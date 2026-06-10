Enflasyon analizi ve Mayıs 2026 sonuçları
Enflasyonun merkezi: Gıda, konut ve ulaştırma
Mayıs verisinin en kritik noktası, enflasyonun vatandaşın vazgeçemeyeceği temel harcama gruplarında yoğunlaşmasıdır.
Yıllık artışlar şöyle:
-Gıda ve alkolsüz içecekler: %34,86
-Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: %45,59
-Ulaştırma: %34,29
-Eğitim hizmetleri: %50,06
-Sağlık: %32,94
-Lokanta ve konaklama: %31,59
Enflasyona yıllık katkı açısından üç büyük grup öne çıkıyor:
-Gıda: 8,60 puan
-Konut: 6,07 puan
-Ulaştırma: 5,63 puan
Bu üç kalemin toplam katkısı 20,30 puan. Yıllık TÜFE’nin %32,61 olduğu düşünülürse, enflasyonun yaklaşık üçte ikisine yakın bölümü gıda, barınma ve ulaştırma üçgeninden geliyor. Bu nedenle vatandaşın hissettiği enflasyon, manşet rakamdan daha ağırdır. Çünkü insanlar önce gıdaya, kiraya, elektriğe, doğal gaza, ulaşıma ve eğitime para harcar.
2 Gıda aylık düştü ama sorun bitmedi
Mayıs ayında gıda ve alkolsüz içecekler aylık %0,48 geriledi. Bu olumlu bir gelişmedir ve genel enflasyonu -0,12 puan aş ağı çekmiştir. Ancak bu tablo yanıltıcı bir iyimserlik yaratmamalıdır.
Dünyada tahıl, gübre, enerji ve lojistik maliyetlerindeki baskı sürerken, gıdadaki bir aylık düşüşün kalıcı olup olmayacağı belirsizdir.
3 Asıl uyarı çekirdek enflasyonda
Mayıs verisinin en rahatsız edici tarafı çekirdek göstergelerdedir. İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler, tütün ve altın hariç B göstergesi aylık %2,87 arttı. C göstergesi ise aylık %2,92 yükseldi.
Bu ne demektir?
-Manşet enflasyon aylık %1,71 görünmektedir.
-Ancak temel fiyat eğilimi bunun oldukça üzerindedir.
-Gıda gibi bazı kalemlerdeki geçici düşüş manşeti aşağı çekmiştir.
-Hizmetler ve temel mal fiyatları hâlâ güçlü artış üretmektedir.
4 İran savaşı: Türkiye için enerji ve kur riski
İran savaşı Türkiye’yi dört kanaldan etkiler:
-Petrol fiyatları: Akaryakıt, ulaştırma ve lojistik maliyetlerini artırır.
-Doğal gaz fiyatları: Elektrik, sanayi üretimi ve hane enerji faturalarını etkiler.
-Cari açık: Enerji ithalat faturası büyüdükçe döviz ihtiyacı artar.
-Kur beklentisi: Jeopolitik risk ve cari açık baskısı TL üzerinde baskı yaratabilir.
5 Dünya emtia fiyatları yeni bir enflasyon dalgası yaratıyor
Dünya Bankası, 2026’da genel emtia fiyatlarının %16, enerji fiyatlarının ise %24 artmasını bekliyor. Brent petrol için 2026 ortalama tahmini 86 dolar, olumsuz senaryoda ise 115 dolar seviyesine kadar çıkabilecek bir riskten söz ediliyor. Gübre fiyatlarında %31, ürede ise %60 artış öngörülmesi gıda enflasyonu açısından ayrıca önemlidir.
Bu tablo Türkiye için şunu söylüyor:
-Enerji fiyatı artarsa ulaştırma ve konut enflasyonu yeniden hızlanır.
-Gübre fiyatı artarsa tarımsal üretim maliyeti yükselir.
-Tarım maliyeti yükselirse gıda enflasyonu birkaç ay gecikmeyle yeniden baskı oluşturur.
-Metal fiyatlarındaki artış sanayi, inşaat, otomotiv ve dayanıklı tüketim mallarına yansır.
-Altın ve kıymetli madenlerdeki oynaklık tasarruf tercihlerinde liradan kaçışı besleyebilir.
6 Türkiye dünya enflasyon liginde nerede?
Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye’nin yıllık enflasyonu %32,61 düzeyindedir. Son açıklanan ülke verileri baz alındığında Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında 4. sırada görünmektedir.
Türkiye’nin üzerinde yer alan ülkeler:
-Venezuela: yaklaşık %524
-Güney Sudan: yaklaşık %113
-İran: yaklaşık %50
-Türkiye: %32,61
-Arjantin: yaklaşık %32,4
Bu tablo son derece önemlidir. Çünkü Türkiye artık yalnızca gelişmiş ülkelerden değil, birçok gelişmekte olan ülkeden de belirgin şekilde ayrışmaktadır. Euro Bölgesi’nde enflasyon yaklaşık %3, ABD’de %4’e yakın, OECD ortalamasında ise enerji şoku nedeniyle artış olsa da Türkiye’nin çok altındadır. Türkiye’nin sorunu artık yüksek enflasyon değil, dünyaya kıyasla kalıcı biçimde yüksek enflasyondur.
