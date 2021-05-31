Enerji Motorları

Formula 1’de Honda motorlarını bırakmak durumunda kalan Avusturyalı Red Bull, yarış takımının Milton Keynes’teki merkezinde gelecek yıl yeni bir motor fabrikası kuracak.

Her Formula 1 takımının rüyası kendi motorunu geliştirmektir. Fakat, hazır bir motor platformunu bile geliştirmek, özellikle de F1 gibi dünyanın en yüksek performans verimini çıkaran bir motoru hazırlamak, otomotiv mühendisliğinin zirvesidir, çok büyük bir birikim ve cesaret ister…

Ancak, artık net bir plan ile yatırımlarına başlayan Red Bull, önümüzdeki üç sezon da fikir haklarını satın aldıkları Honda motorunu geliştirerek kullandıktan sonra, 2025 için yüzde yüz kendilerine ait yepyeni nesil bir Formula 1 motoru ortaya çıkarmayı düşünüyor.

Red Bull Powertrains (RBP) yeni motor fabrikasını kurmaya devam ederken, F1 yarış ekibi yedi ayrı motor test standı sipariş etmiş ve yarış motoru konusunda uzman 350 kişilik bir ekip kurmak için işe Mercedes’ten 50 mühendis transfer ederek başlamış.

Ilmor’un bir zamanlar yaptığı gibi, Red Bull Powertrains de, motor sporlarında başarılara daha hızlı ulaşmak için öncelikle hazır bir motor platformu kullanmak zorunda. O sebeple Porsche ve Audi gibi markaların müşterisi olarak da bir yol izleyebilir.

Bugüne kadar Honda motorunun geliştirmesine fikri mülkiyet konusundan dolayı sınırlı ölçüde devam edebilen Red Bull, kesinlikle rakip markaların eline geçmemesi gereken Japon mühendisliğini de kopyalamayacak.

İngiltere’deki yarış takımı kampüsündeki motor atölyelerinin bir motor fabrikasına dönüştürmesinde ihtiyaç duyacağı ekipmanı da, kapanan Honda ingiltere tesislerinden getirten Red Bullcular, asıl Honda mühendislerini de kadrolarına almaya çalışıyor. Baş rakipleri Mercedes'in Brixworth’taki F1 motorlarının üretildiği High Performans Powertrains HPP'nin “beyin”lerin de peşinde olan Red Bull F1 yönetimi, RBP merkezini, dünyanın en iyi F1 mühendislik merkezi haline de getirmek istiyor.

Elbette, önümüzdeki aylarda açıklanacak geleceğin F1 motorlarının “temiz” teknolojileri kurallarına göre bu kadro konularının en iyi uzmanlarıyla da genişletilmeye devam edecekmiş.

Mercedes AMG F1 takımından Red Bull’a geçmek isteyenleri durdurmak için mühendis maaşlarının misli yükseltildiği bir ortamda bir çok gence fırsat doğuyor…

Ferrari ve Mercedes gibi tüm Formula 1 takımları, maliyetlerde ciddi bir azalma veya motor üretimleri için de bir maliyet sınırı getirilmesi için ısrar ederken, tek bir F1 motorunun birim maliyetinin 2 milyon dolar veya tek bir turbo parçasının bir bütün V8 motordan daha pahalı olduğunu hatırlatıyorlar. Ve böyle bir yeni motor tesisinin 100 milyon doların çok altında olması gerektiği belirtiliyor. Şu anda yarışlarda kullanılan F1 motorlarının üretimindeki çılgınca yüksek maliyet kaosuna dikkat çekiliyor.

Sonuçta; F1 üreticileri hem ekonomi hem de yarış performansı başlıklarında da birbirleriyle yarışırken, kemer sıkmayacakları tek birimin mühendislik olduğunu da özellikle açıklıyorlar.

Genç mühendislere duyururuz…