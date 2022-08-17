Enerji maliyeti haberini okuyunca…

Enerji maliyetleri haberini okuyunca, üç iş insanı dostumun görüşlerini sizlerle paylaşmak istedim. En pahalı enerjinin bulunmayan enerji olduğunu unutmadan, bu alana yatırım ve destek gerekiyor.

Arkadaşımız Merve Yiğitcan’ın, “Sanayiciden tavanı aşan elektrik fiyatı isteniyor” haberini okuyunca, biri fabrikasına güneş panelleri kurarak tasarruf sağlayan, biri metal sanayiinde önemli üretimi olan, bir diğeri Anadolu’da 1000 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası olan üç dostumla konuştum. Yiğitcan’ın haberinde yer alan kaynağa göre; yakın zamana kadar belirli süreli sözleşmelerde elektriğin birim fiyatına en yüksek 3-3,5 TL arasında teklif veren elektrik tedarikçisi şirketler, şimdilerde yeni sözleşmeler için birim fiyatı 4-4,2 TL arasında belirliyorlar. Sanayiciler bu durumun rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının gerekli olduğunu ifade ediyor.

Bu nedenle önce önemli bir yatırımla fabrikasının üstünü güneş panelleriyle kapatan, iş insanının söylediklerini aktarayım: “Güneş panelleri önemli bir yatırım gerektiriyor. Yatırım giderinin geriye dönmesi 6-7 yılı buluyor. Böylece çatıdan indirdiğiniz enerjide kayıp kaçak olmuyor. Oradan elde ettiğiniz enerji için sadece küçük bir bakım masrafınız oluyor. Devletten alınan elektriğin fiyatı ise doğalgaz arttıkça artıyor.”

Metal sanayiindeki dostumsa şu bilgiyi verdi: ”2021 yılında ilk 6 ay maliyeti ortalama 7,7 cent/kwh iken, Aralık ayında 9,8 cent/kwh’ya yükseldi. 2022 yılının 6 ay ortalaması 14 cent/kwh, Haziran sonu itibarı ile ise 16,6 cent/kwh’a ulaşıyor.” Elektrik ödemelerinde önemli bir artış olduğu bu rakamlarda görülüyor.

Tekstil fabrikası olan dostumun ise değerlendirmesi şöyle oldu: “Geçen yıl elektrik faturamız aylık 65 bin lira iken, bu yıl ortalama 260 bin liraya yükseldi. Kazanları olan tekstilciler on mislimiz elektrik kullanmak zorundalar. Allah onların yardımcıları olsun.”

Bu açıklamalar da gösteriyor ki, sanayiciler için elektrik fiyatları çok önemli. Üretimlerinde girdi maliyetleri içerisinde payı çok yüksek. Yenilenebilir güneş enerjisine yatırım yaparak bu maliyeti aşağı çekme gayreti içerisinde olanların sayıları her geçen gün artıyor.

En pahalı enerjinin bulunmayan enerji olduğunu unutmadan, bu alana yatırım ve destek gerekiyor

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