En uzak yakın komşumuz

Belki de en uzak olan yakın kom­şumuz Kıbrıs bizim açımız­dan. Hatta is­mini bile doğ­ru kullanma­dığımız yakın komşumu z , bizim için Kıbrıs Rum Yönetimi, bütün dünya için Kıbrıs Cumhuriyeti…

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Temsilciler Meclisi’ndeki 56 sandalye için partiler son yılla­rın en çekişmeli ve siyasi geri­limi en yüksek seçimlerinden birini geride bıraktı geçtiğimiz pazar günü. Önümüzdeki 5 yıl boyunca görev yapacak millet­vekillerini seçmek üzere Rum kesiminde ve yurt dışında ku­rulan bin 217 sandıkta, 568 bin seçmen oy kullandı.

Kıbrıs Rum kesiminde yapı­lan seçim kampanyalarına ha­yat pahalılığı, göç, yolsuzluk ve “Kıbrıs sorunsalı” konusun­daki tartışmalar damga vurdu. Parlamentodaki 56 sandalye için toplam 753 aday yarıştı.

Merkez sağ Demokratik Birlik Partisi (DISY), Kıb­rıs parlamento seçimlerin­de sol AKEL’in önünde bi­rinciliği elde etti. Aşırı sağ ELAM tarihi bir atılım yapa­rak üçüncü sıraya yükselir­ken, yeni kurulan yolsuzluk karşıtı ALMA ve Fidias Pa­nayiotou’nun Doğrudan De­mokrasi partisi de barajı aştı.

Merkez sağ Demokratik Bir­lik Partisi, Güney Kıbrıs par­lamento seçimlerinde oyla­rın yüzde 27’sini alarak birin­ci sırayı elde etti ve mecliste 17 milletvekili kazandı. Sol parti AKEL’in oyların yüzde 23,9’unu alarak 16 sandalye ile ikinci sırada yer aldı. Gü­ney Kıbrıs’ta yapılan seçim­lerde aşırı sağcı ELAM, oyla­rın yüzde 10,9’unu alarak ve 8 milletvekili kazanarak, tari­hi bir başarı elde etti. Merkez sağcı Demokrat Parti ise yüz­de 10 oy alarak 8 sandalye ile dördüncü sırada yer aldı.

Güney Kıbrıs’ta yeni ku­rulan iki siyasi oluşum par­lamentoya girmek için baraj olan yüzde 5’i geçti. Yolsuzluk karşıtı ALMA partisi oyların yüzde 5,8’ini alırken, Avrupa Parlamentosu Üyesi Fidias Pa­nayiotou’nun Doğrudan De­mokrasi partisi yüzde 5,4 oy alarak Temsilciler Meclisi’n­de 4’er milletvekili çıkartmayı başardı.

Ada’da 1963 yılından beri Kıbrıs Türklerine ayrılan 24 sandalye, “Kıbrıs Cumhuriye­ti” kurumlarında temsil edil­mediği için 80 sandalyeli Tem­silciler Meclisi fiilen 56’a düş­müş oldu. Kıbrıs meclisindeki 56 milletvekilliği için 18 farklı partiden ve 9 bağımsız aday ol­mak üzere toplam 753 aday se­çimlere girdi.

Başkanlık sistemi ile yöne­tilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nde hükümetin doğrudan parla­mento çoğunluğuna bağlı ol­mamasına rağmen, Temsil­ciler Meclisi, yasaların, re­formların ve devlet bütçesinin onaylanmasında çok önemli bir rol oynuyor. Seçimler, mev­cut muhafazakâr sağ partili Cumhurbaşkanı Nikos Chris­todoulides hükümetinin gücü­nü ve özellikle ekonomi, göç, sosyal politika ve enerji konu­larındaki politikalarına da yön vermesi bekleniyor.

Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama

Kıbrıs adası açıklarında do­ğalgaz arama çalışmaları 2019 yılında krize dönüştü. Türki­ye’nin Fatih ve Yavuz sondaj gemilerini Kıbrıs açıklarına göndermesi ve gemilere Ku­zey Kıbrıs’ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz aramala­rına başlaması, Kıbrıs Rum ke­siminin yanı sıra Yunanistan, Avrupa Birliği, Mısır, İsrail ve ABD’nin tepkisiyle karşılaştı.

Güney Kıbrıs Rum yöneti­mi ve Yunanistan, sondaj faali­yetlerinin “Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinin ihlâli ol­duğu”nu açıkladı. Avrupa Bir­liği (AB), Yunanistan ve Kıb­rıs’a desteğini dile getirdi. AB Konseyi de yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği Kıbrıs’ın arka­sındadır. Türkiye’yi AB üyesi ülkelerin egemenliğine saygılı olmaya çağırıyoruz” dedi.

63 yıldır bitmeyen sorun

Kıbrıs ada ülkesinde 1963 yılından beri, 63 yıldır bir tür­lü çözülemeyen sorunların son seçimlerde sağcı ve aşırı sağcı partilerin oylarını yükselme­leriyle, “neredeyse imkânsız hale geldiği” yorumları yapılı­yor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu­riyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşe’nin çarşısından yürü­yerek geçtiğimiz Kıbrıs Cum­huriyeti’ndeki pazar günü ya­pılan seçimlerin sonuçları­nın 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerine etkisini bekleyip göreceğiz. Ancak, iki toplum­lu Ada’da yarım yüzyıldır sü­ren görüşmelerde çözüm her zamankinden çok daha uzak…