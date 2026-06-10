Enflasyon analizi ve Mayıs 2026 sonuçları

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Enflasyonun merkezi: Gı­da, konut ve ulaştırma

Mayıs verisinin en kritik nok­tası, enflasyonun vatandaşın vazgeçemeyeceği temel harcama gruplarında yoğunlaşmasıdır.

Yıllık artışlar şöyle:

-Gıda ve alkolsüz içecek­ler: %34,86

-Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar: %45,59

-Ulaştırma: %34,29

-Eğitim hizmetleri: %50,06

-Sağlık: %32,94

-Lokanta ve konaklama: %31,59

Enflasyona yıllık katkı açısın­dan üç büyük grup öne çıkıyor:

-Gıda: 8,60 puan

-Konut: 6,07 puan

-Ulaştırma: 5,63 puan

Bu üç kalemin toplam katkı­sı 20,30 puan. Yıllık TÜFE’nin %32,61 olduğu düşünülürse, enf­lasyonun yaklaşık üçte ikisine yakın bölümü gıda, barınma ve ulaştırma üçgeninden geliyor. Bu nedenle vatandaşın hissetti­ği enflasyon, manşet rakamdan daha ağırdır. Çünkü insanlar ön­ce gıdaya, kiraya, elektriğe, do­ğal gaza, ulaşıma ve eğitime para harcar.

2 Gıda aylık düştü ama sorun bitmedi

Mayıs ayında gıda ve alkol­süz içecekler aylık %0,48 geri­ledi. Bu olumlu bir gelişmedir ve genel enflasyonu -0,12 puan aş ağı çekmiştir. Ancak bu tablo ya­nıltıcı bir iyimserlik yaratma­malıdır.

Dünyada tahıl, gübre, enerji ve lojistik maliyetlerindeki baskı sürerken, gıdadaki bir aylık dü­şüşün kalıcı olup olmayacağı be­lirsizdir.

3 Asıl uyarı çekirdek enflasyonda

Mayıs verisinin en rahatsız edi­ci tarafı çekirdek göstergelerde­dir. İşlenmemiş gıda, enerji, al­kollü içkiler, tütün ve altın hariç B göstergesi aylık %2,87 arttı. C gös­tergesi ise aylık %2,92 yükseldi.

Bu ne demektir?

-Manşet enflasyon aylık %1,71 görünmektedir.

-Ancak temel fiyat eğilimi bu­nun oldukça üzerindedir.

-Gıda gibi bazı kalemlerdeki geçici düşüş manşeti aşağı çek­miştir.

-Hizmetler ve temel mal fiyat­ları hâlâ güçlü artış üretmektedir.

4 İran savaşı: Türkiye için enerji ve kur riski

İran savaşı Türkiye’yi dört ka­naldan etkiler:

-Petrol fiyatları: Akaryakıt, ulaştırma ve lojistik maliyetleri­ni artırır.

-Doğal gaz fiyatları: Elektrik, sanayi üretimi ve hane enerji fatu­ralarını etkiler.

-Cari açık: Enerji ithalat fatu­rası büyüdükçe döviz ihtiyacı ar­tar.

-Kur beklentisi: Jeopolitik risk ve cari açık baskısı TL üzerin­de baskı yaratabilir.

5 Dünya emtia fiyatları yeni bir enflasyon dalgası yaratıyor

Dünya Bankası, 2026’da genel emtia fiyatlarının %16, enerji fi­yatlarının ise %24 artmasını bek­liyor. Brent petrol için 2026 orta­lama tahmini 86 dolar, olumsuz senaryoda ise 115 dolar seviyesine kadar çıkabilecek bir ris­kten söz ediliyor. Gübre fiyatlarında %31, ürede ise %60 artış öngörülme­si gıda enflasyonu açısın­dan ayrıca önemlidir.

Bu tablo Türkiye için şunu söylüyor:

-Enerji fiyatı artarsa ulaştırma ve konut enf­lasyonu yeniden hızlanır.

-Gübre fiyatı artarsa tarımsal üretim maliyeti yükselir.

-Tarım maliyeti yükselirse gı­da enflasyonu birkaç ay gecikmey­le yeniden baskı oluşturur.

-Metal fiyatlarındaki artış sa­nayi, inşaat, otomotiv ve dayanıklı tüketim mallarına yansır.

-Altın ve kıymetli madenlerde­ki oynaklık tasarruf tercihlerinde liradan kaçışı besleyebilir.

6 Türkiye dünya enflasyon liginde nerede?

Mayıs 2026 itibarıyla Türki­ye’nin yıllık enflasyonu %32,61 düzeyindedir. Son açıklanan ülke verileri baz alındığında Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sa­hip ülkeler arasında 4. sırada gö­rünmektedir.

