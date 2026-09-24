Enflasyon beklentilerinde patinaj

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Ekonomi yönetiminin enflasyonu tek hane­ye indirme hedefi doğ­rultusunda uyguladığı sıkı pa­ra politikası sürerken, Merkez Bankası’nın ekonominin ana aktörleri cephesinde “beklenti çıpalama” politikası adeta pati­naja dönüştü. Beklentiler eylül ayında piyasa katılımcıları ve hane halkı cephesinde çok hafif yükseliş, reel sektörde ise aşağı yönlü sınırlı bir yumuşama ile katı duruşunu koruyarak büyük ölçüde yatay kaldı.

Merkez Bankası (TCMB) ta­rafından yayımlanan Eylül 2026 dönemi Sektörel Enflas­yon Beklentileri verileri, ağus­tos ayındaki tablonun katılıkla korunduğunu, dezenflasyon sü­recine yönelik inancın aktörler arasında homojen bir zemine oturamadığını ve kesimler ara­sında oransal bazda uçurumun devam ettiğini ortaya koydu.

Buna göre 12 ay sonrasının yıllık enflasyon beklentisi önceki aya göre, piyasa katılımcılarında 0,01 puan artışla yüzde 23,70’e, hane halkında da 0,02 puan ar­tışla 45,60’a yükselirken, re­el sektörde 0,30 puan düşüşle yüzde 32,50’ye indi. Bu verilere göre piyasa katılımcıları görece iyimser ama temkinli bekleyi­şini sürdürüyor. Finansal çev­reler, Merkez Bankası’nın pati­kasına sadık kalmaya çalışıyor. Hane halkı ise enflasyonun dü­şeceğine ikna olmamakta di­reniyor. Eylülün tek tesellisi iş dünyasından.

Bu kesimin ağus­tos ayındaki 0,30 puanlık yük­selişin ardından, eylülde aynı oranda geri çekilmeyle beklen­tisini sınırlı da olsa indirmesi, iç talepteki yavaşlamanın imalat­çı ve tüccar üzerinde fiyat kırma ya da maliyet artışlarını sine­ye çekme baskısı oluşturmaya başladığını gösteriyor. Ağustos ayında para politikasının tüm ağırlığına rağmen piyasa katı­lımcıları dışındaki kesimlerde yön yeniden yukarı dönmüş ve bozulan fiyatlama davranışları­nın faturası hissedilmişti. Eylül ayı sonuçları bozulan tabloda iyileşmeden çok, kronik bir ata­lete işaret ediyor.

“Hissedilen-hedeflenen” uçurumu

Piyasa uzmanları ile vatan­daşlar arasındaki enflasyon beklentisi farkı yeniden atıyor. Temmuzda 20,99 puan olan söz konusu fark, ağustosta 21,89 puana, eylülde 21,90 puana yük­seldi. Söz konusu fark geçen yıl eylül ayı itibarıyla 30,74 puandı. Bir yıl önceye göre makasın daha dar olmakla birlikte 21-22 puanla neredeyse iki kat düze­yinde çakılı kaldığı dikkati çe­kiyor.

Piyasa profesyonelleri makro göstergelere ve Merkez Bankası’nın sözlü yönlendir­melerine bakarak pozisyon alır­ken; hane halkı harcanabilir ge­lirindeki erimeye, gıda, enerji, kira ve eğitim gibi zorunlu har­camalarındaki gerçekleşen fa­turalara bakıyor. Hane halkının gelecek 12 aya dair enflasyon tahminini yüzde 45,60’ta tut­ması, tüketim harcamalarını öne çekme eğilimini (erken ta­lep) canlı tutma riski taşıyor ve bu da para politikasına karşı en büyük direnç noktası.

Politika yapıcılar için yol haritası

Sektörel enflasyon beklenti­lerinde eylül itibarıyla gelinen patika, enflasyonla mücadele­de sadece faiz enstrümanı ya da likidite yönetimiyle kâğıt üze­rinde başarı sağlamanın yeter­li olmayacağı yönünde net me­saj veriyor. Uzmanlar, asıl de­zenflasyonun, geniş kitlelerin zihnindeki korumacı refleksler kırıldığı an başlayacağını belir­tiyor.

Reel sektörün eylüldeki sınırlı yumuşaması olumlu bir sinyal olsa da hane halkının enf­lasyon ataleti kırılmadığı süre­ce talep cephesinden gelecek baskıların tam anlamıyla sö­nümlenmesi mümkün görün­müyor. Para otoritesinin izle­yen aylarda iletişim stratejisini doğrudan sokağı ve hane halkı­nı ikna etmeye odaklaması, ya­pısal reformlar ve gelirler poli­tikasıyla da bu süreci tahkim et­mesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak masada duruyor.

En çok artış gıda ve yakıtta bekleniyor

Merkez Bankası’nın Hane halkı Beklenti Anketinin, 3.280 hane halkı tarafından verilen yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edilen eylül ayı sonuçlarına göre vatandaşların, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/ hizmet grupları ‘’gıda’’ ile ‘’yakıt ve enerji’’ oldu.

Son bir yılda fiyatı en çok artan ürün grupları arasında gıdayı değerlendiren katılımcıların payı önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 37,8’a gerilerken, yakıt ve enerji diyenlerin oranı yüzde 33,6’dan yüzde 36,2’ye yükseldi.

Gelecek 12 ayda fiyatı en çok artacak ürün grubu olarak ise gıdayı dile getirenlerin ağustosta yüzde 36,6 olan oranı eylülde yüzde 37,7’ye, yakıt için bunu diyenlerin oranı da yüzde 32,2’den yüzde 34,7’ye çıktı.

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi önceki aya göre 1,44 puan azalarak yüzde 30,69 oldu. 12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi 1,43 TL artarak 55,90 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan “altın alırım” diyen katılımcıların oranı, önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 43,0 oldu. İkinci sırada yer alan “ev/ dükkân/arsa vb. alırım” diyen katılımcıların oranı 3,5 puan azalarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Vatandaşın “artacak” algısı kemikleşiyor

Hane halkının eylül itibarıyla yüzde 65,15’i enflasyonda artış, sadece yüzde 16,25’i ise düşüş bekliyor.

Bu kesimin gelecek 12 aylık dönem sonunda yıllık 45,60’lık yüksek enflasyon beklentisinin arkasında bu algı yatıyor. Vatandaş kâğıt üzerindeki dezenflasyon patikasına değil, mutfaktaki yangına ve cüzdanındaki erimeye bakarak pozisyon alıyor. İyimserlerin oranının çok düşük çıkması, ekonomi yönetiminin iletişim stratejisinin sokağa yeterince yansımadığını gösteriyor.

Beklentilerin bu yıl ilk dokuz aydaki seyri bu kesimin geleceğe yönelik enflasyon algısındaki katılığın devam ettiğini ortaya koyuyor. Hane halkında enflasyonun artacağına inananların ocak ayında yüzde 59,34 olan oranı sıcak savaş ve buna bağlı gelişmelerle nisanda yüzde 71,12’ye kadar çıktıktan sonra görece geriledi ancak eylül itibarıyla hala üçte ikilik paya sahip.

Enflasyonun düşeceğine inananların ocak ayında yüzde 24,96 olan oranı ise eylülde 16 dolayına kadar gerilemiş durumda. Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki oranlar, hane halkı algısındaki kötümser atalete işaret ediyor. Bu kesimin Merkez Bankası’nın faiz ya da likidite hamlelerine karşı duyarsızlaştığı görülüyor.