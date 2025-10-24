Enflasyon bekleyişlerinde ekim kırılması

Bu yıl martta son iki yı­lın zirvesine ulaştık­tan sonra, ayın ikinci yarısında patlak veren iç ve dış şokların etkisiyle düşü­şe geçen tüketici güveni, ye­di aydır toparlanamadı ve ekimde de düşüşe devam et­ti. Ekim ayına özellikle, gele­cek on iki aya ilişkin enflas­yon beklentilerindeki yükse­liş damgasını vurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Banka­sı iş birliği ile yürütülen Tü­ketici Eğilim Anketi sonuç­larından hesaplanan Tüke­tici Güven Endeksi ekimde yüzde 0,3 düşüşle 83,6’ya ge­riledi. Endeks, martta yüz­de 5’e yakın artışla yaklaşık son iki yılın en yüksek aylık düzeyi olan 85,9 değerini al­mıştı. Endeks, veri derleme dönemine bağlı olarak ayın ilk yarısındaki durumu gü­ven düzeyini yansıtıyor. 19 Mart’ta başlayan İBB ope­rasyonu ile birlikte içeride artan toplumsal gerilim ve 2 Nisan’da ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifesi ile kızı­şan küresel ticaret savaşları­nın yol açtığı dış gerilim gi­bi siyasi, sosyal ve ekonomik şoklar nedeniyle endeks dü­şüşe geçti, iniş çıkışlı seyir­le birlikte hep marttaki dü­zeyin altında kaldı. Tüketici güveninde bu eğilim ekimde de devam etti.

Hane halklarının genel ekonomik gidişat ve ken­di mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendirme­leri ile harcama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ve tüm dünyada öncü bir gösterge olan Tüketici Güven Endek­si, halkın ekonomiye güven durumunu yansıtıyor; gü­ven düzeyi ise ekonomik gi­dişat üzerinde belirleyici rol oynayan bir psikolojik faktö­rü oluşturuyor. 100’den bü­yük olması tüketici güvenin­de “iyimser”, 100’den küçük olması “kötümser” durumu yansıtan Endeks, en son Ni­san 2006’da 100,7 ile “iyim­ser” bölgeyi gördü, yaklaşık 20 yıldır ise bu değerin altın­da seyrediyor.

Enflasyonda beklenti yukarı döndü

Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki ayda tü­ketici fiyatlarının değişimi­ne ilişkin “beklenti” endek­sinin değeri ekimde yüzde 2,9 düşüşle 54,1’e geriledi. Bu endeksin artması tüketici fi­yatları bazında enflasyonda yükseliş, düşmesi ise gerile­me beklentisini yansıtıyor. Buna göre enflasyonda yük­seliş beklentileri ekimde be­lirgin biçimde arttı.

Söz konusu endeksin (enf­lasyonun düşeceğine ina­nanların oranı denilebi­lecek) değeri mart ayında yüzde 6,2 artarak 60’a yak­laşmıştı. Şok gelişmelerin ar­dından nisandan itibarın dü­şen endeks değeri, ekimde bu yılki en düşük düzeyini gör­dü. Buna göre ekim, 2025’te, gelecek on iki aya dair en yük­sek enflasyon beklentisinin oluştuğu ay oldu. 3 Ekim’de açıklanan eylül ayı TÜFE ar­tışının yüzde 3,23’le beklen­tilerin çok üzerinde gelmesi ve yıllık enflasyonun on beş aylık düşüş sürecinin ardın­dan yeniden yükselişe geç­mesi bunda en büyük faktör.

Psikolojik faktör olarak halkın dezenflasyona “ik­na” olmaması, temel önce­liği enflasyonu tek haneye düşürmek olan parasal sı­kılaştırma esaslı ekonomik program kapsamında enflas­yonla mücadeleye karşı en güçlü direnç noktası. Tüke­tici Güven Endeksi sonuçla­rı ise aylar itibarıyla halkın enflasyonist bekleyişlerin­de ekim ayında yukarı yön­lü bir kırılmaya işaret ediyor. Fiyatlar yükselmeye devam ederken, gelir farklılıkları, tasarruf ve borçlanma eği­limleri gibi etkenler tüketici algısını zayıflatıyor. Ekono­mik toparlanma için fiyat is­tikrarı algısının güçlenmesi daha da önemli hale geliyor.

Ekim ayı güven bileşenleri

-Tüketici Güven Endeksini oluşturan ve çoğu 100 baz değerin altında seyreden diğer alt endekslerde ekim ayında yaşanan gelişmeler şöyle:

2-Geçen on iki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks yüzde 0,1 düşüşle 67,7’ye kadar indi.

3-Gelecek on iki ayda hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeks ise 84,2 ile sadece yüzde 0,2 arttı.

4-Geçen on iki aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeyi yansıtan alt endeks de yüzde 0,6 düşerek 53,8 oldu.

5-Gelecek on iki aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi sadece yüzde 0,7 artışla 78,6’ya yükseldi.

6-Artması işsizliğin azalacağı-düşmesi artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeks değeri önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 78,8’e çıktı.

7-Geçen on iki aya göre gelecek on iki ayda ücretlerin değişimine ilişkin alt değeri ise yüzde 1 artışla 105,9 oldu.

8-Gelecek on iki ayda ev satın alma veya inşa ettirmeye ilişkin değer yüzde 1,6 düşüşle 14,1’e kadar indi ve alt endeksler içinde en düşük değeri almaya devam etti.

9-Gelecek on iki ayda otomobil alma beklentisini ölçen endeksin değeri de yüzde 3,3 düşerek 23,5’e geriledi.

10-Gelecek on iki ayda tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2,4 artışla 40,8’e yükseldi.

11-Gelecek üç aylık dönemde tüketimin finansmanı için borç (tüketici kredisi, kart harcaması vb.) kullanma ihtimaline ilişkin endeks yüzde 0,2 düşüşle 63,3’e geriledi.

12-Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna ilişkin endeks yüzde 4,2 artışla 54,7’ye yükseldi.

13-Geçen üç aylık döneme göre gelecek üç aylık dönemde yarı-dayanıklı tüketim mallarına harcama ihtimaline ilişkin endeks yüzde 0,3 düşüşle 110,8 oldu.

14-Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini gösteren endeks de yüzde 1,6 düşüşle 104’e indi.