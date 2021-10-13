Enerji fiyatları üretimi engelliyor

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci’ye göre enerji fiyatındaki yükseliş, üretimde en büyük engel. Bu alanda Ankara’ya düşen en büyük sorumluluk döviz kurunda istikrar sağlamak…

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Şu anda küresel bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Kömürden doğalgaza, petrolden elektriğe tüm enerji fiyatları, tarihi rekor düzeyinde yükselmeye devam ediyor. Doğalgaz üreticisi ülkelerle dengeyi sağlamak gerek” diyor.

Enerji fiyatlarının üretimde maliyet unsurunun başında yer aldığını belirten Keçeci vahim denecek gelişmede yaşanan ters etkiyi şu sözlerle anlatıyor:

-Enerji fiyatları yalnız Türkiye’de değil bütün dünyada büyük bir dalgalanma içerisinde... Hatta öyle ki, enerji üretiminde yeşil dönüşüm hedeflerine bile zarar verecek düzeye geldi. Üretim hem dünyada, hem de Türkiye’de fosil yakıtlara kaymaya başlandı. Üretim tesisleri yeniden kömüre ve doğalgaza döndü.

Keçeci, bir yandan talep artışı söz konusuyken kuraklık nedeniyle de ek bir sıkıntı yaşandığını belirtiyor, “Enerji üretiminde çok üzerinde durduğumuz termik santrallerimiz konusunda da sıkıntılar yaşamaya başladık. Bu santraller ithal kömürle çalışıyor. Kur yükselişleri ithalat zorluklarına ve ithal kömürle çalışan termik santrallerde aksamalara neden oluyor” değerlendirmesini yapıyor.

Başkan Keçeci, Avrupa’da doğalgaz fiyatlarının kısa bir sürede yüzde 40 artarak 1.600 Euro’ya çıktığını, Türkiye’de ise yılbaşında 1300 TL olan doğalgaz referans fiyatının 5 Ekim itibariyle 2.517 liraya yükseldiğini ‘’üzülerek gördüğünü’’ ifade ediyor.

Keçeci’ye bunun Denizli sanayisi üstündeki etkisini sorduğumda, “Biz de fazlasıyla etkileniyoruz. Bu sene ekim ayı başına kadar doğalgaz fiyatları kadar yüzde 71, elektrik fiyatları da yüzde 21 zamlandı. Enerji maliyetimiz sene başına göre neredeyse yüzde 40 artmış oldu” bilgisini veriyor.

Keçeci, ”Biz sanayiciler bu kadar istikrarlı üretim yapmaya başladığımız, ihracata önemli katkı yaptığımız dönemde enerji fiyatlarının bizi sekteyle uğratmasını istemiyoruz. Doğalgaz üreticisi ülkelerle bir dengeyi sağlamamız gerekiyor. Hükümetimizin bu alanda çalışma yapmasını bekliyoruz” önerisini yapıyor.

GÜNÜN NOTU:

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