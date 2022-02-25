Enerjisini kendi üreten sanayiciye yüzde 70 vergi indirimi

İlhan BULUT

BULUT Gümrük A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Mevsimsel ya da global konjonktürün etkisi her ne sebeple olursa olsun son dönemlerin en çok konuşulan konusu şüphesiz enerji maliyetleri ve bundan daha önemlisi enerji temininde yaşanan sıkıntılardır. Fiyat istikrarı bir şekilde temin edilebilir ancak ortada istikrarı temin edilecek bir unsur yoksa asıl sorun orada başlamaktadır. Sanayicinin uzun zamandır beklediği düzenleme tam da böyle bir dönemde geldi.

24 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5209 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile sanayicin ihtiyaç duyduğu enerjiyi, kendi ihtiyacıyla sınırlı olmak kaydıyla, kendisinin üretmesi teşvik edildi. Devletin vermiş olduğu teşvik de sanayicinin yüzünü güldürecek oranda. Bölgelere göre farlılık göstermekle birlikte yapılan yatırımın yüzde 45 ila yüzde 70’i arasında işletmelerin ödedikleri kurumlar vergisinden indirim hakkı sağlamaktadır.