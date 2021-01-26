Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin temeli eylülde atılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki hafta sonu Adana ve Mersin’de gerçekleştirilen yatırımları yerinde incelemek için ziyaretlerde bulundu. Önce Ceyhan’da kurulan Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi, ardından Rönesans Holding’in işletmeci olarak kuracağı Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve yapacağı petrokimya yatırımı, onun da sonrasında EMBA Elektrik’in kurduğu termik santrali gezen Bakan Varank, Adana’nın ardından Mersin Akkuyu’ya geçerek nükleer santral inşaat sahasına gitti.

Hem Bakan Varank’ın bu ziyaretinden detaylar almak hem de kurulma aşamasındaki Ceyhan OSB’nin son durumunu konuşmak için Ceyhan Kaymakamı ve Ceyhan OSB Başkanvekili Bayram Yılmaz ile görüştüm.

Öğrendiğime göre; Bakan’ın asıl geliş amacı Rönesans’ın gerçekleştireceği Enerji İhtisas ve Endüstri Bölgesi ve petrokimya yatırımını yerinde görüp, temel atma tarihini netleştirmekti. Bunu da sağlamış gibi görünüyor. Bakan Varank’ıın bu ziyaretinde kendisine eşlik eden Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, yatırımın temelini en geç eylülün ilk haftasında atma sözü verdi. Bu hem bölge hem de şehir için önemli bir gelişme. 4-5 yıldır bu yatırım Adana’nın gündeminde ve artık bir adım atıldığını görmek sevindirici.

Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, 13 bin 500 dönüm alan üzerine kurulacak. Rönesans Holding, bu bölgenin işletmeci firması. Tüm alt yapı yatırımlarını kendisi gerçekleştirecek. Rönesans, kuracağı endüstri bölgesinde 670 dönüm alan üzerine bir de petrokimya yatırımı yapacak. Benzer şekilde yatırım yapmak isteyen şirketler, işletmeci firma olarak Rönesans’a başvuracak. Şimdilik bu alanda yapılmış bir başvuru yok, ama bölgenin cazibesi yeni yatırımların çok da geçmeden gerçekleşeceğini gösteriyor.

Rönesans Holding Başkanı Ilıcak, bir söz de Ceyhan Kaymakamı ve Enerji İhtisas Bölgesi’nin yanı başında kurulmakta olan Ceyhan OSB’nin Başkanvekili Bayram Yılmaz’a verdi. Rönesans’ın yatırımı için bölgeye gelip çalışmaya başlayacak olan onlarca iş makinesi, fırsat oldukça Ceyhan OSB’nin işlerini de görecek. OSB, masraflar en aza indirilerek kendi imkanları ile oluşturulmaya çalışılıyor. Bu anlamda Erman Bey’in destek sözü, güzel bir jest oldu.

Diğer taraftan, Ceyhan OSB’de ciddi firmalara önemli büyüklükte yeni arsa tahsisleri yapıldığını da öğrendim. Daha önce 7 firma için yer tahsisi yapılan OSB’de, 23 Aralık 2020’de gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısında 6 firmaya daha yer tahsisi yapıldı ve sayı 13’e yükseldi.

Son arsa tahsislerine baktığımızda; ASCHEM, petrokimya tesisi kurmak için 40 dönüm yer aldı. İMC Jeneratör, aldığı 47 dönüm yerde sabit ve mobil jeneratör üretimi gerçekleştirecek. Gemkom Makine’ye savunma sanayine yönelik nitelikli çelik üretimi için 42 dönüm yer tahsis edildi. Devita İlaç’a şeker hastalıklarının tedavisinde kullanılan aparatlar üretmek için 13 dönüm yer verildi. Özkara Plastik Tekstil’e de “nonwoven” denilen teknik tekstil yatırımı için 20 dönüm yer tahsisi yapıldı. Bir başka firmaya da PVC bloklar üretmesi için 10 dönüm yer tahsis edildi.

Ceyhan OSB’de bugün itibariyle çivi çakan tek firma 2020’de yer tahsisi yapılan Samet Beton. Firma, tüm malzemelerini sahaya getirdi, yatırımın temelini attı. Bu son arsa tahsisi yapılan şirketler içinde haziranda temel atacak olanlar var. Bilindiği üzere, OSB’lerde yer tahsisi yapıldıktan sonra mevzuat gereği en geç 2 yıl içerisinde yatırım temellerinin atılması gerekiyor. Bölgede hareketlilik var ve bu hareketlilik daha da artacak gibi görünüyor.