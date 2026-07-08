Enflasyon daha öngörülebilir mi oldu?
Fiyat artışlarının hızı kadar, ne kadar genele yayılmış olduğu da önemli bir göstergedir. Fiyat değişimlerinin yayılımı, enflasyon sepetindeki ürün ve hizmetlerin fiyat artışlarının birbirine ne kadar yakın ya da uzak olduğunu gösterir. Fiyat değişimleri daha dar bir aralıkta gerçekleşiyorsa, enflasyon daha öngörülebilir olur. Ancak bu tek başına fiyat istikrarı konusunda olumlu bir mesaj vermez. Bir örnekle açıklarsak, bir ayda ortalama enflasyon %2 olsun. Birinci durumda, çoğu ürünün fiyatı %1 ile %3 arasında artıyorsa, fiyat değişimleri dar bir aralıktadır. Yani enflasyon daha homojen ve daha düzenlidir. İkinci durumda, bazı ürünler %10 artarken bazıları hiç artmıyor ya da düşüyorsa, fiyat değişimleri çok dağınıktır. Ortalama yine %2 olabilir, ancak bu ortalama birkaç kalemin sert artışından etkilenmiş olabilir. Enflasyon yayılımı genişse, enflasyona yönelik belirsizlik daha yüksek olur ve tahmini daha zorlaşır. Dağılım daralıyorsa, fiyat değişimleri daha öngörülebilir hale gelir. Aşırı uç artışlar daha az görülür. Bu da kısa vadeli enflasyon tahminlerinde belirsizliği azaltabilir.
Yayılım nasıl ölçülür?
Enflasyonun yayılımını ölçmek için aylık fiyat gelişmelerinde belli yüzdelik dilimler arasındaki fiyat değişimleri takip edilmektedir. Örneğin, ekteki grafikte, 5’li kodda yayımlanan 174 alt fiyat grubu mevsimsellikten arındırılmış ve enflasyon ağırlığına göre %20 ve %80’lik dilimlere denk gelen fiyat artışları bulunmuştur. Ayrıca, %50 ağırlığa denk gelen fiyat artış değeri de ağırlıklandırılmış medyan olarak hesaplanmıştır. Grafikte 3 aylık ortalama değerler kullanılmıştır. San Francisco Fed de bireysel tüketim harcamaları deflatörü (PCE) için benzer şekilde farklı dilimlerdeki enflasyon oranlarını aylık olarak yayınlamakta ve kendi enflasyon analizlerinde kullanmaktadır. (https://www.frbsf.org/research-and-insights/data-and-indicators/ pce-personal-consumption-expenditure-price-index-pcepi/) Buna göre, medyan enflasyon değeri 2025 başından beri çok değişmemiş olmakla birlikte, fiyat artışları daha dar bir aralığa gelmiştir. 2025 başına göre %80’lik dilimdeki fiyat artışı 1.2 puan düşüşle %3.4’e gerilemiştir. Yani aylık bazdaki fiyat artışlarında aşırı yüksek değerler bir miktar aşağı gelmiştir. Bu olumlu bir haberdir. Olumsuz haber ise %20’lik dilimdeki fiyat artışlarının da aynı dönemde 0.4 puan artışla %0.9’a yükselmiş olmasıdır. Yani yüksek fiyat artışları törpülenmekle birlikte, düşük oranlı fiyat artışları da yükselmiştir.
Yayılımın düşmesi ne demek
Sonuç olarak, fiyat artışları geçmişe göre daha dar bir bantta gerçekleşiyor gibi görünmektedir. Fiyat değişimlerinin yayılımındaki daralma, enflasyonun uç kalemlerden daha az etkilendiğini ve fiyat artışlarının daha dar bir aralıkta yoğunlaştığını göstermektedir. Bu durum kısa vadeli enflasyon tahminlerinde belirsizliği azaltabilir. Gerçekten de son aylarda enflasyon gerçekleşmeleri, bayram sebebiyle aylık kaymalar dışında, tahminlere oldukça yakın gerçekleşmektedir. Ancak yayılımın daralmasının dezenflasyonist bir sinyal olarak yorumlanabilmesi için fiyat değişimlerinin düşük bir medyan etrafında yoğunlaşması gerekir. Son dönemde gözlemlenen gibi, yüksek seviyede daralan bir dağılım, enflasyonun daha geniş tabana yayıldığını ve kalıcılığın arttığını düşündürmektedir.
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