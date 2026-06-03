En uzak yakın komşumuz
Belki de en uzak olan yakın komşumuz Kıbrıs bizim açımızdan. Hatta ismini bile doğru kullanmadığımız yakın komşumu z , bizim için Kıbrıs Rum Yönetimi, bütün dünya için Kıbrıs Cumhuriyeti…
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Temsilciler Meclisi’ndeki 56 sandalye için partiler son yılların en çekişmeli ve siyasi gerilimi en yüksek seçimlerinden birini geride bıraktı geçtiğimiz pazar günü. Önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak milletvekillerini seçmek üzere Rum kesiminde ve yurt dışında kurulan bin 217 sandıkta, 568 bin seçmen oy kullandı.
Kıbrıs Rum kesiminde yapılan seçim kampanyalarına hayat pahalılığı, göç, yolsuzluk ve “Kıbrıs sorunsalı” konusundaki tartışmalar damga vurdu. Parlamentodaki 56 sandalye için toplam 753 aday yarıştı.
Merkez sağ Demokratik Birlik Partisi (DISY), Kıbrıs parlamento seçimlerinde sol AKEL’in önünde birinciliği elde etti. Aşırı sağ ELAM tarihi bir atılım yaparak üçüncü sıraya yükselirken, yeni kurulan yolsuzluk karşıtı ALMA ve Fidias Panayiotou’nun Doğrudan Demokrasi partisi de barajı aştı.
Merkez sağ Demokratik Birlik Partisi, Güney Kıbrıs parlamento seçimlerinde oyların yüzde 27’sini alarak birinci sırayı elde etti ve mecliste 17 milletvekili kazandı. Sol parti AKEL’in oyların yüzde 23,9’unu alarak 16 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimlerde aşırı sağcı ELAM, oyların yüzde 10,9’unu alarak ve 8 milletvekili kazanarak, tarihi bir başarı elde etti. Merkez sağcı Demokrat Parti ise yüzde 10 oy alarak 8 sandalye ile dördüncü sırada yer aldı.
Güney Kıbrıs’ta yeni kurulan iki siyasi oluşum parlamentoya girmek için baraj olan yüzde 5’i geçti. Yolsuzluk karşıtı ALMA partisi oyların yüzde 5,8’ini alırken, Avrupa Parlamentosu Üyesi Fidias Panayiotou’nun Doğrudan Demokrasi partisi yüzde 5,4 oy alarak Temsilciler Meclisi’nde 4’er milletvekili çıkartmayı başardı.
Ada’da 1963 yılından beri Kıbrıs Türklerine ayrılan 24 sandalye, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kurumlarında temsil edilmediği için 80 sandalyeli Temsilciler Meclisi fiilen 56’a düşmüş oldu. Kıbrıs meclisindeki 56 milletvekilliği için 18 farklı partiden ve 9 bağımsız aday olmak üzere toplam 753 aday seçimlere girdi.
Başkanlık sistemi ile yönetilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde hükümetin doğrudan parlamento çoğunluğuna bağlı olmamasına rağmen, Temsilciler Meclisi, yasaların, reformların ve devlet bütçesinin onaylanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Seçimler, mevcut muhafazakâr sağ partili Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides hükümetinin gücünü ve özellikle ekonomi, göç, sosyal politika ve enerji konularındaki politikalarına da yön vermesi bekleniyor.
Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama
Kıbrıs adası açıklarında doğalgaz arama çalışmaları 2019 yılında krize dönüştü. Türkiye’nin Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Kıbrıs açıklarına göndermesi ve gemilere Kuzey Kıbrıs’ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramalarına başlaması, Kıbrıs Rum kesiminin yanı sıra Yunanistan, Avrupa Birliği, Mısır, İsrail ve ABD’nin tepkisiyle karşılaştı.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan, sondaj faaliyetlerinin “Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinin ihlâli olduğu”nu açıkladı. Avrupa Birliği (AB), Yunanistan ve Kıbrıs’a desteğini dile getirdi. AB Konseyi de yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği Kıbrıs’ın arkasındadır. Türkiye’yi AB üyesi ülkelerin egemenliğine saygılı olmaya çağırıyoruz” dedi.
63 yıldır bitmeyen sorun
Kıbrıs ada ülkesinde 1963 yılından beri, 63 yıldır bir türlü çözülemeyen sorunların son seçimlerde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarını yükselmeleriyle, “neredeyse imkânsız hale geldiği” yorumları yapılıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşe’nin çarşısından yürüyerek geçtiğimiz Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki pazar günü yapılan seçimlerin sonuçlarının 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisini bekleyip göreceğiz. Ancak, iki toplumlu Ada’da yarım yüzyıldır süren görüşmelerde çözüm her zamankinden çok daha uzak…
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