En zoru: Ekonomide “seçme zorunluluğu” aşamasıdır…
Ekonomide, sorun yaratacak uygulamalar;
Ve/veya oluşan sorunu öteleyen uygulamalar;
Hem sorunu, hem de farklı sorunları “tohumlar”…
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Farklı sorunlar edinen ekonomilerde ise, “seçim” zorunluluğu doğar…
Çünkü bir sorunun çözümü için atılacak adım, diğer sorunun büyümesine yarar.
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Örneğin:
Enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomide…
İşsizlik de yüksekse…
Üstüne cari açık da yüksekse…
Birinin çözümü için uygulanacak bilimsel yol, diğer sorunun büyümesini sağlar…
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Örneğin:
Yatırımların artması için faizler, enflasyonun da altına indirilebilir;
Ancak cari açığın, yani tükettiğin ürettiğinden yüksekse; kısa vadede sorunu artırır, orta/uzun vadede beklenen rasyonel yatırımların olmaması durumunda ise sorunu daha da büyütür…
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Böyle bir ekonomide, döviz fiyatının ve sonrasında enflasyonun düşmesi için faiz artırılabilir;
Ancak bu da yatırımların/büyümenin önünde engeldir…
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Böyle bir ekonomide işsizliği önlemek için talebi artırma yolu denenebilir…
Ancak bu yol, enflasyonu hızlandırır…
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Bu nedenledir ki…
Ekonomide oluşabilecek sorun önceden görülmeli;
Oluştuysa, iyi teşhis edilmeli, öncelikler belirlenmeli…
VELHASIL…
Ekonomide, “Sorun olursa çözeriz…” değil, “Sorun oluşmamalı…” mantığıyla hareket edilmeli…
Sorun oluşmaması/oluşanın da kolay çözülebilmesi için birçok yol var…
Örneğin, güçlü bir maliye ve politikasının tesis edilmesi...
Bunun için:
Toplumun çalışma/çabalama/üretme arzusunu kaybetmemesine; teknik gelişime ve verimlilik/tasarrufa “öncelik verilmeli”…