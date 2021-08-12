‘Endokrinologların yapamadığını Boris Johnson başardı’      

Bağışıklık sisteminin COVID- 19’la sınavındaki dostları ve düşmanlarıyla ilgili bilim dünyası rekor düzeyde bilgi üretti. Haftada 10 binin üzerinde makalenin yayınlandığı dönemleri gördük pandemide. Yine de böylesine yoğun üretim yapan bilim dünyası, bunları kamuoyuna anlatabilmek için sembol isimlere ihtiyaç duyuyor.

Türkiye’nin dünyaca ünlü endokrinoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız’a göre; koronavirüsün metabolizma hastalıklarıyla ilişkisini sokaktaki insana anlatmak için pandeminin sembol isimlerinden biri İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

Yıldız, “Biz endokrinologlar dünya çapında yıllardır obezitenin bir hastalık olduğunu ve bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini anlatmak için savaş veriyoruz. İngiltere Başbakanı Johnson’ın COVID’e yakalanması, obez olması ve hastalığı ağır seyirde geçirmesi, bizlerin yıllardır verdiği emekten daha etkili oldu. Dünya bu sayede obeziteyle koronavirüs arasındaki olumsuz etkileşimin farkına vardı” diyor.

Geçtiğimiz aylarda Amerikan Endokrin Kongresi’nin Başkanlığı’na seçilen tek Türk bilim insanı olarak dünya çapında ses getiren Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız ile koronavirüs ve metabolizma sorunları arasındaki ilişkiyi konuştuk. Yıldız’ın tiroidi olanlar, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalıklarla yaşayanlar için mesajları var…

Hormon hastalıklarına dikkat!

Endokrin ve metabolik anlamda şaşırtıcı araştırma sonuçları var. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatan kişilerin üçte birinde hormonal rahatsızlık var. Yüzde 75’inden fazlasının en az bir endokrin sorunu var. Bu grupta hipertansiyon, diyabet, obezite, kısırlık gibi sorunları sayabiliriz. Pandemi döneminde sağlık hizmetlerinde aksama olduğundan bütün araştırmalarımız sekte uğradı. Klinik araştırmalar yapılamadı. Hormonların koronavirüste etkisi kesin. Örneğin erkeklerde bulunan androjenlerin olumsuz etkisi var. Virüs hücreye girerken androjen yolağında bulunan TMPRSS2 reseptörünü kullanıyor. Bu nedenle erkekler daha hızlı etkileniyor.

Diyabetliler olumsuz etkilendi

Birkaç ay önce Avrupa Endokrin Hekimleri adına bir rapor yayınladık. Burada özellikle diyabetin koronavirüsle etkileşimini ortaya koyduk. Diyabetli kişiler, virüsü kapmadan hastaneye yatmaya, yoğun bakım ihtiyacına ve ölüm oranına kadar geçen evrelerde daha dezavantajlı. Aynı şey obezite için de geçerli. Obezite ile COVID-19 ilişkisini değerlendiren araştırmalardan bir meta analiz çalışması yaptık. Dünya çapında bütün seçkin yayınlarda yer aldı makalemiz. COVID nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 32’sinde obezite var. Yoğun bakımdakilerin yüzde 41’i, solunum cihazına bağlananların yüzde 43’ü obez bireylerden oluşuyor. Bu çalışmada obezitenin COVID seyrinde yüzde 30 ila yüzde 80 arasında değişen oranlarda olumsuz etkisi olduğunu ortaya koyduk.

Tiroid hastalıkları virüsle tetiklendi

Sadece hastalıklar koronavirüsü etkilemedi, virüs te hastalıkları tetikledi. Bazı tiroid hastalıklarının virüslerle tetiklendiğini biliyorduk zaten. COVID-19 sürecinde gördük ki; hastalığı geçirenlerde tiroid iltihapları artıyor. Aynı durum aşı yaptırdıktan sonra da yaşandı bu kişilerde. Bazı tiroid hastalarında aşıdan (Sinovac, BioNTech fark etmeksizin) sonra –çok nadir de olsa- sıkıntılar görüldü. Bu nedenle tiroid hastalarının aşı konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Yine de aynı kişi virüse yakalanırsa ortaya çıkacak risk, aşının yaratacağından çok daha fazla.

Virüsten korunmanın formülü: BUSE

Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız’a göre hayat bir daha eski haline dönmeyecek. Virüsler hayatımızda. Bu ortamda sağlıklı kalmak içinse, vitamin gibi takviyelerden önce ve daha kolay uygulanabilecek bir formül belirlemiş Yıldız. Formülün adını ise BUSE koymuş. Hayata pozitif bakmayı da içeren bu formülün açılımında Yıldız’ın sağlık felsefesi yatıyor:

BESLENME: Dengeli ve yeterli beslenin. Vitamini, takviyelerden değil besinlerden alın.

UYKU: Günde 6 saatten az, 8 saatten fazla uyumayın. Uykunuzu gece alın. STRES: Stresi yönetemiyorsanız hayatınız boyunca viral enfeksiyonlara karşı savunmasız olursunuz.

EGZERSİZ: Hareketsiz kaldığınız sürece bağışıklık sisteminiz zayıflar.