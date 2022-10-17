Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Meclis’i bilgilendirecek

Meclisin gelecek hafta ilk gündemi Bartın Amasra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında gerçekleşen patlamada olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bartın’da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin olarak 16 Ekim Salı günü milletvekillerini bilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amasra’da yaptığı “Artık madenlerde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz” açıklamasının ardından madenlerde iş sağlığı ve güvenliği noktasında yeni önlemlerin ve düzenlemelerinde gündeme gelmesi bekleniyor.

Bartın’daki maden kazasını yakından takip edecek olan Meclis’i, bu hafta ekonomi ağırlıklı bir gündem bekliyor. 17 Ekim Pazartesi günü 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Meclise sunulacak. 2023 Yılı bütçesinin, Meclis Plan Bütçe Komisyonuna sunumu ise 21 Ekim Cuma günü yapılacak. Haziran ayında Meclis Sanayi Komisyonunda kabul edilen ancak yasalaşması Meclisin yoğun gündemi nedeniyle yeni yasama yılına bırakılan Endüstri Bölgeleri Kanun teklifi bu hafta kanunlaştırılacak.

Teklifin kanunlaşmasıyla, özel endüstri bölgesi ilan şartlarından biri olan kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanmasına imkan sağlanacak.

Sicil affı, öğrencilerin kredi borçları, çalışanlara bin liraya kadar doğalgaz ve elektrik desteği, icra takibi başlamış 2 bin liranın altındaki borçların tasfiyesi başta olmak üzere geniş kesimleri ilgilendiren ekonomiye ilişkin torba teklifin Meclis Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerine 17 Ekim Pazartesi günü devam edilecek.

Anayasa çalışması sürüyor

Başörtüsüne Anayasal güvence sağlanması konusunda AK Parti’nin hukukçu kurmayları ve anayasa hukukçuları ile yürüttüğü kanun teklifi çalışmalarının bu hafta da sürmesi bekleniyor. Yasa teklifinin gelecek hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Başörtüsüne anayasal güvence çalışmasında Anayasanın “kanun önünde eşitlik” ilkesini düzenleyen 10, “Din ve vicdan özgürlüğü”ne ilişkin 24’ncü maddeleri ile ailenin korunması konusunda ise 41’inci maddelerde değişiklik öngörülüyor.