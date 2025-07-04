En riskli 4 Temmuz

Hükmedilemez Doğu Roma’nın Fatih Sultan Meh­met tarafından fet­hedilmesinden son­ra dünya devletleri bir yol ayrımınday­dı. İmparatorluklar, kendilerini ayakta tutabilecek yeni ara­yışlara ve keşiflere odaklanmak zorun­da kalmış, sadece Ege’nin de­ğil Doğu Akdeniz’in de Osmanlı hükümdarlığına girmeye başla­ması ile ticaret yollarını tama­men kaybetme riski ile yüz yü­ze kalmışlardı.

Koloni devletlerin hızla orta­ya çıkacağı Gerçek Avrupa ko­lonizasyonu, Christopher Co­lumbus’un 1492 yılında Uzak­doğu’ya yeni ticaret rotaları bulmak için İspanya’nın ana desteği ile batıya doğru çıktığı keşif gezisinde kazara Ameri­ka Kıtası’nı keşfetmesiyle baş­lamıştı. Başta Britanya olmak üzere neredeyse tüm kıta Avru­pası, hızla yeni kıtada hüküm­darlık mücadelesine girişmişti.

Uzun yıllar süren savaşlar so­nunda neredeyse 300 yıl sonra 4 Temmuz 1776’da Kıta Kong­resi tarafından kabul edilen Ba­ğımsızlık Bildirgesi’ni yayın­layan 13 Amerikan kolonisi, Büyük Britanya ile olan siyasi bağlarını tamamen koparacak­tı. Bildirge, sömürgecilerin ba­ğımsızlık arayışına da bir çare bulmuştu. Devam eden yıllar­da yaşanacak Amerikan Dev­rimi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın sonucunda bugün­kü Amerika Birleşik Devletle­ri’nin kurulması ile sonuçlana­caktı.

ABD, 1783’te Paris Antlaşma­sı ile Britanya ve dünya ulusla­rı tarafından tanındıktan sonra hızla tüm endüstriyel devrim­ler dahil gelişmeye açık bir top­lumun ihtiyaç duyduğu bütün olanaklara hızla sahip olacak­tı. Amerika, eşsiz demokrasi ve haklar temelli ulusal antlaşma­sını ikinci dünya savaşı ve son­rasındaki yıllarda tamamlaya­cak ve artık sarsılmaz bir süper güç haline gelecekti. Bu süper güç, dünyaya Sovyetler’in tam karşısında demokrasi ihraç eden bir ‘pazarlama mucizesi’y­di aynı zamanda.

ABD Başkan­ları artık krallar kadar kudret­liydi hatta kralların kralıydılar. İkinci dünya savaşında top­lumsal maddi kalkınmanın tadı da alınmıştı. Askeri endüstri­yel kompleks ne zaman ihtiyaç duysa Amerika milyarca hatta şu sıralarda trilyonlarca doları bu kompleksin damarlarına ak­tarmak zorundaydı. 4 Temmuz, dünya pazarlarına güç veren bir yıl dönümüydü artık. 50 eyaleti temsil eden ABD bayrağı, birli­ğin, bütünlüğün ve yenilmezli­ğin sembolüydü. Kaptan Ame­rika ve arkadaşları hep hazırdı.

Nereden nereye

Bugüne geldiğimizde ikinci döneminde çok daha muktedir olan Donald Trump, güç kay­bettiğini ve etkinliğini yitirdi­ğini düşündüğü “Büyük Ameri­ka” rüyasını artık gerçekleştir­mek düşüncesinde.

Donald Trump’ın kendi­si de Amerikan Devrimi son­rası 1885 yılında henüz on al­tı yaşındayken Amerika’ya göç eden Alman kökenli büyük de­desi Frederick Trump da Ame­rikan mucizesini gerçekleştir­miş muazzam bir örnek aynı zamanda.

Son aylarda dünyayı hallaç pamuğu gibi atıp Amerika’nın âli çıkarları doğrultusunda ye­niden sahalara dönmesini sağ­layan bir ikon olmasının yanın­da iç siyasete de ilgisini kaybet­meyen bir politik deha.

Donald Trump, bu aralar New York Belediye Başkanlı­ğı seçimleri ile yakından ilgi­leniyor. Trump, Türkiye ile de yoğun ilişki ağı olan Brooklyn Belediye başkanlığından New York’a uzanan başarı hikayesi ile göz dolduran mevcut beledi­ye başkanı Eric Adams’ın ABD Başkanlık seçimlerinden he­men önce yaşadığı sorunları gö­reve gelmesinden hemen sonra yargıya direkt müdahaleler ile çözmüştü. Ve halen kendisi­ne bağlılığını dile getiren Eric Adams’ın da büyük destekçisi.

Ancak New York’un değişen sosyolojik yapısı, kurtarılmış bölgeye dönüşme eğilimi ve aklı selimden yana sürpriz ya­pacak gibi görünüyor. Trump gibi göçmen bir aileden gelen Uganda doğumlu, Hint kökenli Zohran Kwame Mamdani, bü­yük bir sürpriz yaparak New York Belediye Başkan adayı ol­du.

Demokrat Parti içinde ya­pılan ön seçimlerde, Mamdani oyların yüzde 56’sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Va­lisi Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Tüm dünyanın bir anda tanıdığı ve 2018 yılında ABD vatandaşı olan Mamdani eğer New York Belediye Başkanlığı seçimini kazanırsa Trump’ın da kendi­sini sınır dışı etme ve yargıla­ma tehdidi ile karşı karşıya. Bu sıralar dünya da çok moda ol­duğu için olmaz diyemeyiz.

Sosyalist Zohan Mamdani, Amerikan müesses nizamı ile mücadele ederken aynı anda müesses nizamın çok da ikna olmadığı Trump’la da müca­dele edecek gibi. İsmini bun­dan sonra çok daha fazla du­yacağımız Mamdani, aslında müesses nizamın gururla ve onurla gelecek 4 Temmuzla­rı kutlamasının da son dönem Amerikan mucizelerinden biri olarak en büyük güvencesi. En riskli 4 Temmuz’da geleceğin neler göstereceği ise tam bir muamma.