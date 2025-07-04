En riskli 4 Temmuz
Hükmedilemez Doğu Roma’nın Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden sonra dünya devletleri bir yol ayrımındaydı. İmparatorluklar, kendilerini ayakta tutabilecek yeni arayışlara ve keşiflere odaklanmak zorunda kalmış, sadece Ege’nin değil Doğu Akdeniz’in de Osmanlı hükümdarlığına girmeye başlaması ile ticaret yollarını tamamen kaybetme riski ile yüz yüze kalmışlardı.
Koloni devletlerin hızla ortaya çıkacağı Gerçek Avrupa kolonizasyonu, Christopher Columbus’un 1492 yılında Uzakdoğu’ya yeni ticaret rotaları bulmak için İspanya’nın ana desteği ile batıya doğru çıktığı keşif gezisinde kazara Amerika Kıtası’nı keşfetmesiyle başlamıştı. Başta Britanya olmak üzere neredeyse tüm kıta Avrupası, hızla yeni kıtada hükümdarlık mücadelesine girişmişti.
Uzun yıllar süren savaşlar sonunda neredeyse 300 yıl sonra 4 Temmuz 1776’da Kıta Kongresi tarafından kabul edilen Bağımsızlık Bildirgesi’ni yayınlayan 13 Amerikan kolonisi, Büyük Britanya ile olan siyasi bağlarını tamamen koparacaktı. Bildirge, sömürgecilerin bağımsızlık arayışına da bir çare bulmuştu. Devam eden yıllarda yaşanacak Amerikan Devrimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın sonucunda bugünkü Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulması ile sonuçlanacaktı.
ABD, 1783’te Paris Antlaşması ile Britanya ve dünya ulusları tarafından tanındıktan sonra hızla tüm endüstriyel devrimler dahil gelişmeye açık bir toplumun ihtiyaç duyduğu bütün olanaklara hızla sahip olacaktı. Amerika, eşsiz demokrasi ve haklar temelli ulusal antlaşmasını ikinci dünya savaşı ve sonrasındaki yıllarda tamamlayacak ve artık sarsılmaz bir süper güç haline gelecekti. Bu süper güç, dünyaya Sovyetler’in tam karşısında demokrasi ihraç eden bir ‘pazarlama mucizesi’ydi aynı zamanda.
ABD Başkanları artık krallar kadar kudretliydi hatta kralların kralıydılar. İkinci dünya savaşında toplumsal maddi kalkınmanın tadı da alınmıştı. Askeri endüstriyel kompleks ne zaman ihtiyaç duysa Amerika milyarca hatta şu sıralarda trilyonlarca doları bu kompleksin damarlarına aktarmak zorundaydı. 4 Temmuz, dünya pazarlarına güç veren bir yıl dönümüydü artık. 50 eyaleti temsil eden ABD bayrağı, birliğin, bütünlüğün ve yenilmezliğin sembolüydü. Kaptan Amerika ve arkadaşları hep hazırdı.
Nereden nereye
Bugüne geldiğimizde ikinci döneminde çok daha muktedir olan Donald Trump, güç kaybettiğini ve etkinliğini yitirdiğini düşündüğü “Büyük Amerika” rüyasını artık gerçekleştirmek düşüncesinde.
Donald Trump’ın kendisi de Amerikan Devrimi sonrası 1885 yılında henüz on altı yaşındayken Amerika’ya göç eden Alman kökenli büyük dedesi Frederick Trump da Amerikan mucizesini gerçekleştirmiş muazzam bir örnek aynı zamanda.
Son aylarda dünyayı hallaç pamuğu gibi atıp Amerika’nın âli çıkarları doğrultusunda yeniden sahalara dönmesini sağlayan bir ikon olmasının yanında iç siyasete de ilgisini kaybetmeyen bir politik deha.
Donald Trump, bu aralar New York Belediye Başkanlığı seçimleri ile yakından ilgileniyor. Trump, Türkiye ile de yoğun ilişki ağı olan Brooklyn Belediye başkanlığından New York’a uzanan başarı hikayesi ile göz dolduran mevcut belediye başkanı Eric Adams’ın ABD Başkanlık seçimlerinden hemen önce yaşadığı sorunları göreve gelmesinden hemen sonra yargıya direkt müdahaleler ile çözmüştü. Ve halen kendisine bağlılığını dile getiren Eric Adams’ın da büyük destekçisi.
Ancak New York’un değişen sosyolojik yapısı, kurtarılmış bölgeye dönüşme eğilimi ve aklı selimden yana sürpriz yapacak gibi görünüyor. Trump gibi göçmen bir aileden gelen Uganda doğumlu, Hint kökenli Zohran Kwame Mamdani, büyük bir sürpriz yaparak New York Belediye Başkan adayı oldu.
Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimlerde, Mamdani oyların yüzde 56’sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Tüm dünyanın bir anda tanıdığı ve 2018 yılında ABD vatandaşı olan Mamdani eğer New York Belediye Başkanlığı seçimini kazanırsa Trump’ın da kendisini sınır dışı etme ve yargılama tehdidi ile karşı karşıya. Bu sıralar dünya da çok moda olduğu için olmaz diyemeyiz.
Sosyalist Zohan Mamdani, Amerikan müesses nizamı ile mücadele ederken aynı anda müesses nizamın çok da ikna olmadığı Trump’la da mücadele edecek gibi. İsmini bundan sonra çok daha fazla duyacağımız Mamdani, aslında müesses nizamın gururla ve onurla gelecek 4 Temmuzları kutlamasının da son dönem Amerikan mucizelerinden biri olarak en büyük güvencesi. En riskli 4 Temmuz’da geleceğin neler göstereceği ise tam bir muamma.