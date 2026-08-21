En kötüsü geride mi kaldı?
Piyasalarda büyük sıkışmaların sonlarına doğru yaşanan süreç, herkesin kendine bir barometre tayin ettiği ve sonucu diğerlerinden önce tahmin etme çabasının kaçınılmaz yanılsamalarının gözlendiği bir dönemdir.
ABD piyasaları uzun zamandan bu yana tarihi zirve seviyeleri yenileyerek, ivmesi azalsa da devam eden bir boğa piyasasının içinde. Yakın zamanda sona erecek olan bilanço sezonunda şirketler tarafından açıklanan kar rakamları analist beklentilerinin üzerinde kalmakla beraber, piyasa neden yeteri kadar tepki vermedi ve daha çok rekor kırmadı şeklinde özetlenebilecek bir reaksiyon var.
Yüksek teknoloji üreten ve genel olarak muhteşem yedili olarak anılan şirketlere yakın zamanda halka arz edilen SpaceX ve yapay zeka yazılımında çığır açan buluşlara imza atan Antrophic gibi yenilerinin eklenmesi ile ralli ana hatlarıyla devam ediyor. Yapay zekanın katkısıyla otomasyon şirketlere yeni bir iş modeli kazandıracak, ilk planda buradan kaynaklanacak verimlilik artışı kadar, bu işletim sistemlerinin gereksinimlerini karşılayacak altyapı çalışmaları da kendi ekosistemini yaratıyor.
Enerji santralleri, yarı iletkenlere artan talep, siber güvenlik yazılımları, elde edilen verilerin depolanması için şart olan donanım vb gibi örnekler çoğaltılabilir. Dolayısıyla konvansiyonel üretim modeline görece yeni teknolojileri işin odağında tutan sektör ve şirketler ön planda kalmaya ve daha iyi performanslar sergilemeye devam edecek. Bu şirketlerin endeks ağırlıkları arttığı ölçüde de geri kalan kısmın hareketlerinin önemi azalmakta.
Başta Ortadoğu olmak üzere Avrupa ve Uzakdoğu’da da etkilerini hissettiren Hürmüz Boğazı gelişmeleri ile enerji fiyatları yüksek seyrini korumakta. ABD Başkanı Trump tarafından gelen açıklamalar artık İran tarafından alay konusu haline gelmiş durumda.
İran’a karşı görülmemiş bir ekonomik savaş başlatacağını dile getiren Trump’a inanmak güç. Yakın zamanda tamamlanan dünya kupasında İran kafilesine vize verilmedi mesela, bunun ötesinde daha nasıl bir tecrit yapılabilir? İran’ın başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ile enerji ticaretini tam olarak durdurması mümkün değil, dolayısıyla petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere inebilmesi için iki şeyden biri gerekiyor.
Ya Trump yönetimi şu an kimsenin inanmadığı biçimde İran’a boyun eğdirecek ya da altı ay önceki savaşın başındaki iddialarını ve söylemlerini bir kenara bırakarak gönülsüz de olsa ateşkesi kabul edecek. Kasım ayındaki ara seçimlere kadar bunlardan birini muhakkak yerine getirmek zorunda. Petrol fiyatlarının kapsamlı bir anlaşmanın ıslak imzalarını görene kadar savaş öncesi seviyelere gerilemesi çok zor, özellikle ilk varılan ve iki ay süreceği dile getirilen ateşkesin bu kadar kolay çiğnenmesinin ardından.
Dolayısıyla enerji fiyatları üzerinden enflasyon tehdidi yılın kalan kısmında da başta Merkez Bankaları olmak üzere herkesin merceğinde olacak. Başta Güney Amerika’daki el nino kasırgası olmak üzere küresel olarak yaşanan doğa olayları da gıda fiyatlarında yükselişin devam edebileceğine işaret etmekte. Yani gıda ve enerji hariç bırakıldığında ana trendlerde dezenflasyon sürüyor demenin pek anlamı kalmadı, zira gıda ve enerji hariç bırakılabilecek gibi değil.
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