“Enerjimizi riskleri düşürmeye harcamalıyız”

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, bir işveren olarak, yüksek enflasyona dikkat çekiyor, kendi şirketinde çalışanlara ocakta yapacağı zammı erkene çekerek ağustosta yaptığını vurguluyor.

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan gazetemizi ziyareti sırasında Merkez Bankası’nın faiz indirimi, kur, enflasyon, asgari ücret, OSB’ler gibi birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken ‘’farkındalığı artırmaya çalışıyoruz’’ dedi.

Turan, faizlerin düşmesinin sanayici, ihracatçı ve üreticiler için önemli olduğunu vurguluyor, “Ancak, ihracat ve ithalata bağlı bir yapımız var. Döviz kuru artışları ekonomimizin en güçlü ayağı olan ihracatımızın ithalata bağlı yapısı nedeniyle maliyetlere yansıyor. Bu tür adımlar öngörülebilirliği azaltıyor” diyor. Bunun yarattığı sonucu açıklarken, ”Geçen yıl yüzde 7.5 ile borçlanırken, şimdi yüzde 20 ile borçlanıyoruz, gelecek yıl yüzde kaçla borçlanacağımızı bilemiyoruz” diyerek, faiz düşerken artan dövizin yarattığı olumsuzluğu dile getiriyor. Başkan Turan uyarısını şöyle ifade ediyor:

-Bizim faiz ve enflasyonu indirmekle uğraşacağımıza, riskleri azaltmaya odaklanmamız lazım. Enerjimizi bu yönde harcayarak ancak etkili sonuçlar alırız.

Turan, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinin ”Ekonomik temelden çok siyasi alındığı algısının yüksek olması sonucunu” yarattığını, bunun da ülke risk primi başta birçok olumsuzluğa neden olduğunu kaydediyor. Başkan Turan, tedarik zincirinde KOBİ’lerin önemli ağırlığı olduğunun altını çizerek her türlü desteğin devamını istiyor. OSB’ler konusunda “Şu an OSB’ler bürokrasiyle ilişkileri ve yatırımları çok iyi yöneten yapıdalar” değerlendirmesini yaparken son günlerdeki tartışmaya da ışık tutuyor:

-OSB’lerin sorunları var ama bu sorunların hiç birisi OSB’lerin yönetim yapısını değiştirmeyi gerektirmiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın OSB kanununda yapacağı değişiklik OSB’lerin yapısını tamamen değiştirecek özellik taşıyor. Genel kurulun ardından yönetim OSB’deki iş insanlarına devrediliyor. Eğer taslak yasalaşırsa, bu yönetim devri gerçekleşmeyecek.

TÜRKONFED Başkanı Turan, bir işveren olarak iş dünyasına “Çalışanları enflasyona ezdirmeyelim” çağrısında da bulunuyor, kendi şirketlerinde ocakta yapacağı zammı erkene çekerek ağustosta yaptığını kaydediyor. Orhan Turan bir STK başkanı olarak anlamlı bir misyon sürdürüyor, kutluyorum…

GÜNÜN NOTU :

Arz tedarik zinciri krizi sonrası, şimdi de enerji fiyat patlaması… Öncü depremler bitmek bilmiyor.