek, ivmesi azalsa da devam eden bir boğa piyasa­sının içinde. Yakın zamanda sona erecek olan bilanço se­zonunda şirketler tarafından açıklanan kar rakamları ana­list beklentilerinin üzerinde kalmakla beraber, piyasa ne­den yeteri kadar tepki verme­di ve daha çok rekor kırmadı şeklinde özetlenebilecek bir reaksiyon var.

Yüksek tek­noloji üreten ve genel olarak muhteşem yedili olarak anı­lan şirketlere yakın zaman­da halka arz edilen SpaceX ve yapay zeka yazılımında çığır açan buluşlara imza atan Ant­rophic gibi yenilerinin eklen­mesi ile ralli ana hatlarıyla devam ediyor. Yapay zekanın katkısıyla otomasyon şirket­lere yeni bir iş modeli kazan­dıracak, ilk planda buradan kaynaklanacak verimlilik ar­tışı kadar, bu işletim sistem­lerinin gereksinimlerini kar­şılayacak altyapı çalışmaları da kendi ekosistemini yara­tıyor.

Enerji santralleri, ya­rı iletkenlere artan talep, si­ber güvenlik yazılımları, elde edilen verilerin depolanması için şart olan donanım vb gibi örnekler çoğaltılabilir. Dola­yısıyla konvansiyonel üretim modeline görece yeni tekno­lojileri işin odağında tutan sektör ve şirketler ön planda kalmaya ve daha iyi perfor­manslar sergilemeye devam edecek. Bu şirketlerin endeks ağırlıkları arttığı ölçüde de geri kalan kısmın hareketle­rinin önemi azalmakta.

Başta Ortadoğu olmak üze­re Avrupa ve Uzakdoğu’da da etkilerini hissettiren Hür­müz Boğazı gelişmeleri ile enerji fiyatları yüksek sey­rini korumakta. ABD Başka­nı Trump tarafından gelen açıklamalar artık İran tara­fından alay konusu haline gelmiş durumda.

İran’a karşı görülmemiş bir ekonomik sa­vaş başlatacağını dile getiren Trump’a inanmak güç. Yakın zamanda tamamlanan dünya kupasında İran kafilesine vi­ze verilmedi mesela, bunun ötesinde daha nasıl bir tecrit yapılabilir? İran’ın başta Çin olmak üzere Uzakdo­ğu ile enerji ticaretini tam olarak durdurma­sı mümkün değil, do­layısıyla petrol fiyat­larının savaş öncesi seviyelere inebilmesi için iki şeyden biri ge­rekiyor.

Ya Trump yö­netimi şu an kimsenin inanmadığı biçimde İran’a boyun eğdirecek ya da altı ay önceki savaşın başındaki iddialarını ve söy­lemlerini bir kenara bıraka­rak gönülsüz de olsa ateşkesi kabul edecek. Kasım ayında­ki ara seçimlere kadar bun­lardan birini muhakkak ye­rine getirmek zorunda. Pet­rol fiyatlarının kapsamlı bir anlaşmanın ıslak imzalarını görene kadar savaş öncesi se­viyelere gerilemesi çok zor, özellikle ilk varılan ve iki ay süreceği dile getirilen ateş­kesin bu kadar kolay çiğnen­mesinin ardından.

Dolayısıy­la enerji fiyatları üzerinden enflasyon tehdidi yılın ka­lan kısmında da başta Mer­kez Bankaları olmak üzere herkesin merceğinde olacak. Başta Güney Amerika’daki el nino kasırgası olmak üze­re küresel olarak yaşanan do­ğa olayları da gıda fiyatlarında yükselişin devam edebilece­ğine işaret etmekte. Yani gıda ve enerji hariç bırakıldığında ana trendlerde dezenflasyon sürüyor demenin pek anlamı kalmadı, zira gıda ve enerji ha­riç bırakılabilecek gibi değil.