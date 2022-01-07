Endüstride yüzde 60 enerji verimliliği

Ülkemizde, birçok ülkede olduğu gibi, toplam enerji sarfiyatının yaklaşık yüzde 40’ı endüstriyel sektörde elektrik enerjisi olarak kullanılıyor. Bunun da yaklaşık 3'te bir oranı basınçlı hava ekipmanları tarafından tüketiliyor. 1873 yılında İsveç merkezli olarak kurulan Atlas Copco, yaklaşık 150 yıldır sanayiye enerji verimliliği, sürdürülebilirlik çalışma olanakları sunuyor. “Verimlilik bizim genlerimizde var ve temel hedefimiz enerji maliyetlerini düşürmek” diyen Atlas Copco Kompresör Tekniği Genel Müdürü Nuri Köse ile Yeşil Mutabakat’ın endüstriyel öncelikleri nasıl dönüştüreceğini konuştuk.

Yeşil Mutabakat verimlilik ihtiyacını artıracak

“Türkiye’de Kompresör Tekniği olarak, İstanbul Tuzla'da bulunan merkezimiz ve servis alanımızda, müşterilerimize verimliliklerini artırmak için yenilikçi kompresörler, basınçlı hava sistemleri, vakum çözümleri, endüstriyel elektrikli el aletleri ve montaj sistemleri, güç ve akış çözümleri sunarken üretkenlik, enerji verimliliği, güvenlik ve ergonomi odaklı ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Enerji sevkiyatının yaklaşık yüzde 10’undan kompresör, yani basınçlı hava sorumlu diyebiliriz. Son yıllardaki bir numaralı önceliğimiz bu anlamda enerji verimliliğini artırmak ve yüzde 10’luk rakamı mümkün olduğunca aşağıya çekmek. Tabii ki bu noktada en büyük motivasyon, hizmet verdiğimiz sektörlerdeki birim-üretim maliyetlerini asgari seviyede tutmak. Hem globalde, hem de ülkemizde, demir-çelikten tutun, diş hastanesine kadar, enerji verimliliği sağlıyoruz. Yeşil Mutabakat’ın karbon ayak izi konusuna verdiği önemin bu gidişatı daha da hızlandıracağını öngörüyorum. Firmalar sadece enerji verimliliği, birim üretim maliyetlerini aşağı çekme motivasyonu dışında bir anlamda doğaya, insanlığa karşı sorumluluklarını yerine getirmek için hem ekstra bir motivasyonla hem de bir taraftan baskıyla karşılaşacaklar.”

Basınçlı hava, fabrikanın nefesidir

“Basınçlı hava çok büyük bir enerji tüketicisidir, bir anlamda da fabrikanın nefesidir. Bununla birlikte basınçlı havanın olmadığı yerde, üretim durur ve tüm işlemler aksar. Kompresör sektöründe çoğu firmanın önceliği üretim sürekliliği, kompresörlerin kesintisiz çalışmasıydı. Bahsettiğim gibi son yıllara geldiğimizde enerji maliyetlerinin artması ve rekabet ortamının sertleşmesi hemen hemen her sektörün ve her firmanın enerji maliyeti konusunda bilinçlenmesine yol açtı.

Bizim de Atlas Copco Kompresör Tekniği olarak misyonumuz, hemen hemen tüm sektörlerde her türlü basınçlı hava kullanıcısının önceliklerini anlamak ve bunu da en uygun şekilde inovasyon lideri olduğumuz teknolojileri, en uygun çözümü kendilerine sunmak.

Yeni nesil teknolojilerle enerji verimliliği artıyor

“Basınçlı havanın yanı sıra, endüstriyel gaz çözümlerimiz, vakum çözümlerimizle de sanayimize çözümler sunuyoruz. Örnek vermek gerekirse, Atlas Copco, elektrikli vidalı kompresörlerde frekans konventörü uygulamasını 1990’lı yılların başında piyasaya sürdü. Bununla konvansiyonel tip kompresörlere göre yüzde 35’lik enerji tasarrufu sağladık. VSD adını verdiğimiz teknolojiler endüstrinin parlayan yıldızı oldu. 2010’ların başında ikinci nesil VSD kompresörlerimize IPM dediğimiz manyetik motor teknolojisini uygulayarak bu yüzde 35’lik potansiyel tasarrufu yüzde 50’lere çıkardık. 2021’in sonunda ise VSDS dediğimiz, VSD teknolojisinin üçüncü nesil kompresörünü piyasaya sürerek son teknolojimizin üzerine yüzde 10 ekleyerek yüzde 60 gibi bir enerji verimliliği sağlayabiliyoruz.”