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En zoru: Ekonomide “seçme zorunluluğu” aşamasıdır…

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Ekonomide, sorun yaratacak uygulamalar;

Ve/veya oluşan sorunu öteleyen uygulamalar;

Hem sorunu, hem de farklı sorunları “tohumlar”…

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Farklı sorunlar edinen ekonomilerde ise, “seçim” zorunluluğu doğar…

Çünkü bir sorunun çözümü için atılacak adım, diğer sorunun büyümesine yarar.

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Örneğin:

Enflasyonun yüksek olduğu bir ekonomide…

İşsizlik de yüksekse…

Üstüne cari açık da yüksekse…

Birinin çözümü için uygulanacak bilimsel yol, diğer sorunun büyümesini sağlar…

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Örneğin:

Yatırımların artması için faizler, enflasyonun da altına indirilebilir;

Ancak cari açığın, yani tükettiğin ürettiğinden yüksekse; kısa vadede sorunu artırır, orta/uzun vadede beklenen rasyonel yatırımların olmaması durumunda ise sorunu daha da büyütür…

*          *          *

Böyle bir ekonomide, döviz fiyatının ve sonrasında enflasyonun düşmesi için faiz artırılabilir;

Ancak bu da yatırımların/büyümenin önünde engeldir…

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Böyle bir ekonomide işsizliği önlemek için talebi artırma yolu denenebilir…

Ancak bu yol, enflasyonu hızlandırır…

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Bu nedenledir ki…

Ekonomide oluşabilecek sorun önceden görülmeli;

Oluştuysa, iyi teşhis edilmeli, öncelikler belirlenmeli…

VELHASIL…

Ekonomide, “Sorun olursa çözeriz…” değil, “Sorun oluşmamalı…” mantığıyla hareket edilmeli…

Sorun oluşmaması/oluşanın da kolay çözülebilmesi için birçok yol var…

Örneğin, güçlü bir maliye ve politikasının tesis edilmesi...

Bunun için:

Toplumun çalışma/çabalama/üretme arzusunu kaybetmemesine; teknik gelişime ve verimlilik/tasarrufa  “öncelik verilmeli”…

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