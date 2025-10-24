Enflasyon bekleyişlerinde ekim kırılması
Bu yıl martta son iki yılın zirvesine ulaştıktan sonra, ayın ikinci yarısında patlak veren iç ve dış şokların etkisiyle düşüşe geçen tüketici güveni, yedi aydır toparlanamadı ve ekimde de düşüşe devam etti. Ekim ayına özellikle, gelecek on iki aya ilişkin enflasyon beklentilerindeki yükseliş damgasını vurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi ekimde yüzde 0,3 düşüşle 83,6’ya geriledi. Endeks, martta yüzde 5’e yakın artışla yaklaşık son iki yılın en yüksek aylık düzeyi olan 85,9 değerini almıştı. Endeks, veri derleme dönemine bağlı olarak ayın ilk yarısındaki durumu güven düzeyini yansıtıyor. 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonu ile birlikte içeride artan toplumsal gerilim ve 2 Nisan’da ABD’nin açıkladığı yeni gümrük tarifesi ile kızışan küresel ticaret savaşlarının yol açtığı dış gerilim gibi siyasi, sosyal ve ekonomik şoklar nedeniyle endeks düşüşe geçti, iniş çıkışlı seyirle birlikte hep marttaki düzeyin altında kaldı. Tüketici güveninde bu eğilim ekimde de devam etti.
Hane halklarının genel ekonomik gidişat ve kendi mali durumlarına ilişkin beklenti ve değerlendirmeleri ile harcama ve tasarruf eğilimlerini yansıtan ve tüm dünyada öncü bir gösterge olan Tüketici Güven Endeksi, halkın ekonomiye güven durumunu yansıtıyor; güven düzeyi ise ekonomik gidişat üzerinde belirleyici rol oynayan bir psikolojik faktörü oluşturuyor. 100’den büyük olması tüketici güveninde “iyimser”, 100’den küçük olması “kötümser” durumu yansıtan Endeks, en son Nisan 2006’da 100,7 ile “iyimser” bölgeyi gördü, yaklaşık 20 yıldır ise bu değerin altında seyrediyor.
Enflasyonda beklenti yukarı döndü
Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki ayda tüketici fiyatlarının değişimine ilişkin “beklenti” endeksinin değeri ekimde yüzde 2,9 düşüşle 54,1’e geriledi. Bu endeksin artması tüketici fiyatları bazında enflasyonda yükseliş, düşmesi ise gerileme beklentisini yansıtıyor. Buna göre enflasyonda yükseliş beklentileri ekimde belirgin biçimde arttı.
Söz konusu endeksin (enflasyonun düşeceğine inananların oranı denilebilecek) değeri mart ayında yüzde 6,2 artarak 60’a yaklaşmıştı. Şok gelişmelerin ardından nisandan itibarın düşen endeks değeri, ekimde bu yılki en düşük düzeyini gördü. Buna göre ekim, 2025’te, gelecek on iki aya dair en yüksek enflasyon beklentisinin oluştuğu ay oldu. 3 Ekim’de açıklanan eylül ayı TÜFE artışının yüzde 3,23’le beklentilerin çok üzerinde gelmesi ve yıllık enflasyonun on beş aylık düşüş sürecinin ardından yeniden yükselişe geçmesi bunda en büyük faktör.
Psikolojik faktör olarak halkın dezenflasyona “ikna” olmaması, temel önceliği enflasyonu tek haneye düşürmek olan parasal sıkılaştırma esaslı ekonomik program kapsamında enflasyonla mücadeleye karşı en güçlü direnç noktası. Tüketici Güven Endeksi sonuçları ise aylar itibarıyla halkın enflasyonist bekleyişlerinde ekim ayında yukarı yönlü bir kırılmaya işaret ediyor. Fiyatlar yükselmeye devam ederken, gelir farklılıkları, tasarruf ve borçlanma eğilimleri gibi etkenler tüketici algısını zayıflatıyor. Ekonomik toparlanma için fiyat istikrarı algısının güçlenmesi daha da önemli hale geliyor.
Ekim ayı güven bileşenleri
-Tüketici Güven Endeksini oluşturan ve çoğu 100 baz değerin altında seyreden diğer alt endekslerde ekim ayında yaşanan gelişmeler şöyle:
2-Geçen on iki aya göre mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks yüzde 0,1 düşüşle 67,7’ye kadar indi.
3-Gelecek on iki ayda hanenin maddi durum beklentisine ilişkin alt endeks ise 84,2 ile sadece yüzde 0,2 arttı.
4-Geçen on iki aylık döneme göre mevcut dönemde genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirmeyi yansıtan alt endeks de yüzde 0,6 düşerek 53,8 oldu.
5-Gelecek on iki aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi sadece yüzde 0,7 artışla 78,6’ya yükseldi.
6-Artması işsizliğin azalacağı-düşmesi artacağı beklentisini yansıtan “gelecek on iki ayda işsiz sayısı”na ilişkin alt endeks değeri önceki aya göre yüzde 0,4 artarak 78,8’e çıktı.
7-Geçen on iki aya göre gelecek on iki ayda ücretlerin değişimine ilişkin alt değeri ise yüzde 1 artışla 105,9 oldu.
8-Gelecek on iki ayda ev satın alma veya inşa ettirmeye ilişkin değer yüzde 1,6 düşüşle 14,1’e kadar indi ve alt endeksler içinde en düşük değeri almaya devam etti.
9-Gelecek on iki ayda otomobil alma beklentisini ölçen endeksin değeri de yüzde 3,3 düşerek 23,5’e geriledi.
10-Gelecek on iki ayda tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 2,4 artışla 40,8’e yükseldi.
11-Gelecek üç aylık dönemde tüketimin finansmanı için borç (tüketici kredisi, kart harcaması vb.) kullanma ihtimaline ilişkin endeks yüzde 0,2 düşüşle 63,3’e geriledi.
12-Mevcut dönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna ilişkin endeks yüzde 4,2 artışla 54,7’ye yükseldi.
13-Geçen üç aylık döneme göre gelecek üç aylık dönemde yarı-dayanıklı tüketim mallarına harcama ihtimaline ilişkin endeks yüzde 0,3 düşüşle 110,8 oldu.
14-Geçen on iki aylık döneme göre gelecek on iki aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama düşüncesini gösteren endeks de yüzde 1,6 düşüşle 104’e indi.
|Borsa
|10.608,26
|0,54 %
|Dolar
|42,0525
|0,12 %
|Euro
|48,8880
|-0,05 %
|Euro/Dolar
|1,1617
|-0,01 %
|Altın (GR)
|5.573,67
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.126,88
|0,69 %
|Brent
|65,4100
|0,11 %