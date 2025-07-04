Enfasyon gelişmelerine dair

Haziran ayı enf­lasyon verile­ri açıklandı. Buna göre aylık tüketici enflasyonu %1.37 artarken yıllık enf­lasyon %35.05 ola­rak gerçekleşti. Aylık enflasyon beklentileri %1.5 civarında idi.

Tüke­tici enflasyonunun beklenenden düşük gerçekleş­mesinin sebeplerinden bir ta­nesi gıda ve alkolüz içecekler kaleminin -%0.27 olarak ger­çekleşmesi. Türk-İş aylık gıda harcaması endeksi %4’lük bir artışa işaret etmişti. TEPAV tarafından hesaplanan aylık gıda fiyat endeksi %0.11’lik bir artış kaydetmişti. Dolayısıyla, TÜİK endeksinde düşüş sürp­riz oldu.

Giyim ve ayakkabı enflasyo­nu yapılan fiyat indirim kam­panyaları nedeniyle düşüş gös­termiş görünüyor. Lokanta ve oteller enflasyonu için ana gir­di gıda ve içecek fiyatları ol­masına ve bu fiyatlarda aylık gerileme olmasına rağmen lo­kanta ve otel fiyatlarının aylık olarak %2.1 arttığını gözlemli­yoruz. Enerji fiyatlarındaki ar­tışa bağlı olarak ulaştırma fi­yatları %2.38 artmış. Ev eşyası fiyatlarında da aylık %2’lik ar­tış var.

Aylık en yüksek artış eğitim harcamalarında %4.48 olarak gerçekleşmiş. Eğitim harca­malarındaki yıllık artış %73.3 seviyesinde ve yine alt ka­lemler arasında en yüksek ar­tış oranına sahip. Konut har­camalarının aylık artış oranı %2.62. Konut harcamaların­da en önemli kalem olan kira­nın aylık artış oranı %3.97. Yıl­lık kira artışı ise %82.9 sevi­yesinde. Kira giderinin göreli olarak bu kadar yüksek seviye­lerde artıyor olması hanehal­kını mecburen diğer harcama­lardan kısıp zorunlu barınma harcamalarına yönlendirmesi­ne neden oluyor.

Mal ve hizmetler enflasyonu makası kapanmıyor!

Enflasyon gerçekleşmeleri­ne hizmetler ve mal enflasyo­nu olarak baktığımızda olduk­ça çarpıcı bir durumun devam ettiğini gözlemliyoruz. Grafik 1’de görüldüğü üzere hizmet­ler enflasyonu yıllık %50.3 se­viyesinde. Mal enflasyonu ise %28.4. Temel mallar alt kale­mindeki yıllık artış ise %20 seviyesine geriledi. Dayanık­lı mallarda yıllık enflasyon %22.3 seviyesinde. Bahar ay­larında %18’e kadar gerileyen dayanıklı mal enflasyonun ma­liyet artışlar neticesinde tek­rar hareketlendiğini gözlemli­yoruz.

Yukarıda bahsettiğimiz ra­kamları özetlemek gerekirse mal enflasyonunda kayda de­ğer bir gerileme gözleniyor. Diğer taraftan, maliyet artış­ları (özellikle kur artışları) hala hızlı bir şekilde fiyatlara yansıtılıyor. Geçişkenliğin ha­la yüksek olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olarak duruyor. Manşet enf­lasyonun hala yüksek seyret­mesindeki temel kaynak olan hizmetler enflasyonu ise ha­la oldukça yüksek.

Eğitim, ko­nut, ulaştırma gibi temel alt kalemlerde aylık ve yıllık ar­tış oranları çok yüksek ve ya­kın zamanda yavaşlayacak gibi görünmüyor. Bu konuya uzun zamandır değiniyoruz ve yapı­sal sorunlardan kaynaklı fiyat artışları karşısında para poli­tikasının aczinden bahsediyo­ruz. Kira gibi temel barınma ihtiyacı fiyatlarının artışı hala oldukça yüksek. Çözümü ko­nusunda kayda değer bir yol alındığını söylemek mümkün değil.

Çözüm bulunmazsa enflasyonda katılık kaçınılmaz

Gıda ve konut sektörlerinde yapısal sorunlar kaynaklı fiyat artışlarının sürdüğünü biliyo­ruz. TCMB’nin uyguladığı sıkı para politikası sayesinde mal enflasyonunu düşürme konu­sunda belli bir yol kat edildi ve maliyet ödeniyor. Fakat bu süreç sonsuza kadar sürdürü­lemez. Reel sektör üzerinde oluşturulan talep baskısının da kaçınılmaz olarak sınırları var.

Bu çerçevede, eğer yapısal sorunlar kaynaklı fiyat artış­ları için çözüm bulunamazsa enflasyonda yüksek seviyeler­de katılık oluşması kaçınılmaz görünüyor. Finansal koşulları sıkı tutarak yola devam etme­ye çalışsak bile sürekli artan bir maliyet ile karşı karşıya ka­lacak Türkiye ekonomisi. Dün­ya ekonomisinde tersine küre­selleşme rüzgarlarının estiği, tekrar sanayileşme çabaları­nın arttığı bir dönemde rüzga­rın tersine hareket etmek zo­runda kalmamalıyız.

Ne yapmak lazım?

Esasen yapısal sorunlar ko­nusunda son 10 yılda kayda değer çalışmalar yapıldı. Ge­rek gıda fiyatlarındaki yüksek artış oranlarına ilişkin, gerek konut sektöründeki yapılsa so­runlara ilişkin çözüm önerileri mevcut. Fakat harekete geçme konusunda geç kalıyoruz.