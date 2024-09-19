Enerji üretiminde yerli payı yüzde 66’ya ulaştı

KPMG ve APLUS Enerji iş birliğiyle hazırlanan 2024 yılı ‘Enerji Sektör Raporu’na göre, 2024’ün 6 ayında toplam üretim içinde yerli kaynakların payı yüz­de 66’ya ulaşırken ithal kaynakların pa­yı ise yüzde 34’e geriledi.

2024 Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücü 110 bin 539 MW olarak kaydedildi. Tür­kiye kurulu gücünün yüzde 57,3’ü yenile­nebilir enerji kaynaklarından oluşurken doğal gaz yüzde 22,4, yerli kömür yüzde 10,4, ithal kömür yüzde 9,4, diğer termik yüzde 0,5 pay aldı.

Devlete ait elektrik üre­tim santrallerinin sahibi ve işletmecisi olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne (EÜAŞ) ait santrallerinin kurulu güçte­ki payı 2010 senesinde yüzde 48,9 iken 2024 ilk yarı sonu itibarıyla yüzde 19,5 se­viyesine geriledi. Serbest üretim şirket­leri 2010-2023 seneleri arasında kuru­lu güçteki paylarını yüzde 43,5’ten yüzde 64,6’ya çıkardı. Lisanssız santrallerin ku­rulu güçteki payı ise yüzde 12,9’a yükseldi.

Tüketimde en fazla pay sanayi grubunda

2024 yılının ilk yarısı boyunca Türki­ye’nin 3 komşu ülkesi olan Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan ile elektrik itha­latı gerçekleştirilirken elektrik ihracatı bu 3 komşu ülke ve Suriye ile gerçekleş­tirildi. Rapora göre elektrik tüketiminin sektörel kırılımı aylık olarak incelendi­ğinde, elektrik tüketiminde en fazla pay sahibi olan tüketici grubunun sanayi ol­duğu görüldü. Sanayinin 2024 yılının ilk 6 ayındaki toplam tüketim içindeki pa­yı yüzde 41 oldu. 2024 yılının ilk 6 ayın­da mesken tüketiminin toplam tüketim­deki payı yüzde 28, tarımsal faaliyetlerin elektrik tüketimindeki payı yüzde 3, ay­dınlatmanın yüzde 2, ticarethanenin ise yüzde 26 olarak gerçekleşti.