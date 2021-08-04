“Enflasyon bildiğimiz gibi… ve tehlikeli...”

Enflasyon rakamlarını yorumlamadan, açıklama öncesi beklentileri analiz edelim hep beraber. BloombergHT'nin enflasyon beklenti anketine göre, piyasanın temmuz ayı için medyan enflasyon beklentisi yıllık %18,7 aylık da %1,6 olmuş. Bu aşağı yukarı İTO endeksine yakın bir oran. Ancak daha yüksek çıktı enflasyon.

Ankete katılan 21 kurumdan en düşük beklentiyi paylaşan kurum temmuzda aylık enflasyonun %1,1 olmasını beklerken yıllık enflasyonun %18,1 olarak gerçekleşmesini beklemiş. Neye göre beklemiş bilmiyorum.

En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise enflasyonun temmuzda aylık %2, yıllık da %19,2 olmasını bekliyormuş ki, çok da uzak bir öngörüde bulunmamış. Açıklanan TÜFE oranı %1.80, yıllık ise % 18.95. Bu gelişme devam ederse, faizlerin %25'lere kadar değmesi kaçınılmaz olur.

Halbuki Merkez Bankası, 3. Enflasyon Raporu’nda 2021 yıl sonu için %12,2 olan enflasyon tahminini %14,1 olarak revize etmişti. 2022 yılsonu için %7,5 olan enflasyon tahminini %7,8'e çeken TCMB, 2023 enflasyon tahminini ise % 'te tutmuştu. Yıllardır uzun vadeli hedef değişmiyor ama bir türlü gerçekleşmiyor.

"Taç giyen baş ağırlaşır..."

Hatırlıyorum son toplantıda TCMB Başkanı "emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkiliyor" demişti. Hafta başında motorine zam geldiğini ve mobilya sektöründe ciddi maliyet artışlarının devam ettiğini söylemeliyim. Eğer Merkez Bankası Başkanı "politika duruşu enflasyonun üzerinde belirlenmeye devam edecek" diyorsa piyasada faizlerin %25'e yaklaşması ihtimal dahilinde diye tekrar belirtmek istiyorum.

Ancak TCMB Başkanı'nın bir de haklı sitemi vardı, söylemeden edemeyeceğim: "Enflasyonla mücadele toplumsal mutabakat ile yapılmalı; çünkü enflasyon davranışları bozuldu, TCMB yalnız kaldı, eşgüdüm gerekli. Enflasyonla mücadeleyi vatandaştan, firmalara odalardan kurumlara herkesin içselleştirmesi gerek.”

Bence haksız değil. "Taç giyen baş ağırlaşır" demişler. Sanıyorum, koltuğa oturmadıkça meselenin büyüklüğü tam anlaşılmıyor.