Türkiye’nin üzerinde yer alan ülkeler:

-Venezuela: yaklaşık %524

-Güney Sudan: yaklaşık %113

-İran: yaklaşık %50

-Türkiye: %32,61

-Arjantin: yaklaşık %32,4

Bu tablo son derece önemlidir. Çünkü Türkiye artık yalnızca ge­lişmiş ülkelerden değil, birçok ge­lişmekte olan ülkeden de belirgin şekilde ayrışmaktadır. Euro Böl­gesi’nde enflasyon yaklaşık %3, ABD’de %4’e yakın, OECD orta­lamasında ise enerji şoku nede­niyle artış olsa da Türkiye’nin çok altındadır. Türkiye’nin sorunu ar­tık yüksek enflasyon değil, dünya­ya kıyasla kalıcı biçimde yüksek enflasyondur.

7 TCMB hedefi ne söylüyor?

TCMB, 2026 ara hedefini %24, yıl sonu enflasyon tahminini ise %26 olarak açıklamıştır. 2027 için %15, 2028 için %9 ve orta va­dede %5 hedef patikası korun­maktadır.

8 2026 ikinci yarısı için üç senaryo

Temel senaryo: Kontrollü ama yavaş dezenflasyon

Bu senaryoda İran savaşı geniş­lemez, petrol fiyatları 90 dolar ci­varında dengelenir, kurda sert sıç­rama olmaz ve iç talep kontrollü biçimde yavaşlar. Bu durumda yıl sonu enflasyonunun %26–28 ban­dında kalması mümkündür.

Olumsuz senaryo: Enerji şo­ku ve kur baskısı

İran savaşı yeniden tırmanır, Hürmüz Boğazı riski artar, Brent petrol 100 doların üzerine yerle­şir ve doğal gaz fiyatları yükselirse Türkiye’de ulaştırma, enerji, gıda ve üretici fiyatları üzerinden ye­ni bir enflasyon dalgası oluşabilir. Bu durumda yıl sonu enflasyonu %30’un üzerinde kalabilir.

İyimser senaryo: Gıda gevşer, enerji sakinleşir

Jeopolitik risk azalır, enerji fi­yatları geriler, tarım ürünlerin­de arz koşulları iyileşir ve iç talep daha belirgin soğursa enflasyon %24–26 aralığına yaklaşabilir. Ancak çekirdek göstergelerin mevcut seviyesi nedeniyle bu se­naryo güçlü politika koordinasyo­nu gerektirir.

9 Çözüm önerileri: Sadece faiz yetmez

Türkiye’nin enflasyonla müca­delesinde para politikası gerek­li ama tek başına yeterli değildir. İkinci yarıda başarı için beş ta­mamlayıcı adım gerekir:

Enerji şokuna karşı önleyi­ci program

-Akaryakıt ve enerji fiyatları­nın vergi etkisi yönetilmeli.

-Enerji verimliliği yatırımları hızlandırılmalı.

-Sanayide doğal gaz ve elektrik maliyetini düşürecek verimlilik kredileri verilmelidir.

Gıda enflasyonu için arz zin­ciri reformu

-Gübre, mazot ve lojistik mali­yetleri üretici bazında izlenmeli.

-Hal sistemi ve aracılık zinciri şeffaflaştırılmalı.

-Soğuk zincir ve depolama ya­tırımları desteklenmelidir.

Kira ve konut baskısı azal­tılmalı

-Sosyal kiralık konut modeli gündeme alınmalı.

-Büyükşehirlerde erişilebilir konut arzı artırılmalı.

-Konut politikası yalnızca satış değil, barınma maliyeti üzerinden tasarlanmalıdır.

Maliye politikası TCMB’yi desteklemeli

-Kamu zamları öngörülebilir takvime bağlanmalı.

-Dolaylı vergi artışları enflas­yonist etki yaratmayacak şekilde planlanmalı.

-Verimsiz harcamalar azaltıl­malı, hedefli sosyal destekler ko­runmalıdır.

Şirketlerde maliyet ve na­kit yönetimi güçlendirilmeli

-KOBİ’lere genel kredi değil, ihracat ve verimlilik bağlantılı fi­nansman verilmelidir.

-Stok, alacak ve borç vadesi yö­netimi sıkılaştırılmalıdır.

-Kur ve emtia riskine karşı fi­nansal korunma mekanizmaları yaygınlaştırılmalıdır.

Sonuç: Türkiye’nin enflasyonu artık yerel değil, küresel risklerle iç içe

Mayıs 2026 verisi bize şunu söy­lüyor: Türkiye’de enflasyon düşüş sürecine girmiş olsa da bu süreç henüz güvenli değildir. Manşet ra­kam %32,61 ile aşağı yönlü görün­se de çekirdek enflasyonun aylık %3’e yakın seyretmesi, fiyatlama davranışının hâlâ sert olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle 2026’nın ikinci yarısının ana so­rusu şudur:

Türkiye enflasyonu yalnızca faizle mi düşürecek, yoksa ener­ji, gıda, kira, maliye politikası ve güven yönetimini aynı anda devreye sokabilecek mi? Eğer bu bütüncül politika seti kurulamaz­sa, enflasyon oranı düşse bile ha­yat pahalılığı toplumun üzerinde kalmaya devam edecektir.

Son sözler: “Bir insanın ka­deri, cesaretinin başladığı yerde değişir” Albert Camus

“Boşunadır sağır kulaklara söylenen akıllıca sözler” Goethe