7 TCMB hedefi ne söylüyor?
TCMB, 2026 ara hedefini %24, yıl sonu enflasyon tahminini ise %26 olarak açıklamıştır. 2027 için %15, 2028 için %9 ve orta vadede %5 hedef patikası korunmaktadır.
8 2026 ikinci yarısı için üç senaryo
Temel senaryo: Kontrollü ama yavaş dezenflasyon
Bu senaryoda İran savaşı genişlemez, petrol fiyatları 90 dolar civarında dengelenir, kurda sert sıçrama olmaz ve iç talep kontrollü biçimde yavaşlar. Bu durumda yıl sonu enflasyonunun %26–28 bandında kalması mümkündür.
Olumsuz senaryo: Enerji şoku ve kur baskısı
İran savaşı yeniden tırmanır, Hürmüz Boğazı riski artar, Brent petrol 100 doların üzerine yerleşir ve doğal gaz fiyatları yükselirse Türkiye’de ulaştırma, enerji, gıda ve üretici fiyatları üzerinden yeni bir enflasyon dalgası oluşabilir. Bu durumda yıl sonu enflasyonu %30’un üzerinde kalabilir.
İyimser senaryo: Gıda gevşer, enerji sakinleşir
Jeopolitik risk azalır, enerji fiyatları geriler, tarım ürünlerinde arz koşulları iyileşir ve iç talep daha belirgin soğursa enflasyon %24–26 aralığına yaklaşabilir. Ancak çekirdek göstergelerin mevcut seviyesi nedeniyle bu senaryo güçlü politika koordinasyonu gerektirir.
9 Çözüm önerileri: Sadece faiz yetmez
Türkiye’nin enflasyonla mücadelesinde para politikası gerekli ama tek başına yeterli değildir. İkinci yarıda başarı için beş tamamlayıcı adım gerekir:
- Enerji şokuna karşı önleyici program
-Akaryakıt ve enerji fiyatlarının vergi etkisi yönetilmeli.
-Enerji verimliliği yatırımları hızlandırılmalı.
-Sanayide doğal gaz ve elektrik maliyetini düşürecek verimlilik kredileri verilmelidir.
- Gıda enflasyonu için arz zinciri reformu
-Gübre, mazot ve lojistik maliyetleri üretici bazında izlenmeli.
-Hal sistemi ve aracılık zinciri şeffaflaştırılmalı.
-Soğuk zincir ve depolama yatırımları desteklenmelidir.
- Kira ve konut baskısı azaltılmalı
-Sosyal kiralık konut modeli gündeme alınmalı.
-Büyükşehirlerde erişilebilir konut arzı artırılmalı.
-Konut politikası yalnızca satış değil, barınma maliyeti üzerinden tasarlanmalıdır.
- Maliye politikası TCMB’yi desteklemeli
-Kamu zamları öngörülebilir takvime bağlanmalı.
-Dolaylı vergi artışları enflasyonist etki yaratmayacak şekilde planlanmalı.
-Verimsiz harcamalar azaltılmalı, hedefli sosyal destekler korunmalıdır.
- Şirketlerde maliyet ve nakit yönetimi güçlendirilmeli
-KOBİ’lere genel kredi değil, ihracat ve verimlilik bağlantılı finansman verilmelidir.
-Stok, alacak ve borç vadesi yönetimi sıkılaştırılmalıdır.
-Kur ve emtia riskine karşı finansal korunma mekanizmaları yaygınlaştırılmalıdır.
Sonuç: Türkiye’nin enflasyonu artık yerel değil, küresel risklerle iç içe
Mayıs 2026 verisi bize şunu söylüyor: Türkiye’de enflasyon düşüş sürecine girmiş olsa da bu süreç henüz güvenli değildir. Manşet rakam %32,61 ile aşağı yönlü görünse de çekirdek enflasyonun aylık %3’e yakın seyretmesi, fiyatlama davranışının hâlâ sert olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle 2026’nın ikinci yarısının ana sorusu şudur:
Türkiye enflasyonu yalnızca faizle mi düşürecek, yoksa enerji, gıda, kira, maliye politikası ve güven yönetimini aynı anda devreye sokabilecek mi? Eğer bu bütüncül politika seti kurulamazsa, enflasyon oranı düşse bile hayat pahalılığı toplumun üzerinde kalmaya devam edecektir.
Son sözler: “Bir insanın kaderi, cesaretinin başladığı yerde değişir” Albert Camus
“Boşunadır sağır kulaklara söylenen akıllıca sözler” Goethe
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